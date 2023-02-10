Глава Антидопингового агентства США о задержке с допинг-пробой Валиевой: «Это было ужасной трагедией, недосмотром и провалом системы»

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт высказался о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Тот факт, что допинг-проба была в лаборатории, но о результате не сообщили в ускоренном порядке, что позволило ей (Валиевой) участвовать в соревнованиях 7 февраля (2022 года), было просто ужасной трагедией, недосмотром и провалом системы.

Мы буквально не спим день и ночь, проверяя результаты тестов спортсменов, которых отправляем на Игры, и следим, чтобы они своевременно обрабатывались и сообщались. Вы не можете отправлять спортсменов высокого уровня на крупные международные соревнования в ожидании положительного теста, результат которого остается неизвестен в течение шести с лишним недель», – заявил Тайгерт.

В феврале 2022 года во время Олимпиады стало известно, что Валиева сдала допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Сама проба была взята 25 декабря 2021-го на чемпионате России. Анализом занималась лаборатория Стокгольма, которая 7 февраля с задержкой объявила о положительном тесте.

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