«Вы все просили со звуком, выполняю». Алина Загитова показала, как готовится к дебюту в роли певицы

Олимпийская чемпионка показала, как готовится к дебюту в роли певицы.

«Вы все просили со звуком, выполняю😄», – написала фигуристка в соцсети и опубликовала видео с занятия по вокалу.

14 февраля Загитова споет дуэтом с певицей Зиверт на ледовом шоу «Влюбленные в фигурное катание».