Загитова показала последнюю репетицию вокального номера перед шоу «Влюбленные в фигурное катание»: «Уже сегодня. Кто прийдет?»

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова музыка ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала последнюю репетицию вокального номера, который она представит на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Фигуристка выступит в дуэте с певицей Zivert.

«Уже сегодня. Кто прийдет (орфография сохранена – Sports.ru)?» – написала Загитова.

Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Щербакова, Валиева, Трусова, Синицина и Кацалапов выйдут на лед, Загитова споет с Zivert

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150 комментариев

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Этери горячая
Ответ Kareglazaya
У неё прямо-таки талант попадать в неловкие ситуации и позориться. Нет чтобы продемонстрировать то, что действительно умеет - выйти на лёд с красивым показательным номером... Если раньше все обсуждали неумение грамотно говорить и писать, то теперь будут обсуждать еще и неумение петь.
Это оживший Шурик.
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Алексей Венедиктов
Ответ девочкитакиедевочки
щ слушали и смотрели многие по всему миру, ее пение разлетелось мгновнно, вот это успех(прикинь даже на сцене не стояла).
Сегодня бум ржать) над теми кто прийдет)))))))))
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Lana-shu
Ответ Pelageya_20
Про медицину неоригинально, повторяетесь.
Она просто боится, что на пенсии неожиданно попадёт на лечение к любимки. Та такая внезапная, сегодня нашла куницу, завтра скальпель в руках окажется.
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Gemma157
Ответ Kareglazaya
У неё прямо-таки талант попадать в неловкие ситуации и позориться. Нет чтобы продемонстрировать то, что действительно умеет - выйти на лёд с красивым показательным номером... Если раньше все обсуждали неумение грамотно говорить и писать, то теперь будут обсуждать еще и неумение петь.
так ей нечего на льду показать. прыжкоа нет, катание тоже стало никакое. а так хоть тушкой, хоть чучелом пролезть 😖
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Алексей Венедиктов
Ответ ретроградный меркурий
Есть такой известный анекдот про японца, который приехал в СССР и на прощание сказал: "У вас прекрасные дети. А все, что вы делаете руками - очень и очень плохо". То же самое можно сказать и про Загитову - катается хорошо, а все, что она делает за пределами катка - тихий ужас и клоунада
Да и катается плохо, давайте по чесноку)
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девочкитакиедевочки
Ответ Алексей Венедиктов
Щ ж не поет на сцене, это м у м у лезет и везде позорится.
щ слушали и смотрели многие по всему миру, ее пение разлетелось мгновнно, вот это успех(прикинь даже на сцене не стояла).
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ВИван
Алиночке удачного дебюта! Когда второпях пишешь, всякое бывает) А грамотностью и в Спортс.ру мало кто похвастаться может)
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Nautimus
Спортсру в своем репертуаре 🤦‍♂️.
Как это предсказуемо и скучно уже.
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Lana-shu
Ответ ретроградный меркурий
Есть такой известный анекдот про японца, который приехал в СССР и на прощание сказал: "У вас прекрасные дети. А все, что вы делаете руками - очень и очень плохо". То же самое можно сказать и про Загитову - катается хорошо, а все, что она делает за пределами катка - тихий ужас и клоунада
Клоунада это Щербакова в машине. Или это другое?
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Lana-shu
Ответ Kareglazaya
У неё прямо-таки талант попадать в неловкие ситуации и позориться. Нет чтобы продемонстрировать то, что действительно умеет - выйти на лёд с красивым показательным номером... Если раньше все обсуждали неумение грамотно говорить и писать, то теперь будут обсуждать еще и неумение петь.
Да , Щербакова с пением опозорилась.
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Kareglazaya
У неё прямо-таки талант попадать в неловкие ситуации и позориться. Нет чтобы продемонстрировать то, что действительно умеет - выйти на лёд с красивым показательным номером...
Если раньше все обсуждали неумение грамотно говорить и писать, то теперь будут обсуждать еще и неумение петь.
+9
-3
+6
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ретроградный меркурий
Есть такой известный анекдот про японца, который приехал в СССР и на прощание сказал: "У вас прекрасные дети. А все, что вы делаете руками - очень и очень плохо". То же самое можно сказать и про Загитову - катается хорошо, а все, что она делает за пределами катка - тихий ужас и клоунада
+14
-3
+11
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Алексей Венедиктов
Ответ девочкитакиедевочки
слушай щ
Щ ж не поет на сцене, это м у м у лезет и везде позорится.
+2
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Last avenger
Тут даже Т9 не спасёт
+4
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Pelageya_20
Ответ Veronika spuria
Ничего страшного, лишь бы в медицину не полезла, а то 😨
Про медицину неоригинально, повторяетесь.
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Юлия Величко
Ответ Rums67
Поэтому все филологи и работают на спортсе.
Чтобы видеть ошибки Загитовой и филологом быть не надо, достаточно классов пять окончить нормально.
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девочкитакиедевочки
Ответ Алексей Венедиктов
А стоять, как мешок, переваливаясь с ноги на ногу, кто ее учил?) И как фигуристка-то - одно большое-пребольшое лолище, а уж певица вообще за гранью😂
слушай щ
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Rums67
Ответ aarau
затролила приемную комиссию, типа и че вы мне сделаете все равно примете в вуз )
Отделение платное.
Заплати вначале...
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Алексей Венедиктов
А стоять, как мешок, переваливаясь с ноги на ногу, кто ее учил?)
И как фигуристка-то - одно большое-пребольшое лолище, а уж певица вообще за гранью😂
+6
-5
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Rums67
Ответ Gemma157
а на егэ 51 и 44 балла она тоже специально набрала? 😆
В год ЕГЭ Алина взяла золото ЧМ. И поступила в Вуз. На платный.
Ваша ЕМ имеет ЕГЭ 00/00.
Хотела в ВУЗ, но ЕГЭ 00/00, поэтому и не получилось.
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-7
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Надира Юнусова
Ответ Pentrak
Какой стыд. Ладно, с пунктуацией у многих проблемы, но приЙдёт? Позорница.
Алина, прикалывается над такими учителями, как вы.
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Мира2024
Ответ Veronika spuria
Ни писать, ни говорить журналистка и ведущая не умеет.
А вам хватает спортса, чтобы "процветать" в собственных глазах 😊
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Этери горячая
Ответ Veronika spuria
Ничего страшного, лишь бы в медицину не полезла, а то 😨
К счастью для Алины, ее долгосрочная цель — выйти замуж за богатого депутата.
+4
-3
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Алексей Венедиктов
Ответ Екатерина Казарина
Почему хейтеры? Просто это ошибка, и все. И нужно работать над грамотностью, если хочешь реализовать себя в журналистике и медиа. Только и всего. Но если бы это была Медведева, Туктамышева или Щербакова, Алинины фанаты бы здесь радовались и упражнялись в злословии. Разве не так?
Над грамотностью нужно было работать лет так-эдак 10 назад) сейчас только позориться остаётся…
+2
-3
-1
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Jesse Boy
"орфография сохранена" - молотки, Спортсы, макнули как надо, респект.
+14
-6
+8
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