Медведева о Костомарове: «Горжусь знакомством с таким сильным и мужественным человеком»

Двукратная чемпионка мира поддержала олимпийского чемпиона олимпийского чемпиона Романа Костомарова и его семью.

«Мир фигурного катания полон интриг, внутренних и публичных скандалов. Многих это привлекает, кого-то отталкивает. Лично я за мир и взаимопонимание.

За свой недолгий век в мире фигурного катания я ни за разу не испытывала дискомфорт от общения и работы с Ромой. И под этими словами подпишется огромное количество людей.

Роман намного старше и мудрее меня. Я не постесняюсь спросить у него совет, и знаю, что он всегда откликнется. И я хочу советоваться с этим человеком еще много-много лет. Я горжусь знакомством с таким сильным и мужественным человеком. И я также восхищаюсь силой духа Оксаны. Рома, Оксана – вы пример для меня!

Рома, с днем рождения тебя! Спасибо тебе за то, что ты есть! Крепкого тебе здоровья! Скоро увидимся!» – написала фигуристка.