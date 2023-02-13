Ирина Винер: «На сегодняшний день могу приветствовать заявления Баха. А что он скажет завтра – не знаю»

Теги МОК Ирина Винер Томас Бах Париж-2024 ВФХГ Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха, который поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024. 

Ранее Бах заявил, что правительства стран не должны решать, кто может участвовать в международных соревнованиях.

«Мое мнение совпадает с мнением Томаса Баха. Даже дипломаты ошибаются иногда, когда говорят о дипломатических ходах по поводу нашего договора о Минских соглашениях, например, а оказалось, что нас просто обманывали.

Поэтому я могу на сегодняшний день приветствовать его (Баха) заявления, а что он скажет завтра – я не знаю, что ожидать от всего этого сообщества и него самого», – сказала Винер.

«Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международную арену

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1 комментарий

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Смех Буданова_
Очередной перл от Шапокляк про "внеполитики", но Минские соглашения все-же приплела. На грядущий митинг 22.02 наверняка снова отрядит Авериных, чтобы фоточку форсили в соцсетях как иллюстрацию аполитичности российского спорта.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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