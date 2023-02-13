Александр Жулин: «Предполагал, что Бах – абсолютно прозападный персонаж. А он, получается, взбунтовался, и я очень этому рад»

Теги МОК Александр Жулин Томас Бах Париж-2024 Политика Р-Спорт Фигурное катание

Александр Жулин отреагировал на заявления главы МОК Томаса Баха о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм. 

Ранее Бах заявил, что правительства стран не должны решать, кто может выступать на международных соревнованиях, а кто – нет. 

«Заявление Баха для меня такая же неожиданность, как, в общем, и для всех. Я предполагал, что он все-таки абсолютно прозападный персонаж, а получается так, что он как-то взбунтовался, и я очень этому рад.

Надеюсь, что все-таки фраза «О спорт, ты – мир!» снова будет иметь действие. Это же действительно важное послание было всегда от олимпийцев и Международного олимпийского комитета.

Очень надеюсь, что спортсмены не будут приравнены к политикам, а им дадут просто спокойно соревноваться и выступать», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию. 

«Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международную арену

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28 комментариев

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Павел Мельников
Сейчас Бах прочитает это и попросит деняк за допуск.
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JL JL
В зобу дыханье сперло?
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СержМиранэн
Бахнул, забухал, понесло...с кем не бывает.
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Vasily Ivanov
Ответ Смех Буданова_
"Давайте, Виточка и Никитушка, начищайте олимпийские медали, надевайте форму, идем 22.02 на митинг в поддержку СВО, чтобы весь мир увидел, что вы вне политики."
Не пойдут. У Касалапика заболит спина и Викуся будет ему делать лечебный массаж...
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Павел Мельников
Ответ ХавиГави_Паратрупер
И не выделять деньги из госбюджета на этих самых спортсменов(об этом пункте борцы с концертами как-то забывают). Пущай как Луна по фанатам собирают, ага🤓
Во многих странах спортсмены так выступают и ничего, выигрывают. Помогают технические спонсоры, а не фанаты. Спортсмены за это представляют экипировку и им можно не ходить на концерты.
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МТБ
Вариант, что Бах независимая фигура, со своим мнением, конечно же, не рассматривается?
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Adeen
Ответ Alex1104
А спортсмены не имеют права на мнение? Пусть даже ошибочное.
Правильное мнение только одно: Россия всегда неправа и виновата. Всё.
Не неси пророссийскую чушь об ином мнении.
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Vasily Ivanov
Считал " прозападным " ....а сейчас по мнению Жулика Бах стал " провосточным " ?
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Артём Ларсон
А потом будет про удар в спину рассказывать. Проходили уже
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ебздрогыч
Очень надеюсь, что спортсмены не будут приравнены к политикам, а им дадут просто спокойно соревноваться и выступать. Может с себя начать, не звать спортсменов на всякие митинги-концерты...
И не выделять деньги из госбюджета на этих самых спортсменов(об этом пункте борцы с концертами как-то забывают). Пущай как Луна по фанатам собирают, ага🤓
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Bullship
Ответ Ебздрогыч
Очень надеюсь, что спортсмены не будут приравнены к политикам, а им дадут просто спокойно соревноваться и выступать. Может с себя начать, не звать спортсменов на всякие митинги-концерты...
Так речь ведь не о том, что спортсмены не должны иметь политических взглядов. А о том, что вне зависимости от того, какие эти взгляды, они не могут быть критерием допуска или недопуска к участию в спортивных мероприятиях. Иначе это прямое нарушение свободы и слова, и мысли на международном уровне.
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Lloyd Christmas
При диктатуре, спортсмены представляют государство, а не страну. Поэтому обсуждать тут вообще нечего.
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Назар Игорь
Как только на этого Баха хорошо нажмут, он повернëт лыжи на 180°.
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Delirium
Ответ tyuiop tyuiop
та он давно продал, ещё после истории с допингом
Не, такие флюгеры регулярно зондируют почву на предмет смены ветра и барышей. Так что если нас таки допустят на ОИ, я удивлюсь, но не сильно, как и последующей статейке, например о том, как кто-нибудь из нашего ОКР заходил к нему в номера с чемоданом, а ушел без.
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Старый, добрый
Ответ Sharfs
Вы по концертам меньше ходите в Лужники, а то как что, так сразу прячутся за "спорт вне политики".
У наших спортсменов нет возможности, как в асашаях и европах, жить и тренироваться за счёт спонсоров. Поэтому их единственный спонсор - государство. Не будут ходить по концертам - перестанут финансировать. Так что выбор невелик. Да и в Госдуру есть шанс после окончания карьеры попасть.
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beleran
Так он же видит, что его правление грозит привести к тому, что ОИ вообще могут быть отменены или бойкотированы десятками стран.
Все что делалось Самаранчем превратилось в тлен и пепел. И Бах один из виновников этого.
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tyuiop tyuiop
Ответ Ебздрогыч
Очень надеюсь, что спортсмены не будут приравнены к политикам, а им дадут просто спокойно соревноваться и выступать. Может с себя начать, не звать спортсменов на всякие митинги-концерты...
а зачем тогда на них выделять деньги из госбюджета?
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Павел Мельников
Ответ Alex1104
А спортсмены не имеют права на мнение? Пусть даже ошибочное.
Искренность их мнений было хорошо видно, когда сестры Аверины перед тем, как выложить фотку оттуда, кой-какие буковки замазали. Кстати, это было вовлечение детей в политику, или еще нет?
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tyuiop tyuiop
Ответ Delirium
Александр удивляет своей наивностью. Бах просто продает свою жопу подороже. Кто денег больше занесет- такое и решение будет.
та он давно продал, ещё после истории с допингом
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Alex1104
Ответ Смех Буданова_
"Давайте, Виточка и Никитушка, начищайте олимпийские медали, надевайте форму, идем 22.02 на митинг в поддержку СВО, чтобы весь мир увидел, что вы вне политики."
А спортсмены не имеют права на мнение? Пусть даже ошибочное.
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Смех Буданова_
"Давайте, Виточка и Никитушка, начищайте олимпийские медали, надевайте форму, идем 22.02 на митинг в поддержку СВО, чтобы весь мир увидел, что вы вне политики."
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murzzzzzilka
Какая наивность:)))
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Листок яблони
За Баха!
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oldparakhod
Вот интересно, кто его очередной раз нагнул, что он опять запел про допуск.
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Don Cherry 67
Еще в школе учат не делать выводы на основании предположений.
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