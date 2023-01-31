Татьяна Тарасова: «Зачем Поздняков призвал украинцев, разве они нас слушают? Они никогда не пойдут нам навстречу»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала призыв главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова к НОК Украины отказаться от идеи бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян.

«А зачем Поздняков призвал украинцев, разве они нас слушают?

На мой взгляд, они никогда не пойдут нам навстречу, они не будут договариваться», – сказала Тарасова.

Глава ОКР: «Попытки бойкота Олимпиад никогда не приводили к успеху страны, которая их принимала. Призываем украинских коллег отказаться от подобной практики»