Ирина Винер: «На сегодняшний день могу приветствовать заявления Баха. А что он скажет завтра – не знаю»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха, который поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024.

Ранее Бах заявил, что правительства стран не должны решать, кто может участвовать в международных соревнованиях.

«Мое мнение совпадает с мнением Томаса Баха. Даже дипломаты ошибаются иногда, когда говорят о дипломатических ходах по поводу нашего договора о Минских соглашениях, например, а оказалось, что нас просто обманывали.

Поэтому я могу на сегодняшний день приветствовать его (Баха) заявления, а что он скажет завтра – я не знаю, что ожидать от всего этого сообщества и него самого», – сказала Винер.

«Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международную арену