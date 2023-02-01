Алиса Ефимова о чемпионате Европы: «В этот раз не получилось забраться на подиум, но вся наша команда рада маленькой бронзе»

Фигуристка Алиса Ефимова, выступающая за Германию в паре с Рубеном Бломмартом, высказалась об итогах чемпионата Европы в Эспоо.

Немецкий дуэт занял на турнире четвертое место. С 2014 по 2020 год Ефимова представляла Россию в паре с Александром Коровиным.

– После короткой программы вы с Рубеном финишировали третьими, была перспектива завоевать медаль.

– Конечно, мы верили в медаль, и после короткой стало очевидно, что эта цель достижима. В этот раз не получилось забраться на подиум по общему результату соревнований, но вся наша команда рада маленькой бронзе. Она очень ценная.

– Почему, на ваш взгляд, не все удалось в произвольной программе? Вы ведь хорошо ее исполняли весь сезон.

– У Рубена было падение с прыжка, также мы потеряли уровни сложности. Дело в том, что в начале января Рубен болел гриппом. Это произошло накануне чемпионата Германии, и, к сожалению, по данной причине мы не смогли там выступить. Времени на подготовку к чемпионату Европы тоже осталось намного меньше, что и сыграло большую роль.

– Общались ли вы с другими русскоязычными фигуристами? Анастасией Губановой, Марией Казаковой? Может, поздравили друг друга?

– Было здорово увидеться и пообщаться с ними. Соревнования пар завершились раньше всех, и я смогла в полную силу поболеть с трибун за других ребят. Очень рада за Настю (Губанову)! Мы друг друга поздравили.

– Какие у вас планы на оставшуюся часть сезона?

– Чемпионат мира, – сказала Ефимова.

Чемпионат Европы-2023. Конти и Мачии победили, Гиларди и Амброзини – 2-е, Хокке и Кункель – 3-и, Ефимова и Бломмарт – 4-е