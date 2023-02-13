Александр Жулин: «Предполагал, что Бах – абсолютно прозападный персонаж. А он, получается, взбунтовался, и я очень этому рад»
Александр Жулин отреагировал на заявления главы МОК Томаса Баха о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм.
Ранее Бах заявил, что правительства стран не должны решать, кто может выступать на международных соревнованиях, а кто – нет.
«Заявление Баха для меня такая же неожиданность, как, в общем, и для всех. Я предполагал, что он все-таки абсолютно прозападный персонаж, а получается так, что он как-то взбунтовался, и я очень этому рад.
Надеюсь, что все-таки фраза «О спорт, ты – мир!» снова будет иметь действие. Это же действительно важное послание было всегда от олимпийцев и Международного олимпийского комитета.
Очень надеюсь, что спортсмены не будут приравнены к политикам, а им дадут просто спокойно соревноваться и выступать», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.
«Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международную арену
Не неси пророссийскую чушь об ином мнении.
Все что делалось Самаранчем превратилось в тлен и пепел. И Бах один из виновников этого.