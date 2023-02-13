Бах о допуске россиян и белорусов: «Пытаемся найти решение, которое отдает должное миссии спорта – объединять, а не способствовать усилению конфронтации»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 олимпийская сборная Беларуси Политика Легкая атлетика

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил свою позицию по возможному допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм-2024.

Ранее Бах неоднократно высказывался в поддержку допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе.

«История покажет, кто больше делает для мира: те, кто пытается сохранять связи и продолжать диалог или те, кто хочет изолировать и разделять.

Наша роль – объединять людей. Мы пытаемся найти решение, которое отдает должное миссии спорта – объединять, а не способствовать усилению конфронтации и эскалации.

Мы поддерживаем 3000 членов украинского олимпийского сообщества, чтобы в Париже была сильная сборная Украины к Олимпиаде-2024. Каждый украинский спортсмен может быть уверен в нашей солидарности и в том, что их комментарии важны для нас.

Но что касается участия спортсменов – мы должны выполнить нашу мирную миссию, и это миссия по объединению людей», – цитирует Баха France24. 

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65 комментариев

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sintenced
Ответ Александр Романов
Мне больше нравится что такие страны как Эстония где 1.5 спортсмена грозят бойкотом
1.5 допущенных спортсмена. Что все еще на 1.5 больше, чем у РФ на данный момент.
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Александр Тараканов
Значит никого не допустят.
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brace
Все что надо знать о Бахе

