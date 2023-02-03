Анна Щербакова не смогла выиграть премию Международного союза конькобежцев Skating Awards («Р-Спорт»)

Олимпийская чемпионка не стала победительницей премии Международного союза конькобежцев ( ) Skating Awards.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Щербакова вошла в шорт-лист претендентов в номинации «Самый ценный фигурист». В финале ее соперниками были олимпийские чемпионы в танцах на льду французы и и олимпийский чемпион американец .

Победители премии будут объявлены 5 февраля на церемонии в Цюрихе.