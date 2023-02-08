Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Синицина и Кацалапов, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов выступят в шоу «Влюбленные в фигурное катание»

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Стал известен полный состав участников ледового шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое пройдет 14 февраля на арене ЦСКА.  

На льду выступят Алина ЗагитоваАнна Щербакова, Камила ВалиеваАлександра ТрусоваАнастасия ГубановаМайя ХромыхСофья Акатьева, Марк КондратюкАлександр СамаринВиктория Синицина и Никита КацалаповАнастасия Мишина и Александр ГаллямовАлександра Бойкова и Дмитрий КозловскийЕвгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Бояринцева и Роман Плешков, Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев. 

Специальным гостем станет певица ZIVERT, которая споет дуэтом с Алиной Загитовой.  

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85 комментариев

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Syndycate
Ответ chespo
Состав отличный, всем успешных выступлений! Алина, возможно, будет катать новую программу, это очень интересно.
Вряд ли тут кто-то новую программу будет катать, там ведь скоро шоу программа, где номер должен быть новым, туда все и подготовят новые программы
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Pelageya_20
Ответ Маргарита Михайловна
Алина Загитова одна кормит всё фигурное катание.
Прекратите провокации
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Tresk2
Ответ Лилибет
Состав замечательный 😍а вот куда пропала Даша Усачёва?совсем не видно её (
В Израиле вроде.
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olvl
Ответ Syndycate
Усачева пропала, хмммм🤔
Это расстраивает. Но, чтобы все-все были, такого, наверно не бывает.
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Lana-shu
Ответ Eva2426
Медведеву не позвали?
А зачем?
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Syndycate
Ответ Лилибет
Состав замечательный 😍а вот куда пропала Даша Усачёва?совсем не видно её (
Легла на дно, после сольного концерта) Точнее он был не сольным, но вы поняли)
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Pelageya_20
Ответ Пользователь Гугла
ха ха, пять лет прошло а хедлайнер всегда Загитова
Не провоцируйте
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Лилибет
Состав замечательный 😍а вот куда пропала Даша Усачёва?совсем не видно её (
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Syndycate
Ответ Sat397
Я не слежу за ней, не знал, что она уже отходит от фк.
Если б хотела, думаю уже восстановилась и вернулась бы, она же весной на шоу Этери уже прыгала двойной аксель, но мне кажется ей куда интересней ходить хвостиком за Аней и снимать с ней видео)
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Lana-shu
Ответ olvl
Очень ждём - тааакой состав в этом шоу, что дух захватывает только от чтения самого списка участников. Надеюсь, все будут, никто не снимется.
Кто то говорил, что Щербаковой не будет
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Olgacher
Ответ На Пекин
Это просто праздник какой-то)
Всем болельщикам праздника, здоровья и положительных эмоций!
+3
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Syndycate
Ответ Lana-shu
Уже и с щ не видно. Очень жалко, мне Даша нравилась.
После совместной песни пропала что-то😂
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Татьяна Тычинская
Ответ Gemma157
одинарный акселек загитовой конечно выглядел бы так себе на фоне изобилия квадов и трикселей остальных фигуристок на шоу, посему пришлось петь..
Бедная гемма, ни минуты покоя, ни секунды покоя не даёт ей Загитова! Что же это такое!
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Lana-shu
Ответ Syndycate
Она уже забила на ФК и тренировки, за подругой Аней только везде таскается как личный секретарь)
Уже и с щ не видно. Очень жалко, мне Даша нравилась.
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Sat397
Ответ fillette
Она и не восстанавливается. Ее в Хрусте даже на хорео, говорят, давно не видели. Ну, у нее и до восстановления перспективы были так себе, а теперь вообще непонятно, зачем напрягаться - Тотошкой и так пристроят ).
Думал что хотя бы в шоу она будет участвовать.
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Lapo Elkann
У Валиевой показательный бомба. Еще приятно посмотреть на Хромых, любимицу всех болельщиков. интересно какой она стала.
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Sat397
Ответ Syndycate
Она уже забила на ФК и тренировки, за подругой Аней только везде таскается как личный секретарь)
Я не слежу за ней, не знал, что она уже отходит от фк.
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Пользователь Гугла
ха ха, пять лет прошло а хедлайнер всегда Загитова
+6
-5
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Татьяна Тычинская
Ответ Irina Kistler
Фанатам Алины тоже бы неплохо не вставлять свои оды ей без повода и под копирку , тем более что многие идут смотреть других фигуристов и шоу называется" Влюбленные в Фк", а не " Алло, мы ищем таланты"
А кто-то запрещает смотреть и слушать других фигуристов?
+2
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chespo
Состав отличный, всем успешных выступлений! Алина, возможно, будет катать новую программу, это очень интересно.
+6
-2
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Syndycate
Ответ Jessi
А Петросян что не взяли? Не впечатлит своим детским катанием ?
Ее такую маленькую никто не увидит в темноте)
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-3
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Syndycate
Ответ Sat397
Усачева до сих пор не восстановилась что ли?
Она уже забила на ФК и тренировки, за подругой Аней только везде таскается как личный секретарь)
+1
-3
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Rums67
Ответ Маргарита Михайловна
Алина Загитова одна кормит всё фигурное катание.
У нас фигуристы прекрасные. АЛИНА В ИХ ЧИСЛЕ.
+4
-2
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Syndycate
Усачева пропала, хмммм🤔
+1
-1
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buturlinomo
Надеюсь организация будет на уровне наших звезд
+1
0
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