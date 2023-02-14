Загитова показала последнюю репетицию вокального номера перед шоу «Влюбленные в фигурное катание»: «Уже сегодня. Кто прийдет?»

Олимпийская чемпионка показала последнюю репетицию вокального номера, который она представит на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Фигуристка выступит в дуэте с певицей Zivert.

«Уже сегодня. Кто прийдет (орфография сохранена – Sports.ru)?» – написала Загитова.

Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Щербакова, Валиева, Трусова, Синицина и Кацалапов выйдут на лед, Загитова споет с Zivert