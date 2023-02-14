Тарасова о программе Загитовой «Дон Кихот»: «Все смысловые акценты музыки чудесно совпали с движениями. Получилось полное единство фигуристки с музыкой»

Теги Татьяна Тарасова сборная России сборная США мужское катание женское катание Нэтан Чен Алина Загитова музыка Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, какая музыка для программ впечатлила ее за последние годы.

– Какое музыкальное сопровождение к программам фигуристов последних лет вас особенно впечатлило? Что не понравилось?

– Понравилась программа Алины Загитовой на музыку из балета «Дон Кихот». Ее удалось сделать наиболее близкой к прыжкам и другим элементам. Все смысловые акценты музыки чудесно совпали с движениями, и получилось то, чего редко удается достичь: полное единство фигуристки с музыкой.

На последних Олимпийских играх очень понравилась программа Нэтана Чена на музыку песен Элтона Джона. Там было все очень грамотно и расчетливо сделано, в том числе с музыкой. Нэтан смог и прыгнуть все четверные, и показать себя в лучшем виде как блестящий танцор. Могу предвидеть, что теперь появится много разных программ с песнями Элтона Джона. Раньше их обходили стороной.

К сожалению, сейчас есть большая тенденция брать музыку, которая «не мешает». То есть, не требует определенной хореографии, без сюжета и совпадения музыкальных фраз или акцентов с элементами программы. Музыка звучит отдельно и катание отдельно. Это неинтересно. Здесь мы теряем нашу дорогую аудиторию. Поэтому хотелось бы большего внимания судей к таким программам, – сказала Тарасова.

