Александр Энберт: «На чемпионате мира Губановой будет сложнее, но побороться за места на пьедестале точно возможно»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию Александр Энберт женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии ТАСС Фигурное катание

Бронзовый призер ЧМ-2019 Александр Энберт поделился мнением о перспективах грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате мира-2023 в Японии. 

Ранее Губанова стала чемпионкой Европы. Российские фигуристки на турнире не выступали. 

«Европейское и мировое фигурное катание немножко отличаются. Настя побороться сможет на 100 процентов, это не обсуждается — набор элементов у нее очень неплохой, насколько я помню, без ультра-си, но контент крепкий.

На чемпионате мира будет сложнее, приедут спортсменки с акселями в три с половиной оборота, возможно, даже с четверными, но побороться за места на пьедестале точно возможно», — считает Энберт. 

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9 комментариев

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Iuliia Timofeyeva
Для того, чтобы она попала на пьедестал это надо Сакамото и всех кореянок дисквалифицировать, тогда у нее есть шанс
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pele_kan
побороться возможно разве что за медаль из пьютера и прочих сплавов
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Маргарита В Сафронова
С японками? Смешно)
+2
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AllaS
На ЧМ Настя если будет в 10 ке это уже хорошо.
Там ведь не только надо будет упасть одной Луне два раза, но и всем фигуристкам, которые набирают 220 баллов в среднем . А их достаточное количество .
Настин результат постоянен в районе 190-195, а чаще и ниже баллов. Впервые вообще удался чистый прокат. Так что слова Энберта просто дружеская поддержка.
Скорее Луна может попасть на пьедестал, если чисто откатает свои проги, но и то под вопросом.
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Lennuci
Дайте человеку отдохнуть, она еще медные трубы успеха не прошла. Да и на Родину за орденом сьездить надоть. А то на пресс конференции спросили была ли она когда в стране, которую представляет, как-то странно прозвучало.
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oldparakhod
Саня бредит что ли.)
+5
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Галина Александрова
Насте нужно ловить момент, сделать невозможное возможным!
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KMR
Ох уж этот сказочник,с улыбкой невменяшки
+8
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Defender64
Возможно, с четверными - это надеется, что наших допустят? Так тогда поидее Лиза должна ехать, а то Камилу не факт, что не обнулят.
А квоты незаконно украдены.
+3
-7
-4
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