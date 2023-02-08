Навка – Костомарову: «Что бы ни случилось, в любых обстоятельствах ты найдешь свой смысл жизни и свой путь. Главное – живи»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, выступавшая в дуэте с Романом Костомаровым, выразила поддержку фигуристу. 

«Рома, сегодня твой день рождения, и я всегда с тобой!

Знаю, что ты сильный, смелый, настырный, дерзкий, всемогущий, с настоящим спортивным и бойцовским характером! Ты никогда не сдаешься!

И что бы ни случилось, в любых обстоятельствах ты найдешь свой смысл жизни и свой путь. Главное – живи», – написала Навка. 

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21 комментарий

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Андрей Румянцев
Ответ Pentrak
Это который убийца?
он самый.Человек в сравнения вообще никак не может((
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Лека-Лека
Ответ Nataly1991
Вы серьезно считаете, что Навка не помогает Роману? Не делает все от нее зависящее?
Думаю, что ситуация запущена. Время упустили.
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Андрей Румянцев
Ответ Татьяна Семёновна
Оскар Писториус из ЮАР с протезами обеих стоп - бегун на короткие дистанции. На ЧМ-2011 в Тегу стал серебряным призером в эстафете 4*400м, участвовал в ОИ-2012. Выигрывал параолимпийские старты. С большим к нему уважением!
Аналогии- это вообще не ваше.
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Nataly1991
Ответ Лека-Лека
Навка, в твоих силах обеспечить Роману медицинскую помощь высочайшего уровня: как у нас в стране, так и за рубежом. СДЕЛАЙ ЭТО !!!
Вы серьезно считаете, что Навка не помогает Роману? Не делает все от нее зависящее?
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Nataly1991
Правильные слова поддержки.
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ИннаВБ
Ответ Лека-Лека
Навка, в твоих силах обеспечить Роману медицинскую помощь высочайшего уровня: как у нас в стране, так и за рубежом. СДЕЛАЙ ЭТО !!!
Думаю, что Татьяна делает все что в её силах и возможностях. Вернее ни капельки в этом не сомневаюсь
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Irina037
Ответ Лека-Лека
Навка, в твоих силах обеспечить Роману медицинскую помощь высочайшего уровня: как у нас в стране, так и за рубежом. СДЕЛАЙ ЭТО !!!
Думаю,что Навка помогает,наверное,нельзя транспортировать в Германию
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Pentrak
Ответ Инесса Тюкалова
ДА. Верховный апелляционный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и постановил, что Писториус умышленно убил Риву Стинкамп.
Классный пример тогда. Главное, добрый такой и человеколюбивый.
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Wiley Fox
Всемогущий
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Инесса Тюкалова
Ответ Pentrak
Это который убийца?
ДА.
Верховный апелляционный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и постановил, что Писториус умышленно убил Риву Стинкамп.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Татьяна Семёновна
Оскар Писториус из ЮАР с протезами обеих стоп - бегун на короткие дистанции. На ЧМ-2011 в Тегу стал серебряным призером в эстафете 4*400м, участвовал в ОИ-2012. Выигрывал параолимпийские старты. С большим к нему уважением!
Оксана Домнина: "А можно без таких сравнений?"🗿
+4
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Iuliia Timofeyeva
Олимпийские Чемпионы никогда не сдаются. Роман, вы просто обязаны выкарабкаться. С днем рождения. Здоровья, здоровья и здоровья!
+10
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Ирина С
С днём рождения, Роман! Татьяна права: главное - живи! Как бы там ни было, чтобы ни случилось, но наша жизнь в наших руках. Сильный, смелый, целеустремлённый одолеет любую неприятность и выйдет победителем из любой сложной ситуации. Ты всегда умел побеждать! И сейчас тебе есть для кого победить все невзгоды. Только не сдавайся!
+7
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Pentrak
Ответ Татьяна Семёновна
Оскар Писториус из ЮАР с протезами обеих стоп - бегун на короткие дистанции. На ЧМ-2011 в Тегу стал серебряным призером в эстафете 4*400м, участвовал в ОИ-2012. Выигрывал параолимпийские старты. С большим к нему уважением!
Это который убийца?
+3
-3
0
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Лека-Лека
Навка, в твоих силах обеспечить Роману медицинскую помощь высочайшего уровня: как у нас в стране, так и за рубежом.
СДЕЛАЙ ЭТО !!!
+10
-3
+7
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Татьяна Семёновна
Оскар Писториус из ЮАР с протезами обеих стоп - бегун на короткие дистанции. На ЧМ-2011 в Тегу стал серебряным призером в эстафете 4*400м, участвовал в ОИ-2012. Выигрывал параолимпийские старты. С большим к нему уважением!
+2
-1
+1
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Anna Partizanova
#ромаживи
Пусть новая страница жизни, начавшаяся так трагически, будет в итоге не менее увлекательной, насыщенной и полноценной, чем все предыдущие!
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Arkadiusz Kaczmarek
Комментарий скрыт
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-10
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Whiskey cat
Правильные слова. Сейчас Роману главное выкарабкаться.
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Svetlanavg Ив
Скорейшего выздоровления нашему Олимпийскому Чемпиону! Он сможет!
+12
-2
+10
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Bashibuzuck
#ромаживи✊✊✊
+25
-4
+21
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