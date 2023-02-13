Бах о допуске россиян и белорусов: «Пытаемся найти решение, которое отдает должное миссии спорта – объединять, а не способствовать усилению конфронтации»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил свою позицию по возможному допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм-2024.

Ранее Бах неоднократно высказывался в поддержку допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе.

«История покажет, кто больше делает для мира: те, кто пытается сохранять связи и продолжать диалог или те, кто хочет изолировать и разделять.

Наша роль – объединять людей. Мы пытаемся найти решение, которое отдает должное миссии спорта – объединять, а не способствовать усилению конфронтации и эскалации.

Мы поддерживаем 3000 членов украинского олимпийского сообщества, чтобы в была сильная сборная Украины к Олимпиаде-2024. Каждый украинский спортсмен может быть уверен в нашей солидарности и в том, что их комментарии важны для нас.

Но что касается участия спортсменов – мы должны выполнить нашу мирную миссию, и это миссия по объединению людей», – цитирует Баха France24.

«Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международную арену

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»