Глава Антидопингового агентства США о задержке с допинг-пробой Валиевой: «Это было ужасной трагедией, недосмотром и провалом системы»

Теги сборная России Олимпийская сборная России USADA Олимпиада-2022 женское катание Трэвис Тайгерт Камила Валиева Фигурное катание

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт высказался о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Тот факт, что допинг-проба была в лаборатории, но о результате не сообщили в ускоренном порядке, что позволило ей (Валиевой) участвовать в соревнованиях 7 февраля (2022 года), было просто ужасной трагедией, недосмотром и провалом системы.

Мы буквально не спим день и ночь, проверяя результаты тестов спортсменов, которых отправляем на Игры, и следим, чтобы они своевременно обрабатывались и сообщались. Вы не можете отправлять спортсменов высокого уровня на крупные международные соревнования в ожидании положительного теста, результат которого остается неизвестен в течение шести с лишним недель», – заявил Тайгерт.

В феврале 2022 года во время Олимпиады стало известно, что Валиева сдала допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Сама проба была взята 25 декабря 2021-го на чемпионате России. Анализом занималась лаборатория Стокгольма, которая 7 февраля с задержкой объявила о положительном тесте.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

Глава Антидопингового агентства США об оправдании Валиевой: «Мир не может принять это корыстное решение РУСАДА»

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Татьяна Моисеева
Ответ Delirium
Ну, здесь с ним сложно не согласиться. Если бы Вада и конкретная лаборатория в Швеции не забили бы на свои обязанности, Камилы на ОИ и Евро в принципе не было бы.
Забили на свои обязанности как раз РУСАДА и ФФКР; РУСАДА - не пометив пробу КАМИ в качестве приоритетной и не требуя её проверки в течение шести с лишним недель, а ФФКР - включив спортсменку с непроверенной допинг-пробой в состав участников ОИ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladimir Arutin
Ответ Alla Belova
По - моему, он больше по лаборатории проехался
Вообще то ,он по РУСАДА проехался .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ceasus
Да да, мы так и поверили в случайность. Все было бы обычным допинг-скандалом с недопущением. Но этим людям нужно было как можно посильней брякнуть девочку
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
Даже Тайгер понимает, что из за халатности ВАДА , случилась трагедия . Хотя не будь этого правила , она может и не случилась бы. То , что можно допустить спортсмена на ОИ с непроверенной пробой , дает огромные возможности непорядочным чиновникам манипулировать с результатами.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Классный руководитель
Ответ Пользователь Гугла
интересно накажут кого нибудь за халатность или вредительство, американский дядька четко пояснил как надо работать, он прямо пояснил некомпетентность окр и русада
Наградят
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Классный руководитель
и в чем этот тревис не прав?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Наталья Карлова
Да ладно! Кто-то возмутился не в нашу сторону!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
То, что пробу не пометили, как приоритетную, и её проверили позже или одновременно с той, что брали на ЧЕ- это явный прокол тех, кто за этим следит.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Наталья Грабовская
Ситуация действительно нелепейшая - ехать на соревнования высочайшего уровня, когда отсутствуют результаты проверки на допинг. Это так невероятно, что выглядит подставой - такая необъяснимая задержка объявления результатов. С другой стороны, почему федерация их не затребовала в срочном порядке - думаю, им не имели права отказать, поэтому, как ни крути, сами виноваты.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Delirium
Ну, здесь с ним сложно не согласиться. Если бы Вада и конкретная лаборатория в Швеции не забили бы на свои обязанности, Камилы на ОИ и Евро в принципе не было бы.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alla Belova
Ответ Пользователь Гугла
интересно накажут кого нибудь за халатность или вредительство, американский дядька четко пояснил как надо работать, он прямо пояснил некомпетентность окр и русада
По - моему, он больше по лаборатории проехался
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь Гугла
интересно накажут кого нибудь за халатность или вредительство, американский дядька четко пояснил как надо работать, он прямо пояснил некомпетентность окр и русада
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий