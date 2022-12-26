«Они могут отправлять все, что хотят, но мы понимаем, что это бред». Коган о призыве украинской федерации в отношении Щербаковой

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган назвал бредом идею лишить олимпийскую чемпионку Анну Щербакову номинации на премию ISU Skating Awards.

Ранее Украинская федерация фигурного катания (УФФК) обратилась с соответствующим требованием в Международный союз конькобежцев (ISU). Сейчас Щербакова включена в номинацию «Самый ценный фигурист», вручение наград пройдет 5 февраля.

«О каком мнении по этому поводу здесь можно говорить? Они могут отправлять все, что хотят, но мы понимаем, что это бред. Естественно, мы будем болеть только за Щербакову», – сказал Коган.

Украинская федерация фигурного катания просит исключить Щербакову из номинации на премию ISU