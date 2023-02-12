«Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международную арену

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 олимпийская сборная Беларуси Политика Легкая атлетика

Томас Бах вновь поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе. 

Глава МОК сообщил, что ведутся дискуссии о допуске россиян к участию в международных стартах в течение года.

«Мы видели на Australian Open, что украинская теннисистка играет против нейтральной спортсменки с российским паспортом.

Мы видели белорусскую спортсменку с нейтральным статусом (Арину Соболенко), которая одержала там победу. Так почему же этого не может быть в бассейне или спортивном зале? 

Мы серьезно относимся к проблемам прав человека и должны учитывать это. Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях.

Это было бы концом международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, какими мы их знаем сегодня», – сказал Бах журналистам. 

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

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11 комментариев

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Russ Ivan
Бах - пожалуй самый скоростной переобувальщик. Не удивлюсь, если сегодня вечером скажет совершенно обратное...
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dudufufu
Это как у Путина что ли, пятый двойник Баха
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Sla Slo
Скоро ему сверху объяснят что к чему и он скажет, что его неправильно поняли .
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Melnikov1968
В ситуации с Россией,как раз правительство и принимает решение:участвовать или нет.
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Максим Остапенко
Поддержал, но всё равно не пустит!!! Говорит одно - делает другое!
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Гусеконь
а чего мы не видели американцев и европейцев с нейтральным статусом?
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Graziano
МОК мог бы занять такую позицию еще год назад и тогда все бы заткнулись.
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Pavlo Pedko
Конец международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, какими мы их знаем сегодня - уже произошёл. Теперь выкручивайтесь.
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Барсик Юрана
Продажная
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yesnil
Справедливо !
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Всеволод Гриценко
Молодец!
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