Первенство России среди юниоров. Жилина, Титова, Горбачева, Рубцова и Садкова покажут короткие программы

15 февраля на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию девушки выступят с короткими программами.

Первенство России среди юниоров

Пермь

Девушки

Короткая программа

Начало – 15:10 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Участницы

Елизавета Лабутина

Мария Агаева

Виктория Морозова

Алиса Юрова

Лидия Плескачева

Агата Петрова

Дина Хуснутдинова

Милана Лебедева

Анастасия Марасанова

ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок будут добавлены позже.

Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков