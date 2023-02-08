Жулин – Костомарову: «Рома, мы не перестаем за тебя молиться и верим, что ты скоро поправишься! Держись, боец!»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Александр Жулин Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин выразил поддержку олимпийскому чемпиону Роману Костомарову.

«Рома, мы не перестаем за тебя молиться и верим, что ты скоро поправишься! Держись, боец! С днем рождения!

Как правильно написала Оксана Домнина, мы все сейчас можем помочь только позитивными мыслями и поддержкой!

Будем ждать новостей, и я надеюсь и верю, что они прозвучат уже из уст самого Романа!» — написал Жулин. 

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13 комментариев

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Kareglazaya
Ответ Wiley Fox
Костомаров в сознании или нет, кто слышал?
Вроде писали, что да.
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miladoc1
Молитва здесь явно ни при чем. Вся надежда на врачей и организм Романа.
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0
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Adeen
Ответ Irina037
А хотя бы кто-нибудь из его зарубежных коллег высказался в его поддержку хотя бы сегодня?
Опасно. Могут осудить.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Ответ Лека-Лека
Типун Вам на язык. Не кощунствуйте.
В игнор вали
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лека-Лека
Ответ Wiley Fox
Судя по всему, негатив тотально перевесил
Типун Вам на язык. Не кощунствуйте.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Ответ Лека-Лека
Хочется верить, что наши общие позитивные мысли и энергетическая поддержка хоть на чуть-чуть помогут Роме. Иначе - зачем мы живем на этом свете?
Судя по всему, негатив тотально перевесил
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Костомаров в сознании или нет, кто слышал?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ванька-Манька
поможем лайками!
+1
-6
-5
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Barsa! bolshe chem klub
Боже, помоги всем больным!
Рома молимся за тебя!
+5
-2
+3
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Irina037
А хотя бы кто-нибудь из его зарубежных коллег высказался в его поддержку хотя бы сегодня?
+9
-3
+6
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Shtirly
Самые правильные слова. Все эти ребята и Навка и Жулин и Костомаров - огромные бойцы. По-жизни бойцы. Главное не растерять этот правильный позитивный настрой.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лека-Лека
Хочется верить, что наши общие позитивные мысли и энергетическая поддержка хоть на чуть-чуть помогут Роме.
Иначе - зачем мы живем на этом свете?
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zadonbasss
Господи, даруй мне Твою благодать ! (и все беды пройдут стороной)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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