Анна Щербакова не смогла выиграть премию Международного союза конькобежцев Skating Awards («Р-Спорт»)

Теги сборная России ISU женское катание Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Нэтан Чен Анна Щербакова Р-Спорт ISU Skating Awards Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не стала победительницей премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards. 

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Щербакова вошла в шорт-лист претендентов в номинации «Самый ценный фигурист». В финале ее соперниками были олимпийские чемпионы в танцах на льду французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон и олимпийский чемпион американец Нэтан Чен.

Победители премии будут объявлены 5 февраля на церемонии в Цюрихе.

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Perfeksionistka
Ответ Ирина Иванова
Важнее, что Анна Щербакова смогла выиграть ОИ в Пекине, а остальное приложится)
Ничего уже не приложится.. что могло приложиться, приложилось.. но и оно уже вовсю отваливается..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
Ответ Nataly1991
Нейтан - американец, Сизерон - гей, шансы равные.
А Аня любит жирные...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
Ответ Наталья Карлова
Да и так было все ясно! Не светило нам там ничего! И дело не в Ане совсем, а в политике!
А ну да, так бы конечно Аня выиграла, пхахаха😂🤣
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Наталья Карлова
Да и так было все ясно! Не светило нам там ничего! И дело не в Ане совсем, а в политике!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ekaterina_)))
Ответ I. Bryzgalov
Само собой русской девчёнке премию не датут. Скорее всего Пападакисам, тем более, что он гомик - а это на западе приветствуется.
Ваш комментарий - просто позор.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Регина Артёмова
Вполне ожидаемо, как по мне должен получить награду Нейтан!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Adeen
Ответ Kareglazaya
Странно как-то: победитель неизвестен, но Аня точно не победитель. Похоже на вброс.
Ну, например, победители ЗМ или Оскара известны заранее. Настолько заранее, что те, кто не побеждают – просто не приезжают.
Ничего удивительного, если и тут информация просочилась.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexander bakulin
Ответ Nataly1991
Нейтан - американец, Сизерон - гей, шансы равные.
главное, что никто из них в штабе допингистов не тренировался.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vanessa2021
Я за Чена!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ирина Иванова
Важнее, что Анна Щербакова смогла выиграть ОИ в Пекине, а остальное приложится)
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Регина Артёмова
Ответ I. Bryzgalov
Само собой русской девчёнке премию не датут. Скорее всего Пападакисам, тем более, что он гомик - а это на западе приветствуется.
Дела не в наций . А в достижениях . И выиграл скорее всего Чен .
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nataly1991
Нейтан - американец, Сизерон - гей, шансы равные.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexander bakulin
закарян включил в список по блату.
но голосовали не закаряны, а приглашённые иностранцы. от присутствия в списке "ценных", представительницы штаба допингистов, у зарубежных специалистов полезли глаза на лоб.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Чем? Ориентацией? Известны только тем, что платье порвалось
Если вам они известны не программами и стилем, которому пытаются подражать чуть ли не 90% всех современных танцоров и титулами с рекордами, которые никто не повторит в ближайшие годы, а только лишь ориентацией и недоразумением с платьем, то значит вы вообще мало разбираетесь в вопросе и вам лучше вообще не стоило пытаться возражать
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nataly1991
Ответ Ебздрогыч
А кто-то реально надеялся, что российской фигуристке дадут премию?
Конечно нет, никто и не надеялся. Не надеялись даже что Анне позволят попасть в топ 3
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
I. Bryzgalov
Само собой русской девчёнке премию не датут. Скорее всего Пападакисам, тем более, что он гомик - а это на западе приветствуется.
+10
-11
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sgi
Ну в такой компании финалистов она правда теряется. Со всем уважением к ее заслугам.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nataly1991
Ответ Антон Кривоногов
Минна-Маария Антикайнен Оно победит, точно вам говорю 😁
И триумфально выступит на гала
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сейлем Сэйберхеген
Ответ bengalsckyzh
Н. Чен. Можно и не сомневаться.
Ну не зря же он в Белый дом ходил
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сейлем Сэйберхеген
Ответ Gemma157
Ну, отбросив в сторону все эмоции надо признать, что и Чен, и ПС куда более титулованные и гораздо более значимые для этого спорта фигуристы
Чем? Ориентацией? Известны только тем, что платье порвалось
+6
-13
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bengalsckyzh
Н. Чен. Можно и не сомневаться.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сейлем Сэйберхеген
Ответ Антон Кривоногов
Минна-Маария Антикайнен Оно победит, точно вам говорю 😁
Тогда две сразу премиии придется давать ещё и второй личности🤣
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Кривоногов
Минна-Маария Антикайнен
Оно победит, точно вам говорю 😁
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сейлем Сэйберхеген
Ответ Ебздрогыч
А кто-то реально надеялся, что российской фигуристке дадут премию?
Зеленскому дадут вместо танчиков
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EmperorNazer
А победил-то кто? Вообще у ПС не меньше достижений и вклада в своей дисциплине, чем у Чена, так что могут и им отдать, наверно.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий