Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Синицина и Кацалапов, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов выступят в шоу «Влюбленные в фигурное катание»

Стал известен полный состав участников ледового шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое пройдет 14 февраля на арене ЦСКА.

На льду выступят , , , , , , , , , и , и , и , и , Дарья Бояринцева и Роман Плешков, Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев.

Специальным гостем станет певица ZIVERT, которая споет дуэтом с Алиной Загитовой.