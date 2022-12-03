Состав участников чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге: Валиева, Туктамышева, Коляда, Алиев и другие
Стал известен полный состав участников чемпионата России по прыжкам, который пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге.
Женщины
- Софья Акатьева
- Камила Валиева
- Алина Горбачева
- Мария Гордеева
- Алиса Двоеглазова
- Вероника Жилина
- Анастасия Зинина
- Софья Муравьева
- Любовь Рубцова
- Софья Самоделкина
- Софья Титова
- Елизавета Туктамышева
Мужчины
- Дмитрий Алиев
- Андрей Анисимов
- Максим Белявский
- Петр Гуменник
- Владислав Дикиджи
- Макар Игнатов
- Эдуард Карартынян
- Артем Ковалев
- Михаил Коляда
- Лев Лазарев
- Глеб Лутфуллин
- Андрей Мозалев
- Иван Попов
- Александр Самарин
- Кирилл Сарновский
- Евгений Семененко
- Григорий Федоров
- Арсений Федотов
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