«Они могут отправлять все, что хотят, но мы понимаем, что это бред». Коган о призыве украинской федерации в отношении Щербаковой

Теги сборная России ISU ФФКР женское катание Александр Коган Анна Щербакова ISU Skating Awards Федерация фигурного катания Украины Фигурное катание

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган назвал бредом идею лишить олимпийскую чемпионку Анну Щербакову номинации на премию ISU Skating Awards.

Ранее Украинская федерация фигурного катания (УФФК) обратилась с соответствующим требованием в Международный союз конькобежцев (ISU). Сейчас Щербакова включена в номинацию «Самый ценный фигурист», вручение наград пройдет 5 февраля.

«О каком мнении по этому поводу здесь можно говорить? Они могут отправлять все, что хотят, но мы понимаем, что это бред. Естественно, мы будем болеть только за Щербакову», – сказал Коган.

Украинская федерация фигурного катания просит исключить Щербакову из номинации на премию ISU

10 комментариев

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Lapo Elkann
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Ответ Екатерина Субботина
Так пишите, правильно, что не было фото, а то вы написали, что на сайте ISU её нет как победителя Олимпиады.
Был игнор со стороны главных в ису , плюс отстранены все фигуристы от соревнований , а глава федерации комментирует странный ход Закаряна, который хочет привлечь внимание людей с скандалом.
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Екатерина Субботина
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Ответ Lapo Elkann
Сами пишите , прекрасно зная о чем я . " ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой. Ее заменили на Сакамото . " то что Анна победитель в Пекине ,знаю прекрасно, учить меня не надо.
Так пишите, правильно, что не было фото, а то вы написали, что на сайте ISU её нет как победителя Олимпиады.
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Lapo Elkann
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Ответ Екатерина Субботина
Может вам лучше сайт посмотреть, там Анна победитель Олимпиады в Пекине, а вы ерунду пишете
Сами пишите , прекрасно зная о чем я . " ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой. Ее заменили на Сакамото . " то что Анна победитель в Пекине ,знаю прекрасно, учить меня не надо.
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Brokkoli
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При всем сочувствии, все-таки надо найти мудрость отделять простых людей от политики властей
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Екатерина Субботина
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Ответ Lapo Elkann
Горшков был аристократом, новый ведет себя как ТАТ. На главном сайте ису нет Ани среди победителей на ОИ. А он протестует то , что никому неинтересно. Включиь в эту премиюАЩ , затея Закаряна. хотя он унизил всех других фигуристов , тренеров и хореографов , даже костюмеров из России. Ранее УКрайна отменила масстер класс Трусовой, на днях обьявила персоной нон грата почти всех фигуристов из России. А Коган будет болеть за Аню в номинации Арика , пусть болеет.
Может вам лучше сайт посмотреть, там Анна победитель Олимпиады в Пекине, а вы ерунду пишете
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Lapo Elkann
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Горшков был аристократом, новый ведет себя как ТАТ. На главном сайте ису нет Ани среди победителей на ОИ. А он протестует то , что никому неинтересно.
Включиь в эту премиюАЩ , затея Закаряна. хотя он унизил всех других фигуристов , тренеров и хореографов , даже костюмеров из России. Ранее УКрайна отменила масстер класс Трусовой, на днях обьявила персоной нон грата почти всех фигуристов из России. А Коган будет болеть за Аню в номинации Арика , пусть болеет.
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Alexander X
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да снимут её с номинации... такое ощущение, что её только для этого и номинировали, чтобы шумиху вокруг "награды" поднять ..
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Товарищ Майор.
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Да все адекватные люди понимают, что это бред
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Gilonjon862
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Ого, первый раз вижу такое высказывание от главы федерации, всё-таки Щ на особом положении у них
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JL JL
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Бред-отрыжка. Отрыжка-бред. Что дальше?
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