Первенство России среди юниоров. Жилина, Титова, Горбачева, Рубцова и Садкова покажут короткие программы

Теги сборная России результаты чемпионат России среди юниоров женское катание Софья Титова Вероника Жилина Алина Горбачева Дарья Садкова Любовь Рубцова Елизавета Куликова Мария Гордеева Виктория Морозова Надежда Понтелеенко Анастасия Марасанова Мария Агаева Елизавета Лабутина Таисия Щербинина Лидия Плескачева Милана Лебедева Агата Петрова Алиса Юрова Дина Хуснутдинова Фигурное катание

15 февраля на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию девушки выступят с короткими программами.

Первенство России среди юниоров

Пермь 

Девушки

Короткая программа

Начало – 15:10 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Участницы

Алина Горбачева

Вероника Жилина

Софья Титова

Любовь Рубцова

Дарья Садкова

Елизавета Куликова

Мария Гордеева

Елизавета Лабутина

Мария Агаева

Виктория Морозова

Алиса Юрова

Таисия Щербинина

Лидия Плескачева

Надежда Понтелеенко

Агата Петрова

Дина Хуснутдинова

Милана Лебедева

Анастасия Марасанова

ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок будут добавлены позже.

Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков

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21 комментарий

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>slash<
Ответ Девочка с севера
Анастасия Марасанова - это не та, что из Красноярского края, у которой нога заболела перед ПП на этапе ГП?
Марасанова из Питера.
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Orange carrot
Ответ Loliloo
Ага, конечно. Слышали сегодня, как Чайковская Валиеву восхваляла и обьявила народным героем.
И причем тут ее дружба с Рудковской?
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lenapan
Жилиной отлично выступить и победить.
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Orange carrot
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Даше Садковой справиться с нервами и выдать красоту красивую, Маше Гордеевой-приземлить квады и навязать борьбу #заранееназначенным чемпионкам!
Слушайте, если девчонки прыгают триксели и квады, то логично что им пророчат первые места.
Вы интересно про Алису тоже так писали бы?
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Black&White
Веронике откатать на свой максимум. С нетерпением жду!
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Девочка с севера
Анастасия Марасанова - это не та, что из Красноярского края, у которой нога заболела перед ПП на этапе ГП?
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Loliloo
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Бла-бла. Рудковская с Чайковской чуть ли не лучшие подруги. Ага, не любят АП, совсем😂
Ага, конечно. Слышали сегодня, как Чайковская Валиеву восхваляла и обьявила народным героем.
+3
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Loliloo
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Даше Садковой справиться с нервами и выдать красоту красивую, Маше Гордеевой-приземлить квады и навязать борьбу #заранееназначенным чемпионкам!
Заранее назначили их вы и ваши коллеги.
А про себя вы желаете Нике и Софе неудачи. Удивительно, какими бывают люди
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Леди Брэкнелл
Ответ Оскар Муравьев
Конечно были уже завтра уже соревнования
Они сейчас идут.
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Оскар Муравьев
Ответ Леди Брэкнелл
Интересно, тренировки уже были? Все уже там должны быть по идее.
Конечно были уже завтра уже соревнования
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Леди Брэкнелл
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Даше Садковой справиться с нервами и выдать красоту красивую, Маше Гордеевой-приземлить квады и навязать борьбу #заранееназначенным чемпионкам!
Кто их назначил? Ваши товарки тут бегают по темам и верещат, что девочкам и делать ничего не надо - халява. В то время как нормальные болельщики прекрасно понимают, что лёгких побед ни у кого здесь не будет.
+6
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Loliloo
Я просто уверена, что Плющу не дадут 2 места на пьедестале. Даже Горбачеву пригласили, чтобы Мазур не пустить. Я без сарказма, но знающие люди, скажите, почему Федерация так не любит Плющенко? У меня есть предположения, что частные школы не приносят федерации доходов. Или приносят, но меньше, чем государственные. Может он не делится призовыми? Или федерацию раздражает демонстрация материальных благ его женой? Или он перешел кому-то дорогу из федры?
Бла-бла. Рудковская с Чайковской чуть ли не лучшие подруги. Ага, не любят АП, совсем😂
+7
-4
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Е...С
Всем девочкам хороших прокатов, а победы желаю Нике!
+5
-4
+1
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Самая цитируемая и вообще недура
Даше Садковой справиться с нервами и выдать красоту красивую, Маше Гордеевой-приземлить квады и навязать борьбу #заранееназначенным чемпионкам!
+8
-6
+2
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pashkka
Отличный Чардаш у Титовой, желаю ей удачи!
+4
-2
+2
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Loliloo
Что с сайтом? (
+1
0
+1
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Loliloo
Я просто уверена, что Плющу не дадут 2 места на пьедестале.
Даже Горбачеву пригласили, чтобы Мазур не пустить.
Я без сарказма, но знающие люди, скажите, почему Федерация так не любит Плющенко? У меня есть предположения, что частные школы не приносят федерации доходов. Или приносят, но меньше, чем государственные.
Может он не делится призовыми? Или федерацию раздражает демонстрация материальных благ его женой?
Или он перешел кому-то дорогу из федры?
+3
-10
-7
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наталья Головченко
Ответ Loliloo
Нет, Горбачева стабильная и судьи ее хорошо оценивают. Вообще много сильных девочек. Но судя по повестке Первого канала, Горбачеву будут тянуть на золото. Садкову и Рубцову на пьедестал
Как можно кого-то тянуть, если они плохо откатают?! Очень люблю Садкову, но не уверена, что она справится с нервами и не накосячит, как обычно. Рубцова вообще, после перелома....
+3
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Леди Брэкнелл
Интересно, тренировки уже были? Все уже там должны быть по идее.
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Loliloo
Ответ Оскар Муравьев
Ну тут все шансы у плюща выиграть у Тутберидзе
Нет, Горбачева стабильная и судьи ее хорошо оценивают. Вообще много сильных девочек. Но судя по повестке Первого канала, Горбачеву будут тянуть на золото. Садкову и Рубцову на пьедестал
+3
-5
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Оскар Муравьев
Ну тут все шансы у плюща выиграть у Тутберидзе
+2
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