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79 комментариев

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Фира Фасхутдинова
Ответ Спорт_в_массы
"Кихот" был очень хорош, но для меня её КП "Лебедь" была даже ещё круче. За эти две программы Даниилу надо было фигурно-катательный Оскар давать)
«Дон Кихот» это восторг, радость, «брызги шампанского»... Но «Чёрный лебедь» для меня тоже на первом месте!
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buturlinomo
У Алины нет неярких программ. Все, что катала - целые спектакли. Из последнего виденного вживую ОП Клеопатра. Даже в тренировочном костюме это было незабываемо. Зал ревел от восторга. Непередаваемые эмоции.
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Мира2024
Ответ Варлампий Варлампий
Похоже если Загитова кого-нибудь убьет, баба Таня скажет, что это нормально и просто такое самовыражение и вообще отстаньте
А вас почему посещают такие мысли странные? Подозрительно, как минимум
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BelkinIP
Эх Татьяна Анатольевна! Весь мир тогда был ошеломлен, очарован. А вы...
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Оле-Лукойе
Ответ Мария Курникова
Не надо сравнивать нашу изумительную, тонку, интеллигентную, культурную, воспитанную и прекрасную Анечку с хабалкой Алиначкой!
Не притворяйтесь, вы не настоящий фанат Ани))
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chespo
Ответ Спорт_в_массы
"Кихот" был очень хорош, но для меня её КП "Лебедь" была даже ещё круче. За эти две программы Даниилу надо было фигурно-катательный Оскар давать)
Дон Кихот ставила Тутберидзе.
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Мира2024
Ответ Спорт_в_массы
"Кихот" был очень хорош, но для меня её КП "Лебедь" была даже ещё круче. За эти две программы Даниилу надо было фигурно-катательный Оскар давать)
Да, обе программы прекрасные!
Молодцы и "мастер", и его "муза"!
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buturlinomo
Ответ Olgacher
А Лара Крофт..
А для меня номер один Лебедь. сколько смотрю, все время что то отмечаю интересное в программе
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Оле-Лукойе
Ответ Lana-shu
Она это признавала еще в то время, но боль от серебра с золотым напылением не отпускала. Прога Алины шикарная. Но моя любовь это лебедь
Моя тоже, я, к тому же, помню, что Лебедем Алина, можно сказать, выиграла ОИ (опустим тот факт, что за ПП баллов ей недодали откровенно).
У Алины есть удивительная особенность - она почти всегда каталась под музыку из Золотого Фонда, но приносила в эти вроде банальные образы столько какого-то своего, особенной прелести, что не надоест пересматривать.
+1
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Спорт_в_массы
"Кихот" был очень хорош, но для меня её КП "Лебедь" была даже ещё круче. За эти две программы Даниилу надо было фигурно-катательный Оскар давать)
+4
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Olgacher
И иностранные комментаторы были в восторге от ДК. "Пристегните ремни. На лёд выходит Алина Загитова". Триумфальная чистейшая победа Алины с этой шедевральной штучной!прогой
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Лека-Лека
Ответ Мария Курникова
Это топ с конца!
Это Вы про себя?
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Лека-Лека
Дон Кихот - это шедевр шедевральный.
Такое слияние музыки, костюма, образа и сумасшедшей техники.
Эта программа вечно будет примером для всего фигурнокатательного мира.
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Anna Leonova
Ответ Ирина Ненахова
Это было "шедеврально" и ТАТ это сразу поняла. Но озвучивает спустя 5 лет. Ну что ж, время лечит, всех...
Лучше поздно, чем никогда.
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bhbif77
Ответ Lana-shu
Она это признавала еще в то время, но боль от серебра с золотым напылением не отпускала. Прога Алины шикарная. Но моя любовь это лебедь
Да Дон Кихот это ШИК, лебедь это любовь, призрак оперы это нежность, а ми вой это страсть. Ещё Кармен это торжество
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Мира2024
Ответ Мария Курникова
Это топ с конца!
Нам очень, очень ценно ваше мнение, оставайтесь на линии
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AllaS
Чайковская и Мишин сразу выразили свое восхищение Дон Кихотом Загитовой. Высочайшего уровня исполнение, музыкальность, хореографичность .
ЭГТ наконец нашла исполнительницу, поставила эту программу и попала в самую точку. С Алиной работала хореографом и Людмила Борисовна , они с нею ходили в Большой театр и совместно работали над программой.
Изыскано, красиво и технично исполнена программа.
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Arzu0203
Незабываемый Дон Кихот, программа, которую пересматривают вот уже 5 лет. С удовольствием и наслаждением. Алина-великая фигуристка, с техникой, харизмой и шёлковым катанием😇😇😇❤❤❤
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olvl
Ответ Olgacher
А Лара Крофт..
Шикарно, и номер, и Алина в нём.
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bhbif77
Это не "чудесное совпадение", а огромная работа хореографов, тренеров и самой фигуристки.
И огромный талант олимпийской чемпионки прежде всего
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Туц
Да такие удачные программы 1 на миллион. Навсегда запоминаются. В Дон Кихоте совпало все и музыка и движения и харизма Алины. Программа феерия.
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Lana-shu
Ответ Марк Терентьев
Нас ждут снежные заносы 😱. Это так и есть,но что вдруг случилось с ТАТ?
Просто не надо больше претворяться.
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Мария Курникова
Ответ Jane Earlosofical
Алина одна из самых музыкальных фигуристок. Очень тонко слышит музыку - это правда. Одна из особенностей Алины, которую подмечают все профессионалы.
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Мария Курникова
Ответ Oleandra
Я кстати в эти дни часто смотрела ДК Алины и Лебедя тоже.. а ещё пересматриваю ПП Ани с тренировки на ОИ, с тремя квадами.. тоже изумительная прога оказалась, хотя раньше мне не очень она нравилась..
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Ольга Долгова
"Дон Кихот" - это чудесная и самая любимая мною произвольная программа в женском одиночном катании и Алина в ней - юная, кокетливая, обворожительная, легко, словно бабочка порхающая на до льдом! С большим удовольствием пересматриваю ее огромное количество раз.
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