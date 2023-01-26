Чемпионат Европы-2023. Конти и Мачии, Хокке и Кункель, Ефимова и Бломмарт, Гиларди и Амброзини выступят с произвольными программами

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26 января на чемпионате Европы по фигурному катанию будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар. После короткой программы лидируют итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Пары

Произвольная программа 

Начало – 20.25 по московскому времени. Прямая трансляция – онлайн-кинотеатр ОККО. 

Первая разминка

1. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)

2. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)

3. Федерика Симиоли – Алессандро Зарбо (Чехия)

Вторая разминка

4. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)

5. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) 

6. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

Третья разминка

7. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) 

8.  Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) 

9. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) 

Четвертая разминка

10. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) –

11. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) 

12. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) 

13. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

После короткой программы

1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 70,45

2. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 67,08

3. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 62,77

4. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 62,46

5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 59,48

6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 57,97

7. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 54,16

8. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 53,29

9. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 49,43

10. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 47,53

11. Федерика Симиоли – Алессандро Зарбо (Чехия) – 46,68

12. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 45,40

13. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 42,55

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2 комментария

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nik svt
Гиларди-Амброзини забыть неудачное начало, собраться и откатать хорошо. Классные они, особенно Амброзини, переволновались вчера.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Алисе с Рубеном всё отпрыгать в ПП и удачи.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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