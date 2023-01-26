Чемпионат Европы-2023. Конти и Мачии, Хокке и Кункель, Ефимова и Бломмарт, Гиларди и Амброзини выступят с произвольными программами
26 января на чемпионате Европы по фигурному катанию будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар. После короткой программы лидируют итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Пары
Произвольная программа
Начало – 20.25 по московскому времени. Прямая трансляция – онлайн-кинотеатр ОККО.
Первая разминка
1. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)
2. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)
3. Федерика Симиоли – Алессандро Зарбо (Чехия)
Вторая разминка
4. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)
5. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
6. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
Третья разминка
7. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)
8. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
9. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
Четвертая разминка
10. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) –
11. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)
12. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
13. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
После короткой программы
1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 70,45
2. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 67,08
3. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 62,77
4. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 62,46
5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 59,48
6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 57,97
7. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 54,16
8. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 53,29
9. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 49,43
10. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 47,53
11. Федерика Симиоли – Алессандро Зарбо (Чехия) – 46,68
12. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 45,40
13. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 42,55
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