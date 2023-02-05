«Вы все просили со звуком, выполняю». Алина Загитова показала, как готовится к дебюту в роли певицы

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как готовится к дебюту в роли певицы. 

«Вы все просили со звуком, выполняю😄», – написала фигуристка в соцсети и опубликовала видео с занятия по вокалу. 

14 февраля Загитова споет дуэтом с певицей Зиверт на ледовом шоу «Влюбленные в фигурное катание». 

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113 комментариев

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mtoo
Алинка - тролль знатный!))) Всё получится!
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Ekoplane
Ответ На Пекин
Какой громкий заголовок! Не претендует она на роль певицы, также, как и боксера, к слову. Она просто в дуэте споёт на фигурнокатательном шоу. Хотя все и так все прекрасно понимают, но будут делать умный вид и разводить критику.
Конечно. Алина споет для всего мира, как для своей семьи. Посланник любви )) Буду очень болеть за Алину, она молодец.
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Мира2024
Ответ 22somebody22
Треш какой...Хоть одно слово кто-то разобрал?Что она там пыталась сказать?Пением это назвать невозможно,даже нашим попсовым.И,сдаётся мне,что даже это говорила не она.
Сочувствую вам
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KarinaNik
Ответ 22somebody22
А какая в этом смелость?То,что она на звании ОЧ лезет во все дыры?Многие люди споют не хуже её,просто их по телеку не покажут.
Это вас и грызет, да? Ущемленный понт?
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Pelageya_20
Ответ Ирина Ларина
Алина раз уж заявила, думаю доведет исполнение на сцене до приемлемого состояния (уроки+фонограмма в помощь) и в программе это будет хорошо выглядеть. Но больше не надо.
Она сама решит, что ей надо.
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Askorbinka
Ответ yak444
Вы, случайно, не родственница Геммы?
Это ее очередная личность).
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Мира2024
Ответ Ирина Ларина
Алина раз уж заявила, думаю доведет исполнение на сцене до приемлемого состояния (уроки+фонограмма в помощь) и в программе это будет хорошо выглядеть. Но больше не надо.
Надо, Ирина, надо.

Алина, не слушай никого, делай то, что самой хочется делать.
#Давайродная!
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Verysia
Ответ Е...С
А если Алина убивать захочет, странное пожелание.
В крайности впадать не надо.
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Сергей Орлов
Загитовой медведь на лицо сел.
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22somebody22
Ответ закрыт по беспределу
За смелость респект канеш. Да и вообще Алинка такая милая и красивая. Но лишний раз светить свои слабые стороны... ХЗ
А какая в этом смелость?То,что она на звании ОЧ лезет во все дыры?Многие люди споют не хуже её,просто их по телеку не покажут.
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Toplady
Ну, без звука как-то гуманнее было
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Jazzy22
Достаточно неплохо, конечно ей ещё работать и работать над голосом, думаю Алина сама это прекрасно понимает. Но для разового выступления на шоу норм.
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Елена Рябихина
Ответ selso99
А Бузова то, оказывается, ничего так певица.
Вот и слушай Бузову, хотя для тебя и Бузова слишком хороша.
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Lana-shu
Ответ 22somebody22
Треш какой...Хоть одно слово кто-то разобрал?Что она там пыталась сказать?Пением это назвать невозможно,даже нашим попсовым.И,сдаётся мне,что даже это говорила не она.
Вам бы к лору. Может поможет.
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yak444
За 1 час 15К просмотров, понравилось народу, особенно "доброжелателям".
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Verysia
Ответ Happy_Kleo
Ждём комментарии про Лучший голос,великолепный вокал и все в таком духе))
Для шоу пойдёт. В ЛП катаются певцы/артисты/хоккеисты и ничего страшного.
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Е...С
Ответ Lana-shu
Странное желание хейтеров и переобувашек рассказывать Алине, что ей делать, а что нет. Она же Вам ничего не советует.
А где вы прочитали, что я Алине что-то советую? А вот вы даете ей совет - делать, что хочет.
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AllaS
Замечательно. Уроки вокала дело нужное. Тембр очень приятный.
Успехов Алине в вокале и на шоу!
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Птичка певчая
Ответ supepper
Плохо. Так всякий сможет спеть. Для себя, для души конечно можно петь. Но публика ценит только настоящие певческие голоса.
А вы за всю публику не говорите. За себя отвечайте.
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Елена Рябихина
Алина, ты у нас умница и красавица, любим тебя!❤️ Всегда ждём и будем ждать, рады тебе всегда. Давай, родная!❤️
+1
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Lapo Elkann
Ответ Е...С
А если Алина убивать захочет, странное пожелание.
+++++ Тогда надо ждать «Панмонголизм» ( В. С. Соловьев )
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supepper
Да и отрывок песни простенький. Тут даже не петь, а стишок надо выразительно прочитать. Это же почти как рэп.
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Lana-shu
Ответ supepper
Плохо. Так всякий сможет спеть. Для себя, для души конечно можно петь. Но публика ценит только настоящие певческие голоса.
Как у Анечки?
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supepper
Плохо. Так всякий сможет спеть. Для себя, для души конечно можно петь. Но публика ценит только настоящие певческие голоса.
+3
-6
-3
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Птичка певчая
Уважаю Алину! Тут доброжелатели уже накропали десятки комментов, как все плохо, а она выйдет и споёт с Зиверт. Для поклонников и зрителей споёт в первую очередь, хотя и для хейтеров тоже. Потому что на ветках Алины чаще всего хейтеры первые,а вот мнение их для Алины на последнем месте.
+6
-2
+4
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