Бах о допуске россиян и белорусов: «Пытаемся найти решение, которое отдает должное миссии спорта – объединять, а не способствовать усилению конфронтации»
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил свою позицию по возможному допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм-2024.
Ранее Бах неоднократно высказывался в поддержку допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе.
«История покажет, кто больше делает для мира: те, кто пытается сохранять связи и продолжать диалог или те, кто хочет изолировать и разделять.
Наша роль – объединять людей. Мы пытаемся найти решение, которое отдает должное миссии спорта – объединять, а не способствовать усилению конфронтации и эскалации.
Мы поддерживаем 3000 членов украинского олимпийского сообщества, чтобы в Париже была сильная сборная Украины к Олимпиаде-2024. Каждый украинский спортсмен может быть уверен в нашей солидарности и в том, что их комментарии важны для нас.
Но что касается участия спортсменов – мы должны выполнить нашу мирную миссию, и это миссия по объединению людей», – цитирует Баха France24.
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пытается вывернуться из того положения, в которое загнал себя и свою организацию. Несколько месяцев назад МОК и Бах рассылали по всем федерациям рекомендации исключать российских спортсменов из всех соревнований. Теперь глава мирового спорта начинает рассказывать, что это было сделано для безопасности самих россиян.
... Безопасности!?...)
Без флага и гимна это уже решено.
Но в стадии обсуждения запада - вопросы к «экзаменам « по допуску наших спортсменов к играм - типа варианты - по отношению к СВО, Крыму, Калининграду, Курилам и тому подобному.
Но даже что мы обсуждаем эту тему запад ошибочно думает что достиг главной цели - раскола в нашем обществе. Но запад ошибается - мы как никогда едины
Но есть очень серьезная озабоченность- рфс до сих пор аж с 2014 года не принял в состав рфс крымские футбольные Федерации. Но такие явления я считаю нужно пресекать на корню- руководство рфс и РПЛ должны быть наказаны - уволены.
Как минимум для попадания на ОИ надо пройти отборочные соревнования, которые проводятся под эгидой международных федераций. А если не допустят до отборочных соревнований - на ОИ спортсмены по умолчанию не попадут.
)))))
С какого момента отслеживаешь?