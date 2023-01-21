Губерниев о признании Валиевой спортсменом года по опросу ВЦИОМ: «У женщин это либо Щербакова, либо Непряева. Люди часто голосуют пультом от ТВ»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о признании фигуристки Камилы Валиевой спортсменом года.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Валиеву спортсменом года – ее упомянули 7% респондентов. На втором месте оказался лыжник Александр Большунов (5%).

«Люди часто голосуют пультом от телевизора. Если говорить о спортсменах года... Александр Большунов? У мужиков – понятно, без вопросов.

У женщин это либо [Анна] Щербакова, либо [Наталья] Непряева. Я сейчас ставлю знак равенства, потому что одна – олимпийская чемпионка в личном виде в одиночном фигурном катании, другая – олимпийская чемпионка и призер по лыжам, победительница «Тур де Ски» и обладательница Кубка мира. Причем Наташа еще и не бежала последние этапы, как мы помним. Потому что нас уже тогда отстраняли.

Голосуют пультом от телевизора, но здесь история в другом. Здесь вообще, в принципе, выборы лучшего спортсмена года вот с этой точки зрения не совсем, я бы сказал, информативны и легитимны. Потому что «летники» – представители летних видов спорта – они не имели возможности выступать, допустим, на чемпионатах мира.

Это касается водных видов спорта, целый пласт. Как бы там выглядел Климент Колесников... Представляешь, он мог бы там стать мультимедалистом – скажем, с мировыми рекордами – и даже некоторым образом затмить Большунова. Понятно, что здесь «зимникам» повезло значительно больше.

Но уж коль скоро выбирать из того, что мы сейчас имеем – у всех «летников» не было вообще никаких международных соревнований, вообще никаких не было. То есть все чемпионаты мира прошли мимо нас: синхронистки, художницы...

Поэтому здесь, конечно, Большунов и Непряева с Щербаковой. Валиева прекрасна, будем ждать, что она будет оправдана (по делу о допинге – Sports.ru). Я очень надеюсь, я верю в ее невиновость. Большое будущее [у Валиевой] – это понятно. Но лишь бы не было такого фиговенького прошлого», – сказал Губерниев в интервью на ютуб-канале «ФК БРОУКИ».