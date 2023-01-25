Алиса Ефимова об отстранении российских фигуристов: «Надеюсь, что мы снова начнем соревноваться все вместе. Нам важно видеть, кто и что показывает»

Немецкая фигуристка , выступающая в паре с Рубеном Бломмартом, сообщила, что следит за российскими соревнованиями.

Ранее Ефимова выступала за Россию в паре с Александром Коровиным.

– Следите ли за российскими турнирами в этом сезоне?

– Да, естественно, стараюсь. Если время есть, обязательно смотрю, читаю, как это освещается в соцсетях. На самом деле, я рада, что в России проводят все эти турниры, потому что для фигурного катания, в целом, важно, чтобы вид спорта оставался на виду. Я надеюсь, что все вернется, что мы снова начнем соревноваться все вместе. Нам важно видеть, кто где, кто что показывает, какие новые элементы освоил.

– У вас не просто складывалась карьера, как не опускать руки в моменты отчаяния, когда хочется все бросить?

– Знаете, на чемпионате Европы-2009 здесь же, в Финляндии, я была среди девочек, которых выпускают на лед собирать цветы и игрушки после прокатов. И я помню, что сижу я прямо рядом с калиткой, через которую выходят фигуристы, и думаю: «Ничего себе, я причастна к такому событию».

Мне тогда казалось, что я и эти невероятные спортсмены – это две параллельные вселенные, мы никогда не пересечемся. Кто бы мог подумать, что я однажды сама буду выходить на лед как участница чемпионата Европы.

А мотивация... Разные были моменты. Но знаете, в меня столько вложили мои тренеры, моя семья, моя мама – что хочется чего-то добиться. Чтобы все заложенное в меня проросло и дало какие-то плоды. Соревновательная карьера – это ведь всего лишь часть нашей жизни, очень короткая, поэтому хочется, чтобы и результат какой-то был, и воспоминания хорошие оставить, – приводит слова Ефимовой корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.