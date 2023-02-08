Навка – Костомарову: «Что бы ни случилось, в любых обстоятельствах ты найдешь свой смысл жизни и свой путь. Главное – живи»
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, выступавшая в дуэте с Романом Костомаровым, выразила поддержку фигуристу.
«Рома, сегодня твой день рождения, и я всегда с тобой!
Знаю, что ты сильный, смелый, настырный, дерзкий, всемогущий, с настоящим спортивным и бойцовским характером! Ты никогда не сдаешься!
И что бы ни случилось, в любых обстоятельствах ты найдешь свой смысл жизни и свой путь. Главное – живи», – написала Навка.
Верховный апелляционный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и постановил, что Писториус умышленно убил Риву Стинкамп.
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Пусть новая страница жизни, начавшаяся так трагически, будет в итоге не менее увлекательной, насыщенной и полноценной, чем все предыдущие!