Навка – Костомарову: «Что бы ни случилось, в любых обстоятельствах ты найдешь свой смысл жизни и свой путь. Главное – живи»

Олимпийская чемпионка , выступавшая в дуэте с , выразила поддержку фигуристу.

«Рома, сегодня твой день рождения, и я всегда с тобой!

Знаю, что ты сильный, смелый, настырный, дерзкий, всемогущий, с настоящим спортивным и бойцовским характером! Ты никогда не сдаешься!

И что бы ни случилось, в любых обстоятельствах ты найдешь свой смысл жизни и свой путь. Главное – живи», – написала Навка.