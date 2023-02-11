Горбачева, Жилина, Титова, Рубцова, Федотов, Лазарев, Дикиджи, Федоров, Артемьева и Брюханов, Чимарева и Янченков выступят на первенстве России среди юниоров

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России среди юниоров пары мужское катание женское катание Артем Фролов Гордей Хубулов Софья Титова Алексей Брюханов Андрей Кутовой Вероника Жилина Юлия Артемьева Александр Голубев Владислав Дикиджи Михаил Полянский Кирилл Сарновский Семен Соловьев Алина Горбачева Елизавета Осокина Елизавета Шичина Алексей Хвалько Арсений Федотов Софья Леонтьева Даниил Горелкин Дмитрий Студеникин София Алексова Илья Владимиров Дарья Садкова Любовь Рубцова Владислав Антонышев Максим Автушенко Никита Сарновский Елизавета Куликова Артем Грицаенко Николай Угожаев Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Мария Гордеева Анна Румак Глеб Гончаров Екатерина Рыбакова Иван Махноносов Федор Зонов Евгений Артющенко Лев Лазарев Григорий Федоров Виктория Морозова Эдуард Карартынян Кирилл Андрусик Надежда Понтелеенко Александра Шинкаренко Владислав Михайлов Анна Щербакова (танцы) Егор Гончаров Анастасия Марасанова Мария Агаева Анна Коломенская Милана Кузьмина Андрей Рудь Анастасия Егорова Родион Маринский Елизавета Романова Валерий Назаров Майя Шегай Игорь Шамшуров Арина Горшенина Илья Макаров Елизавета Лабутина Таисия Щербинина Мария Дыбкова Лидия Плескачева Милана Лебедева Тимофей Столяренко Василиса Григорьева Анастасия Чернышова Агата Петрова Арсений Димитриев Алиса Юрова Ульяна Ермакова Артем Крылов Юлия Чуркина Борис Фролов Анна Москалева Максим Ложкин София Хисамутдинова Лев Цеханович Ева Хмелькова Дина Хуснутдинова Федор Варламов Варвара Курносенко Мария Сорокина Арсений Антропов Фигурное катание

Стал известен состав участников первенства России среди юниоров, которое пройдет с 15 по 18 февраля в Перми.

Юноши: Николай Угожаев, Андрей Кутовой, Федор Зонов, Семен Соловьев, Николай Логинов, Владислав Дикиджи, Кирилл Андрусик, Кирилл Сарновский, Тимофей Столяренко, Никита Сарновский, Арсений Димитриев, Максим Автушенко, Эдуард Карартынян, Михаил Полянский, Григорий Федоров, Лев Лазарев, Арсений Федотов, Александр Голубев.

Девушки: Елизавета Куликова, Алина Горбачева, Елизавета Лабутина, Любовь Рубцова, Мария Агаева, Дарья Садкова, Виктория Морозова, Алиса Юрова, Таисия Щербинина, Вероника Жилина, Лидия Плескачева, Софья Титова, Надежда Понтелеенко, Агата Петрова, Мария Гордеева, Дина Хуснутдинова, Милана Лебедева, Анастасия Марасанова.

Пары: Анастасия Егорова – Родион Маринский, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, София Хисамутдинова – Лев Цеханович, Майя Шегай – Игорь Шамшуров, Анна Москалева – Максим Ложкин, Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев, Ева Хмелькова – Андрей Рудь, Елизавета Романова – Валерий Назаров, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

Танцы на льду: София Алексова – Илья Владимиров, Анна Щербакова – Егор Гончаров, Ульяна Ермакова – Артем Крылов, Анна Румак – Глеб Гончаров, Анна Коломенская – Артем Фролов, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Елизавета Шичина – Гордей Хубулов, Мария Сорокина – Арсений Антропов, Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов, Арина Горшенина – Илья Макаров, Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Юлия Чуркина – Борис Фролов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Варвара Курносенко – Федор Варламов.

Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков

3 комментария

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Marya Y
Ответ pas33pas
Горбачёва будет, а Акатьева нет. Есть и другие девушки, бывшие на ЧР. Какая-то асимметрия. Будь Акатьева на этом турнире, она бы и в третий раз взяла бы и титул, и призовые. Но похоже ей сказали "хватит" после победы на ЧР.
Акатьева наверняка будет на взрослом финале? Яметову сняли по причине подготовки - могли и Акатьеву снять.
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pas33pas
Горбачёва будет, а Акатьева нет. Есть и другие девушки, бывшие на ЧР. Какая-то асимметрия.
Будь Акатьева на этом турнире, она бы и в третий раз взяла бы и титул, и призовые. Но похоже ей сказали "хватит" после победы на ЧР.
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Lebedstory
Удачи всем юным спортсменам. Гладкого льда, крепких нервов.
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