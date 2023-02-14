Первенство России среди юниоров. Жилина, Титова, Горбачева, Рубцова и Садкова покажут короткие программы
15 февраля на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию девушки выступят с короткими программами.
Первенство России среди юниоров
Пермь
Девушки
Короткая программа
Начало – 15:10 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Участницы
Елизавета Лабутина
Мария Агаева
Виктория Морозова
Алиса Юрова
Лидия Плескачева
Агата Петрова
Дина Хуснутдинова
Милана Лебедева
Анастасия Марасанова
ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок будут добавлены позже.
Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков
Вы интересно про Алису тоже так писали бы?
А про себя вы желаете Нике и Софе неудачи. Удивительно, какими бывают люди
Даже Горбачеву пригласили, чтобы Мазур не пустить.
Я без сарказма, но знающие люди, скажите, почему Федерация так не любит Плющенко? У меня есть предположения, что частные школы не приносят федерации доходов. Или приносят, но меньше, чем государственные.
Может он не делится призовыми? Или федерацию раздражает демонстрация материальных благ его женой?
Или он перешел кому-то дорогу из федры?