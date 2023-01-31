Александр Энберт: «На чемпионате мира Губановой будет сложнее, но побороться за места на пьедестале точно возможно»

Бронзовый призер ЧМ-2019 Александр Энберт поделился мнением о перспективах грузинской фигуристки на чемпионате мира-2023 в Японии.

Ранее Губанова стала чемпионкой Европы. Российские фигуристки на турнире не выступали.

«Европейское и мировое фигурное катание немножко отличаются. Настя побороться сможет на 100 процентов, это не обсуждается — набор элементов у нее очень неплохой, насколько я помню, без ультра-си, но контент крепкий.

На чемпионате мира будет сложнее, приедут спортсменки с акселями в три с половиной оборота, возможно, даже с четверными, но побороться за места на пьедестале точно возможно», — считает Энберт.