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пытается вывернуться из того положения, в которое загнал себя и свою организацию. Несколько месяцев назад МОК и Бах рассылали по всем федерациям рекомендации исключать российских спортсменов из всех соревнований. Теперь глава мирового спорта начинает рассказывать, что это было сделано для безопасности самих россиян.
... Безопасности!?...)
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olvl
С самого начала не надо было всё портить - отстранять, разъединять, сеять недоверие и вражду и тд. А теперь выйти из ситуации может и не получиться - сломать легко, в минуту всех выгнали, включая инвалидов и детей. Теперь про равные права вспомнили вдруг.
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Пенчекряк
Ты смотри как заговорил.
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Frenki Mason
Пора уже делать что-то для допуска, а не болтать впустую!
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СИ
Я сделал свои выводы из всего происходящего:
Без флага и гимна это уже решено.
Но в стадии обсуждения запада - вопросы к «экзаменам « по допуску наших спортсменов к играм - типа варианты - по отношению к СВО, Крыму, Калининграду, Курилам и тому подобному.
Но даже что мы обсуждаем эту тему запад ошибочно думает что достиг главной цели - раскола в нашем обществе. Но запад ошибается - мы как никогда едины
Но есть очень серьезная озабоченность- рфс до сих пор аж с 2014 года не принял в состав рфс крымские футбольные Федерации. Но такие явления я считаю нужно пресекать на корню- руководство рфс и РПЛ должны быть наказаны - уволены.
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Alestern
Ответ Ivan Balashov
В чём проблема выступить без флага и гимна? Это не какой-то важный элемент экипировки, их отсутствие никак не повлияет на результаты.
Ранее, якобы из за допинга, российские спортсмены выступали без флага и гимна (ну ладно, страна стерпела.. хотя и тогда уже отстранение было ни столько из за допинга, сколько из за предвзятости именно к нашей стране)… а теперь на каком основании Россия должна выступать в нейтральном статусе?!!.. Если же найдутся такие горе-спортсмены (индивидуумы), которые готовы ехать выступать в нейтральном статусе, пускай едут, но исключительно за свой счёт!
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Realist2022
Ответ Maratik1982
Без России олимпиада теряет свой смысл! Это как ЧМ по футболу без Бразилии и он это понимает
Слишком завышенное мнение о России как о спортивной державе с учетом последних результатов на международной арене
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Viks
Мы так и не заслушали начальника транспортного цеха Матыцина - он согласен финансировать сборную "беженцев-диссидентов", не поддерживающих СВО ?
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Alestern
Ответ Доктор Гаус
Вы и не езжайте. В России не только россияне живут, а нормальные русские люди поедут
пускай едут, но исключительно за свой счёт!
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Ivan Balashov
Ответ sdzrghx
Что бы там МОК ни придумывал, но в сложившейся ситуации главное условие, с которым российские спортсмены будут выступать - наличие своих флага и гимна!!! Если же это запрещается (а запрещается это по беспределу, по национальному признаку!), то любые другие "обсуждения и решения" по допуску российских спортсменов значения НИКАКОГО уже не имеют!
В чём проблема выступить без флага и гимна? Это не какой-то важный элемент экипировки, их отсутствие никак не повлияет на результаты.
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Realist2022
Ответ Александр Романов
Мне больше нравится что такие страны как Эстония где 1.5 спортсмена грозят бойкотом
Сразу скажу, что спортсменов с диагнозом "великорусский шовинизм" не допустят не при каких раскладах.
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Alestern
Ответ maripous
Никакого решения до окончания сво нет и быть не может. Для нас непреемлемо ехать без флага, да еще и с отречением от страны и армии. А для них непреемлемо участие российской сборной. Все решится на фронте и будет оформлено политическим решением. И только потом олимпиады.
всё верно... спорт пока подождёт...не к спеху.
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Доктор Гаус
Ответ maripous
Никакого решения до окончания сво нет и быть не может. Для нас непреемлемо ехать без флага, да еще и с отречением от страны и армии. А для них непреемлемо участие российской сборной. Все решится на фронте и будет оформлено политическим решением. И только потом олимпиады.
Вы и не езжайте. В России не только россияне живут, а нормальные русские люди поедут
+1
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ksn 1979
Ответ Gheorghe Rusu
По комментариям видно, что что-то россияне недовольны отстраненнием, а розговоров то было). "Нас будут умолять", "мы свой спорт будем развивать".)))
Так звиздеть и ничего не делать отличительная черта населения, проживающего на территории под названием РФ.
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Валерий Петров
Ответ Realist2022
Баху очень хорошо заплатили. И ему надо и от денег не отказаться, и должность сохранить
Штатовскому МОК тоже хорошо заплатили, раз он первый начал поднимать тему возвращения РФ в спорт? Или просто Бах выполняет приказ, когда "старший приказал"?
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Realist2022
Ответ Александр Кудрявцев
Достали уже допускать или нет. Сказали бы коротко и ясно Да либо нет.
Решает не Бах, а решают федерации по конкретным видам спорта - всё же ясно и без высказываний Баха.
Как минимум для попадания на ОИ надо пройти отборочные соревнования, которые проводятся под эгидой международных федераций. А если не допустят до отборочных соревнований - на ОИ спортсмены по умолчанию не попадут.
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SGS55
Ответ Maxim Vasnechov
Тссс, причинно-следственная связь не ведома для наших "патриотов". Они там с НАТОй воюют.
