Александр Энберт: «На чемпионате мира Губановой будет сложнее, но побороться за места на пьедестале точно возможно»
Бронзовый призер ЧМ-2019 Александр Энберт поделился мнением о перспективах грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате мира-2023 в Японии.
Ранее Губанова стала чемпионкой Европы. Российские фигуристки на турнире не выступали.
«Европейское и мировое фигурное катание немножко отличаются. Настя побороться сможет на 100 процентов, это не обсуждается — набор элементов у нее очень неплохой, насколько я помню, без ультра-си, но контент крепкий.
На чемпионате мира будет сложнее, приедут спортсменки с акселями в три с половиной оборота, возможно, даже с четверными, но побороться за места на пьедестале точно возможно», — считает Энберт.
Там ведь не только надо будет упасть одной Луне два раза, но и всем фигуристкам, которые набирают 220 баллов в среднем . А их достаточное количество .
Настин результат постоянен в районе 190-195, а чаще и ниже баллов. Впервые вообще удался чистый прокат. Так что слова Энберта просто дружеская поддержка.
Скорее Луна может попасть на пьедестал, если чисто откатает свои проги, но и то под вопросом.
А квоты незаконно украдены.