Анна Щербакова не получила приглашение на церемонию вручения премии ISU Skating Awards в Цюрих

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова не получила приглашение на церемонию вручения премии ISU Skating Awards, которая пройдет в Цюрихе 5 февраля. 

Щербакова вошла в тройку претендентов на награду в номинации «Самый ценный фигурист». Ее соперники – олимпийские чемпионы Нэтан Чен и Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон. 

«Анна не получила приглашение на церемонию вручения премии», – сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

По информации ТАСС, на церемонии в Цюрихе будут присутствовать не все номинанты.

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28 комментариев

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Syndycate
Ответ девочкитакиедевочки
пс-пс не доработал с закряном, еще бы немножко- тот бы не устоял
Надо было самой Ане подключиться, она уже умеет)
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AllaS
Так ИСУ заранее об этом сообщило. Что она не будет присутствовать в Цюрихи ни при каких условиях, несмотря на номинацию. Новость была месяц назад!
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alexander bakulin
Ответ EmperorNazer
Ну не получила и не получила. В текущей ситуации и с такими соперниками попадание в топ-3 - это уже своего рода победа, показывающая, как много людей по всему миру ее любят и ценят, как бы хейтеры ни кричали об обратном. Достаточно зайти под любой пост ISU об этой номинации в инстаграме - комментарии просто завалены добрыми словами в адрес Ани.
много закарянов, а не людей. допингистов во всём мире не любят, как раз.
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девочкитакиедевочки
Ответ Syndycate
Фаны Щербаковой конечно ждали, они ведь всерьез считают ее лучшей фигуристкой всех времен😂
пс-пс не доработал с закряном, еще бы немножко- тот бы не устоял
+2
-3
-1
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alexander bakulin
допингистам в швейцарии не рады. тренировалась у гогиевны, значит, репутация под вопросом.
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supepper
Это было ожидаемо. Известно, какая сейчас политическая обстановка.
+1
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Nataly1991
Ответ Syndycate
Ну да, поэтому она истерику закатила, когда ISU Сакамото поставил на плакате вместо нее?)
По поводу истерики - это к другой девочке)))
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-4
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Мурманчанин37
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Никто истерику не закатывал. А если ISU изображает из себя идиотов, хотя им и изображать не надо, это их проблемы
Как бы Синди последний на этом сайте, кто ответит за правдивость своих слов
+5
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+2
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Syndycate
Ну да, поэтому она истерику закатила, когда ISU Сакамото поставил на плакате вместо нее?)
Никто истерику не закатывал. А если ISU изображает из себя идиотов, хотя им и изображать не надо, это их проблемы
+6
-7
-1
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Мурманчанин37
В комментариях ожидается перепись любителей "большого и жирного". Причем в их числе даже мужчины. Толерантненько
+4
-7
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Syndycate
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Не больно то Ане и нужна эта премия. Быть в компании западников нынче моветон в цивилизованном мире. Она честно ОИ выиграла, а не по ЛГБТ повесточке.
Ну да, поэтому она истерику закатила, когда ISU Сакамото поставил на плакате вместо нее?)
+13
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Nataly1991
О том, что Ани не будет на церемонии было известно давно. Эту неновость выбросили как кость для хейтеров Анюты.
+14
-8
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juliamart
Ответ EmperorNazer
Ну не получила и не получила. В текущей ситуации и с такими соперниками попадание в топ-3 - это уже своего рода победа, показывающая, как много людей по всему миру ее любят и ценят, как бы хейтеры ни кричали об обратном. Достаточно зайти под любой пост ISU об этой номинации в инстаграме - комментарии просто завалены добрыми словами в адрес Ани.
+++
+5
-1
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Syndycate
Это вам не накрутками в голосовалках побеждать😂
Комментарий скрыт
+8
-18
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Александр Шульгин
Любому было понятно что не пригласят. Но новость конечно из это надо сделать на корм местным ботам на зарплате
+14
-9
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Сейлем Сэйберхеген
Вот что Байден животворящий делает. Сходил в белый дом и премию получил. Чего удивляться, когда Карин Жан-Пьер отвечает за МОК
+10
-4
+6
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EmperorNazer
Ну не получила и не получила. В текущей ситуации и с такими соперниками попадание в топ-3 - это уже своего рода победа, показывающая, как много людей по всему миру ее любят и ценят, как бы хейтеры ни кричали об обратном. Достаточно зайти под любой пост ISU об этой номинации в инстаграме - комментарии просто завалены добрыми словами в адрес Ани.
+28
-10
+18
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Alexander Prokofyev
Видеообращение Зеленского на церемонии покажут?
+19
-6
+13
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k4rmazin2007
Ничего страшного. Может вместо этого её и Дашу пригласят на Евровидение спеть их фирменную песню "Yes, I’m a bad bitch, я люблю жирный..."
+11
-13
-2
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Syndycate
Ответ private dancer
А кто-то ждал, что получит ?
Фаны Щербаковой конечно ждали, они ведь всерьез считают ее лучшей фигуристкой всех времен😂
+19
-18
+1
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AlexFed
И чтоэ? И чтоэ? И чтоэ? 😎
+4
-5
-1
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Syndycate
Это вам не накрутками в голосовалках побеждать😂
+27
-19
+8
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Syndycate
Щербакова была аутсайдером в этой номинации, и дело тут не в политике
+21
-14
+7
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Syndycate
Значит поедет на Евровидение
+13
-13
0
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Wiley Fox
Ничего

Импортзамещение в этой области налажено - получит приглашение в Кремль на эту дату

Тем более, что она откосила, когда все олимпийцы славили путина на встрече после 14-дневного карантина
+8
-8
0
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