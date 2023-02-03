Анна Щербакова не смогла выиграть премию Международного союза конькобежцев Skating Awards («Р-Спорт»)
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не стала победительницей премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Щербакова вошла в шорт-лист претендентов в номинации «Самый ценный фигурист». В финале ее соперниками были олимпийские чемпионы в танцах на льду французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон и олимпийский чемпион американец Нэтан Чен.
Победители премии будут объявлены 5 февраля на церемонии в Цюрихе.
Ничего удивительного, если и тут информация просочилась.
но голосовали не закаряны, а приглашённые иностранцы. от присутствия в списке "ценных", представительницы штаба допингистов, у зарубежных специалистов полезли глаза на лоб.
Оно победит, точно вам говорю 😁