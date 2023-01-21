Губерниев о признании Валиевой спортсменом года по опросу ВЦИОМ: «У женщин это либо Щербакова, либо Непряева. Люди часто голосуют пультом от ТВ»

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Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о признании фигуристки Камилы Валиевой спортсменом года.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Валиеву спортсменом года – ее упомянули 7% респондентов. На втором месте оказался лыжник Александр Большунов (5%).

«Люди часто голосуют пультом от телевизора. Если говорить о спортсменах года... Александр Большунов? У мужиков – понятно, без вопросов.

У женщин это либо [Анна] Щербакова, либо [Наталья] Непряева. Я сейчас ставлю знак равенства, потому что одна – олимпийская чемпионка в личном виде в одиночном фигурном катании, другая – олимпийская чемпионка и призер по лыжам, победительница «Тур де Ски» и обладательница Кубка мира. Причем Наташа еще и не бежала последние этапы, как мы помним. Потому что нас уже тогда отстраняли.

Голосуют пультом от телевизора, но здесь история в другом. Здесь вообще, в принципе, выборы лучшего спортсмена года вот с этой точки зрения не совсем, я бы сказал, информативны и легитимны. Потому что «летники» – представители летних видов спорта – они не имели возможности выступать, допустим, на чемпионатах мира.

Это касается водных видов спорта, целый пласт. Как бы там выглядел Климент Колесников... Представляешь, он мог бы там стать мультимедалистом – скажем, с мировыми рекордами – и даже некоторым образом затмить Большунова. Понятно, что здесь «зимникам» повезло значительно больше.

Но уж коль скоро выбирать из того, что мы сейчас имеем – у всех «летников» не было вообще никаких международных соревнований, вообще никаких не было. То есть все чемпионаты мира прошли мимо нас: синхронистки, художницы...

Поэтому здесь, конечно, Большунов и Непряева с Щербаковой. Валиева прекрасна, будем ждать, что она будет оправдана (по делу о допинге – Sports.ru). Я очень надеюсь, я верю в ее невиновость. Большое будущее [у Валиевой] – это понятно. Но лишь бы не было такого фиговенького прошлого», – сказал Губерниев в интервью на ютуб-канале «ФК БРОУКИ».

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12 комментариев

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asusp527
Какое прошлое- такое и будущее.
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Sat397
Люди не хотят конфликтов, им не нужно СВО, они устали от соперничества, противостояния. Люди хотят видеть красоту, искусство и мир, поэтому они выбрали Камилу лучшей спортсменкой года.
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Vladimir Arutin
Понятно на кого работает Губерниев ! Матуа его работодатель.
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DD102DD
Голосуют наши люди - других нет.
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Елена
Фиговенькое прошлое уже не изменить. Пятно на всю жизнь. А виновные наказаны не будут.
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Пользователь Гугла
Вроде похвалил Валиеву, и тут же набросил
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Sat397
О Щербаковой можно только хорошее говорить. Ни грамма критики - табу.
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rusichi
По опросам ВЦИОМА лучшая Валиева.
Губерниев как всегда имеет свое собственное, исключительно верное мнение!
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Лизавета Анна -Мария
Ответ закрыт по беспределу
Ну в целом толково раскидал
"Раскидал" -то неплохо, при этом унизив огромное количество людей, у которых вместо головы, по его разумению,
" пульт". По- другому-то не может, увы...(
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Wiley Fox
Голосование ВЦИОМ - это для идиотов

Как сверху прикажут, то и наголосуют жулики из ВЦИОМ
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Лека-Лека
Губерниев думает пультом от телевизора.
Что он забыл в ФК?

Губер, руки прочь от фигурного катания.
Биатлон уже угробил. Хватит.
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закрыт по беспределу
Ну в целом толково раскидал
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