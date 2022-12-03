Состав участников чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге: Валиева, Туктамышева, Коляда, Алиев и другие

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Стал известен полный состав участников чемпионата России по прыжкам, который пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге. 

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