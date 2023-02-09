Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков

С 15 по 18 февраля в Перми пройдет первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Первенство России среди юниоров

Пермь

15 февраля, среда

Юноши, короткая программа

12.00

Девушки, короткая программа

15.10

Танцы на льду, ритм-танец

17.45

16 февраля, четверг

Юноши, произвольная программа

11.15

Пары, короткая программа

14.15

Девушки, произвольная программа

16.15

17 февраля, пятница

Танцы на льду, произвольный танец

10.00

Пары, произвольная программа

12.40

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте Первого канала.