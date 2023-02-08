Медведева о Костомарове: «Горжусь знакомством с таким сильным и мужественным человеком»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поддержала олимпийского чемпиона олимпийского чемпиона Романа Костомарова и его семью.
«Мир фигурного катания полон интриг, внутренних и публичных скандалов. Многих это привлекает, кого-то отталкивает. Лично я за мир и взаимопонимание.
За свой недолгий век в мире фигурного катания я ни за разу не испытывала дискомфорт от общения и работы с Ромой. И под этими словами подпишется огромное количество людей.
Роман намного старше и мудрее меня. Я не постесняюсь спросить у него совет, и знаю, что он всегда откликнется. И я хочу советоваться с этим человеком еще много-много лет. Я горжусь знакомством с таким сильным и мужественным человеком. И я также восхищаюсь силой духа Оксаны. Рома, Оксана – вы пример для меня!
Рома, с днем рождения тебя! Спасибо тебе за то, что ты есть! Крепкого тебе здоровья! Скоро увидимся!» – написала фигуристка.
Начиная от травли Медведевой, и заканчивая недопуском Щербаковой и Трусовой к командным на ОИ.
Жене респект. Всё сказала правильно и по делу.
Оксана молодец что поддерживает мужа
Всем здоровья