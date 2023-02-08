Медведева о Костомарове: «Горжусь знакомством с таким сильным и мужественным человеком»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров сборная России танцы на льду Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поддержала олимпийского чемпиона олимпийского чемпиона Романа Костомарова и его семью. 

«Мир фигурного катания полон интриг, внутренних и публичных скандалов. Многих это привлекает, кого-то отталкивает. Лично я за мир и взаимопонимание.

За свой недолгий век в мире фигурного катания я ни за разу не испытывала дискомфорт от общения и работы с Ромой. И под этими словами подпишется огромное количество людей.

Роман намного старше и мудрее меня. Я не постесняюсь спросить у него совет, и знаю, что он всегда откликнется. И я хочу советоваться с этим человеком еще много-много лет. Я горжусь знакомством с таким сильным и мужественным человеком. И я также восхищаюсь силой духа Оксаны. Рома, Оксана – вы пример для меня!

Рома, с днем рождения тебя! Спасибо тебе за то, что ты есть! Крепкого тебе здоровья! Скоро увидимся!» – написала фигуристка. 

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19 комментариев

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ВЛАДИМИР КОРФ
Ответ TUGRI
Лучше молчала бы
Это вы молчите🤫 А Женя пусть говорит.
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lukaz
Ответ Утренняя Аврора
Зачем Женька про интриги и скандалы написала.? Вообще не понятно. Роман никогда не был замешан ни в том, ни в другом. Здоровья нашему Чемпиону! Силы и терпения семье пережить эти тяжёлые дни.
потому что они есть, и очень всех достали.
Начиная от травли Медведевой, и заканчивая недопуском Щербаковой и Трусовой к командным на ОИ.
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ВЛАДИМИР КОРФ
Ответ ретроградный меркурий
Хорошие и правильные слова в поддержку Ромы... если бы не первый абзац. "Вы все г..., а я - д’Артаньян". Женя не была бы Женей, если бы не вернула порцию негатива в поздравление
Да и вы не были бы собой, если б лишний раз не придрались к Жене и не переиначили её слова.

Жене респект. Всё сказала правильно и по делу.
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ретроградный меркурий
Ответ missis-Zima
Может не передергивать,а просто понимать прочитанное? Ясно же написано ,что в мире интриг ФК Роман всегда простой и честный и с ним комфортно и легко.
"Мир фигурного катания полон интриг, внутренних и публичных скандалов." Первое же предложение - в негатив. "Многих это привлекает, кого-то отталкивает. Лично я за мир и взаимопонимание." Всё вокруг скандалисты и интриганы, а я белая и пушистая. В каком месте я передергиваю? Женя сама свой внутренний мир описала в этих двух предложениях.
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Shtirly
Ответ фуфырка
А в чем мужество? Я не поняла. Таких мужественных по больницам нашей Родины ого го. И всём на них по...
Откуда такая информация, что всем на всех по?.. Не надо собственную действительность примерять на всю страну! Повезло Роме с друзьями. Это повод для радости, но никак не наоборот.
+4
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+1
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Утренняя Аврора
Зачем Женька про интриги и скандалы написала.? Вообще не понятно. Роман никогда не был замешан ни в том, ни в другом. Здоровья нашему Чемпиону! Силы и терпения семье пережить эти тяжёлые дни.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TUGRI
Ответ TUGRI
И под этими словами подпишется------------------------ это что?
АААААААААА это поздравительное послание человеку на волоске борющемуся за жизнь
+2
-2
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TUGRI
Ответ TUGRI
и что? теперь надо писать все это в ДР?)) вроде бы поздравляла Романа, а пост отправила кому? Кому она про интриги пишет? Хочет поздравить- поздравь. А то что она написала обычно говорят при других ситуациях. Не буду писать в каких
И под этими словами подпишется------------------------ это что?
+2
-2
0
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TUGRI
Ответ missis-Zima
Женя близко знакома с Романом.Столько лет в одном шоу.Уж точно поближе,чем вы.
и что? теперь надо писать все это в ДР?)) вроде бы поздравляла Романа, а пост отправила кому? Кому она про интриги пишет? Хочет поздравить- поздравь. А то что она написала обычно говорят при других ситуациях. Не буду писать в каких
+6
-3
+3
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Биатлонная зима
Роману ЗДОРОВЬЯ и терпения семьи
Оксана молодец что поддерживает мужа
Всем здоровья
+4
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+4
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missis-Zima
Ответ ретроградный меркурий
Хорошие и правильные слова в поддержку Ромы... если бы не первый абзац. "Вы все г..., а я - д’Артаньян". Женя не была бы Женей, если бы не вернула порцию негатива в поздравление
Может не передергивать,а просто понимать прочитанное? Ясно же написано ,что в мире интриг ФК Роман всегда простой и честный и с ним комфортно и легко.
+4
-10
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Воеводина
Ответ Maria N
Про интриги и дискомфорт - такое ощущение, что оппонирует чему-то, но чему?
Согласна. Я понимаю, что Женя хотела написать что-то очень хорошее, но получилось странно. При чем здесь интриги? А дискомфорт, при этом уточняет, что не так и долго она в этом всём... Зачем?
+10
-2
+8
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missis-Zima
Ответ TUGRI
Лучше молчала бы
Женя близко знакома с Романом.Столько лет в одном шоу.Уж точно поближе,чем вы.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ретроградный меркурий
Хорошие и правильные слова в поддержку Ромы... если бы не первый абзац. "Вы все г..., а я - д’Артаньян". Женя не была бы Женей, если бы не вернула порцию негатива в поздравление
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Воеводина
"я ни за разу не испытывала" 🤔🤔🤔
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maria N
Про интриги и дискомфорт - такое ощущение, что оппонирует чему-то, но чему?
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TUGRI
Лучше молчала бы
+12
-16
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
фуфырка
А в чем мужество? Я не поняла. Таких мужественных по больницам нашей Родины ого го. И всём на них по...
+12
-11
+1
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miladoc1
И что делать с этой гордостью?!
+6
-11
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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