Тарасова о программе Загитовой «Дон Кихот»: «Все смысловые акценты музыки чудесно совпали с движениями. Получилось полное единство фигуристки с музыкой»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию рассказала, какая музыка для программ впечатлила ее за последние годы.

– Какое музыкальное сопровождение к программам фигуристов последних лет вас особенно впечатлило? Что не понравилось?

– Понравилась программа на музыку из балета «Дон Кихот». Ее удалось сделать наиболее близкой к прыжкам и другим элементам. Все смысловые акценты музыки чудесно совпали с движениями, и получилось то, чего редко удается достичь: полное единство фигуристки с музыкой.

На последних Олимпийских играх очень понравилась программа на музыку песен Элтона Джона. Там было все очень грамотно и расчетливо сделано, в том числе с музыкой. Нэтан смог и прыгнуть все четверные, и показать себя в лучшем виде как блестящий танцор. Могу предвидеть, что теперь появится много разных программ с песнями Элтона Джона. Раньше их обходили стороной.

К сожалению, сейчас есть большая тенденция брать музыку, которая «не мешает». То есть, не требует определенной хореографии, без сюжета и совпадения музыкальных фраз или акцентов с элементами программы. Музыка звучит отдельно и катание отдельно. Это неинтересно. Здесь мы теряем нашу дорогую аудиторию. Поэтому хотелось бы большего внимания судей к таким программам, – сказала Тарасова.