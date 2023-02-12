«Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международную арену

вновь поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе.

Глава МОК сообщил, что ведутся дискуссии о допуске россиян к участию в международных стартах в течение года.

«Мы видели на Australian Open, что украинская теннисистка играет против нейтральной спортсменки с российским паспортом.

Мы видели белорусскую спортсменку с нейтральным статусом (Арину Соболенко), которая одержала там победу. Так почему же этого не может быть в бассейне или спортивном зале?

Мы серьезно относимся к проблемам прав человека и должны учитывать это. Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях.

Это было бы концом международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, какими мы их знаем сегодня», – сказал Бах журналистам.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»