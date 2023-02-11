Горбачева, Жилина, Титова, Рубцова, Федотов, Лазарев, Дикиджи, Федоров, Артемьева и Брюханов, Чимарева и Янченков выступят на первенстве России среди юниоров

Стал известен состав участников первенства России среди юниоров, которое пройдет с 15 по 18 февраля в Перми.

Юноши: Николай Угожаев, Андрей Кутовой, Федор Зонов, Семен Соловьев, Николай Логинов, Владислав Дикиджи, Кирилл Андрусик, Кирилл Сарновский, Тимофей Столяренко, Никита Сарновский, Арсений Димитриев, Максим Автушенко, Эдуард Карартынян, Михаил Полянский, Григорий Федоров, Лев Лазарев, Арсений Федотов, Александр Голубев.

Девушки: Елизавета Куликова, Алина Горбачева, Елизавета Лабутина, Любовь Рубцова, Мария Агаева, Дарья Садкова, Виктория Морозова, Алиса Юрова, Таисия Щербинина, Вероника Жилина, Лидия Плескачева, Софья Титова, Надежда Понтелеенко, Агата Петрова, Мария Гордеева, Дина Хуснутдинова, Милана Лебедева, Анастасия Марасанова.

Пары: Анастасия Егорова – Родион Маринский, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, София Хисамутдинова – Лев Цеханович, Майя Шегай – Игорь Шамшуров, Анна Москалева – Максим Ложкин, Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев, Ева Хмелькова – Андрей Рудь, Елизавета Романова – Валерий Назаров, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

Танцы на льду: София Алексова – Илья Владимиров, Анна Щербакова – Егор Гончаров, Ульяна Ермакова – Артем Крылов, Анна Румак – Глеб Гончаров, Анна Коломенская – Артем Фролов, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Елизавета Шичина – Гордей Хубулов, Мария Сорокина – Арсений Антропов, Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов, Арина Горшенина – Илья Макаров, Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Юлия Чуркина – Борис Фролов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Варвара Курносенко – Федор Варламов.

Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков