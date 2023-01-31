Татьяна Тарасова: «Зачем Поздняков призвал украинцев, разве они нас слушают? Они никогда не пойдут нам навстречу»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова к НОК Украины отказаться от идеи бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян.
«А зачем Поздняков призвал украинцев, разве они нас слушают?
На мой взгляд, они никогда не пойдут нам навстречу, они не будут договариваться», – сказала Тарасова.
Глава ОКР: «Попытки бойкота Олимпиад никогда не приводили к успеху страны, которая их принимала. Призываем украинских коллег отказаться от подобной практики»
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