«Вы все просили со звуком, выполняю». Алина Загитова показала, как готовится к дебюту в роли певицы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как готовится к дебюту в роли певицы.
«Вы все просили со звуком, выполняю😄», – написала фигуристка в соцсети и опубликовала видео с занятия по вокалу.
14 февраля Загитова споет дуэтом с певицей Зиверт на ледовом шоу «Влюбленные в фигурное катание».
Алина, не слушай никого, делай то, что самой хочется делать.
#Давайродная!
Успехов Алине в вокале и на шоу!