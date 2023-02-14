Тарасова о программе Загитовой «Дон Кихот»: «Все смысловые акценты музыки чудесно совпали с движениями. Получилось полное единство фигуристки с музыкой»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, какая музыка для программ впечатлила ее за последние годы.
– Какое музыкальное сопровождение к программам фигуристов последних лет вас особенно впечатлило? Что не понравилось?
– Понравилась программа Алины Загитовой на музыку из балета «Дон Кихот». Ее удалось сделать наиболее близкой к прыжкам и другим элементам. Все смысловые акценты музыки чудесно совпали с движениями, и получилось то, чего редко удается достичь: полное единство фигуристки с музыкой.
На последних Олимпийских играх очень понравилась программа Нэтана Чена на музыку песен Элтона Джона. Там было все очень грамотно и расчетливо сделано, в том числе с музыкой. Нэтан смог и прыгнуть все четверные, и показать себя в лучшем виде как блестящий танцор. Могу предвидеть, что теперь появится много разных программ с песнями Элтона Джона. Раньше их обходили стороной.
К сожалению, сейчас есть большая тенденция брать музыку, которая «не мешает». То есть, не требует определенной хореографии, без сюжета и совпадения музыкальных фраз или акцентов с элементами программы. Музыка звучит отдельно и катание отдельно. Это неинтересно. Здесь мы теряем нашу дорогую аудиторию. Поэтому хотелось бы большего внимания судей к таким программам, – сказала Тарасова.
Молодцы и "мастер", и его "муза"!
У Алины есть удивительная особенность - она почти всегда каталась под музыку из Золотого Фонда, но приносила в эти вроде банальные образы столько какого-то своего, особенной прелести, что не надоест пересматривать.
Такое слияние музыки, костюма, образа и сумасшедшей техники.
Эта программа вечно будет примером для всего фигурнокатательного мира.
ЭГТ наконец нашла исполнительницу, поставила эту программу и попала в самую точку. С Алиной работала хореографом и Людмила Борисовна , они с нею ходили в Большой театр и совместно работали над программой.
Изыскано, красиво и технично исполнена программа.
И огромный талант олимпийской чемпионки прежде всего