Серьёзно ??? Причинно-следственная???
)))))
С какого момента отслеживаешь?
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Realist2022
Ответ Евросеть Евросеть
Бах пытается найти решение, при котором и волки будут сыты и овцы целы, но, к сожалению, это не тот случай
Баху очень хорошо заплатили. И ему надо и от денег не отказаться, и должность сохранить
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ksn 1979
Ответ BolxoB
А, ясно
Представляешь что за шлак здесь бродит.
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Gheorghe Rusu
По комментариям видно, что что-то россияне недовольны отстраненнием, а розговоров то было). "Нас будут умолять", "мы свой спорт будем развивать".)))
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Alestern
Ответ Любитель_ФК
Какая-то абракадабра от Баха и от его МОК соответственно. Вы же МОК, в лице самого Баха с первых дней СВО озвучили убедительные и настоятельные рекомендации всем международным федерациям о не допуске российских атлетов к любым международным стартам и прежде всего к ОИ. Ваши рекомендации тут же были выполнены. А теперь по истечении года, тот же самый Бах и в его лице МОК стремится всеми силами вернуть россиян в олимпийское спортивное движение, только на этом пути вдруг появляется обязательное условие, как нейтральный статус. Какой может быть нейтральный статус у спортсмена. Нет людей на земном шаре без принадлежности к какой-нибудь стране, нет нейтральных людей в мире, это все придумки этого самого пресловутого запада. Если вы хотите и стремитесь к объединению спортсменов, то должны вернуть россиян без всяких условий на равных, а иначе какое это равенство, если у всех есть принадлежность к своей стране , а появятся люди , без такой принадлежности. Это как раз и есть то самое не равенство и вы его предлагаете узаконить на неопределенный срок в отношении целой нации. На самом деле это называется нацизм, а не равенство и уж тем более не попытка к объединению всех спортсменов, когда изначально будет присутствовать категория людей обделенных и униженных перед всеми остальными. Одним словом, действия МОК, очередная провокация против России, очередная замануха, чтобы все показывали пальцем , вот они люди из ниоткуда, тем более все эти спортсмены будут отбираться комиссией МОК на их усмотрение, точно так же, как было на олимпиаде в Корее, когда лидеры сборных по отдельным видам были не допущены без объяснения причин. На вопрос почему не допускается, ответ был такой, потому и все. Так будет и сейчас. Короче нельзя больше терпеть эти провокации со стороны запада и МОК. Или мы едем, как все без предварительных условий или не едем совсем. Надо прекратить эти дебаты раз и навсегда, иначе этот беспредел будет продолжаться и следующим условием будет, освободите все территории Украины, тогда вернем флаг и гимн, а дальше заявят, а теперь восстановите все разрушенное и уж тогда точно получите свой флаг и так без конца.
Ну что тут можно сказать.. Эта психоделическая фантасмагория раскрывает диалектическую экзистенциальность синдрома абстиненции, когда индивидуум (в данном случае, Бах) не способен селективно абстрагироваться от ламинантно присущих ему девиантных асберраций, являя тем самым яркий пример конвергенции деструктивной ментальности и перманентно когнитивного креатива..
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Realist2022
Ответ Любитель_ФК
Какая-то абракадабра от Баха и от его МОК соответственно. Вы же МОК, в лице самого Баха с первых дней СВО озвучили убедительные и настоятельные рекомендации всем международным федерациям о не допуске российских атлетов к любым международным стартам и прежде всего к ОИ. Ваши рекомендации тут же были выполнены. А теперь по истечении года, тот же самый Бах и в его лице МОК стремится всеми силами вернуть россиян в олимпийское спортивное движение, только на этом пути вдруг появляется обязательное условие, как нейтральный статус. Какой может быть нейтральный статус у спортсмена. Нет людей на земном шаре без принадлежности к какой-нибудь стране, нет нейтральных людей в мире, это все придумки этого самого пресловутого запада. Если вы хотите и стремитесь к объединению спортсменов, то должны вернуть россиян без всяких условий на равных, а иначе какое это равенство, если у всех есть принадлежность к своей стране , а появятся люди , без такой принадлежности. Это как раз и есть то самое не равенство и вы его предлагаете узаконить на неопределенный срок в отношении целой нации. На самом деле это называется нацизм, а не равенство и уж тем более не попытка к объединению всех спортсменов, когда изначально будет присутствовать категория людей обделенных и униженных перед всеми остальными. Одним словом, действия МОК, очередная провокация против России, очередная замануха, чтобы все показывали пальцем , вот они люди из ниоткуда, тем более все эти спортсмены будут отбираться комиссией МОК на их усмотрение, точно так же, как было на олимпиаде в Корее, когда лидеры сборных по отдельным видам были не допущены без объяснения причин. На вопрос почему не допускается, ответ был такой, потому и все. Так будет и сейчас. Короче нельзя больше терпеть эти провокации со стороны запада и МОК. Или мы едем, как все без предварительных условий или не едем совсем. Надо прекратить эти дебаты раз и навсегда, иначе этот беспредел будет продолжаться и следующим условием будет, освободите все территории Украины, тогда вернем флаг и гимн, а дальше заявят, а теперь восстановите все разрушенное и уж тогда точно получите свой флаг и так без конца.
Лично вам зачем какие-либо территории Украины? Вы там что бизнес личный организовать собрались или какой-то участок выкупить почти забесплатно хотите?
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Melnikov1968
Ответ SGS55
Что-то "сначала" ты как-то из середины выхватил...
Имел ввиду, что у нас принято поливать грязью всех,кто не разделяет наше мировоззрение и принципы.
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