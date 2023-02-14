Загитова показала последнюю репетицию вокального номера перед шоу «Влюбленные в фигурное катание»: «Уже сегодня. Кто прийдет?»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала последнюю репетицию вокального номера, который она представит на шоу «Влюбленные в фигурное катание».
Фигуристка выступит в дуэте с певицей Zivert.
«Уже сегодня. Кто прийдет (орфография сохранена – Sports.ru)?» – написала Загитова.
Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Щербакова, Валиева, Трусова, Синицина и Кацалапов выйдут на лед, Загитова споет с Zivert
Как это предсказуемо и скучно уже.
Если раньше все обсуждали неумение грамотно говорить и писать, то теперь будут обсуждать еще и неумение петь.
Заплати вначале...
И как фигуристка-то - одно большое-пребольшое лолище, а уж певица вообще за гранью😂
Ваша ЕМ имеет ЕГЭ 00/00.
Хотела в ВУЗ, но ЕГЭ 00/00, поэтому и не получилось.