Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России среди юниоров пары мужское катание женское катание Фигурное катание

С 15 по 18 февраля в Перми пройдет первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Sports.ru представляет расписание соревнований. 

Первенство России среди юниоров

Пермь 

15 февраля, среда

Юноши, короткая программа

12.00

Девушки, короткая программа

15.10

Танцы на льду, ритм-танец

17.45

16 февраля, четверг

Юноши, произвольная программа

11.15

Пары, короткая программа

14.15

Девушки, произвольная программа

16.15

17 февраля, пятница

Танцы на льду, произвольный танец

10.00

Пары, произвольная программа

12.40

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте Первого канала. 

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
Надеюсь, что все кто здоров и не травмирован примут участие в первенстве России среди юниоров. Всем удачной подготовки и успешного выступления !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
galik55
Всем барышням чистых прокатов.
За Нику Жилину очень переживаю, ей без нервов триксельнуть.
У пар за ЧЯ
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурманчанин37
Ответ Oleandra
Даша Садкова будет?
Я так понимаю, она отобралась - если ничего не случится, будет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LoRa
Всем юниорам удачных прокатов!!😊
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tancha.20
Было бы интересно сравнить двух сильнейших квадисток этого года: недоросшую до взрослых Жилину и недоросшую до юниоров Базылюк! Контент у них самый сложный, никто в мире в этом сезоне такие элементы в одной программе чисто не откатал!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Даша Садкова будет?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Ответ Vladimir Arutin
Где можно посмотреть состав участников ?
Тянут , чтоб Двоеглазову заявить в последний момент
+7
-8
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Софе Титовой удачи ! Алисе места в пятерке !
+6
-8
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olvl
Наконец-то, соревнования. Всем отличных прокатов.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурманчанин37
Ответ Vladimir Arutin
Где можно посмотреть состав участников ?
Страница турнира на сайте ФФКР. Пока кроме расписаний соревнований и тренировок, ничего нет. Видимо, до последнего будут тянуть
https://fsrussia.ru/sorevnovaniya/sorevnovaniya/pervenstvo-rossii-sredi-yuniorov-2023
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Удачи и уверенности Нике!
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MyCA
Ответ floret
Всем юниорам удачи!
Успеха они ж не в спортлото поехали
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladimir Arutin
Где можно посмотреть состав участников ?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
floret
Всем юниорам удачи!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий