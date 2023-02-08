Жулин – Костомарову: «Рома, мы не перестаем за тебя молиться и верим, что ты скоро поправишься! Держись, боец!»

Заслуженный тренер России Александр Жулин выразил поддержку олимпийскому чемпиону .

«Рома, мы не перестаем за тебя молиться и верим, что ты скоро поправишься! Держись, боец! С днем рождения!

Как правильно написала Оксана Домнина, мы все сейчас можем помочь только позитивными мыслями и поддержкой!

Будем ждать новостей, и я надеюсь и верю, что они прозвучат уже из уст самого Романа!» — написал Жулин.