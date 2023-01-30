Леонова о победе Губановой за Грузию: «Я очень рада, что Настя оказалась в нужное время в нужном месте. Все абсолютно правильно было сделано»

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова оценила победу представительницы Грузии Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Эспоо.

Леонова работала с Губановой в качестве хореографа и поставила ей короткую программу.

– К сожалению, я произвольную программу не смотрела, мне родные писали в чате, что она делает, что она прыгает – я была на работе, мне было не очень удобно смотреть. Неожиданность была скорее в том, что остальные не очень откатались.

Например, возьмем ту же Луну Хендрикс, которая может кататься здорово, но у нее этот сезон немножко скомканный получается, на мой взгляд. По тому, что я видела, мне кажется, она свой максимум не показала.

Но посмотрим, впереди чемпионат мира, все по-разному приходят в форму. Может быть, ее пик выпадет как раз на чемпионат мира. Но, конечно, она была главной конкуренткой Насти – это 100%.

– Как вы думаете, чего не хватило Луне? Помешал статус фаворита, мысли, что победа близка?

– Мне кажется, есть такая тема. У меня тоже было такое, когда я стартовала: когда ты очень хочешь, и не всегда это получается. Бывает такое.

Вот тебя спрашивают, почему ты так выступила, а ты ничего не можешь ответить, кроме: «Я очень хотела». Когда ты очень-очень хочешь, но бывает, что все складывается не в твою пользу, к сожалению.

– После победы Насти среди болельщиков началась дискуссия насчёт того, стоило ли отпускать ее в Грузию. Получается, наша фигуристка приносит медаль чужой стране. Как вы относитесь к таким ситуациям?

– Я очень рада, что Настя оказалась в нужное время в нужном месте. Думаю, что все абсолютно правильно было сделано. Кто же мог подумать, что так будет и что наши фигуристы будут вынуждены пропускать этот сезон, сидеть без международных стартов. Так сложилось, кому-то это принесло пользу. Тут, я считаю, за Настю можно только порадоваться, – сказала Леонова.