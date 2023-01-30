Леонова о победе Губановой за Грузию: «Я очень рада, что Настя оказалась в нужное время в нужном месте. Все абсолютно правильно было сделано»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Алена Леонова сборная Бельгии женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Фигурное катание

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова оценила победу представительницы Грузии Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Эспоо.

Леонова работала с Губановой в качестве хореографа и поставила ей короткую программу.

– К сожалению, я произвольную программу не смотрела, мне родные писали в чате, что она делает, что она прыгает – я была на работе, мне было не очень удобно смотреть. Неожиданность была скорее в том, что остальные не очень откатались.

Например, возьмем ту же Луну Хендрикс, которая может кататься здорово, но у нее этот сезон немножко скомканный получается, на мой взгляд. По тому, что я видела, мне кажется, она свой максимум не показала.

Но посмотрим, впереди чемпионат мира, все по-разному приходят в форму. Может быть, ее пик выпадет как раз на чемпионат мира. Но, конечно, она была главной конкуренткой Насти – это 100%.

– Как вы думаете, чего не хватило Луне? Помешал статус фаворита, мысли, что победа близка?

– Мне кажется, есть такая тема. У меня тоже было такое, когда я стартовала: когда ты очень хочешь, и не всегда это получается. Бывает такое.

Вот тебя спрашивают, почему ты так выступила, а ты ничего не можешь ответить, кроме: «Я очень хотела». Когда ты очень-очень хочешь, но бывает, что все складывается не в твою пользу, к сожалению.

– После победы Насти среди болельщиков началась дискуссия насчёт того, стоило ли отпускать ее в Грузию. Получается, наша фигуристка приносит медаль чужой стране. Как вы относитесь к таким ситуациям?

– Я очень рада, что Настя оказалась в нужное время в нужном месте. Думаю, что все абсолютно правильно было сделано. Кто же мог подумать, что так будет и что наши фигуристы будут вынуждены пропускать этот сезон, сидеть без международных стартов. Так сложилось, кому-то это принесло пользу. Тут, я считаю, за Настю можно только порадоваться, – сказала Леонова.

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5 комментариев

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Lennuci
Ответ 22somebody22
Чужие деньги считать не надоело?Конечно,она не за "спасибо" своё время на Губанову тратила.
А я их где-то считаю? Просто факты.
0
-2
-2
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22somebody22
Ответ Lennuci
Аленке деньжонок перепадет с призовых, видимо? Как и за постановку от грузинской федры.
Чужие деньги считать не надоело?Конечно,она не за "спасибо" своё время на Губанову тратила.
+2
0
+2
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22somebody22
Какая нафиг дискуссия?Захотела и сменила гражданство,у нас слишком много фигуристок,все хотят и имеют полное право выступать на главных стартах.И Губанова уж точно не виновата,что из-за Путьки наши фигуристки дома сидят.
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шампион
Тут все по делу от Леоновой
+2
0
+2
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Lennuci
Аленке деньжонок перепадет с призовых, видимо? Как и за постановку от грузинской федры.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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