Александр Тихонов: «Сомневаюсь, что после призыва Позднякова украинцы откажутся от идеи бойкота. Они уже себя показали – это националисты похлеще фашистов»

Теги Александр Тихонов Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 НОК Украины Политика Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал призыв главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова к НОК Украины отказаться от идеи бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян.

«Я сомневаюсь, что даже после призыва Позднякова украинцы откажутся от идеи бойкота. Другой вопрос, что такое Украина? Они уже себя показали – это националисты похлеще фашистов. Мы их всех прекрасно знаем.

Не стоит обращать внимания на того, на кого не стоит обращать! Надо жить по принципу Тихонова: когда стучат в дверь, я сначала стреляю, потом открываю. Нам не страшен никто из них! Я бы с ними никогда не договаривался!» – сказал Тихонов.

Глава ОКР: «Попытки бойкота Олимпиад никогда не приводили к успеху страны, которая их принимала. Призываем украинских коллег отказаться от подобной практики»

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11 комментариев

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Strepto
Ответ Красный чай
Не те ли нацичты кто говорит что в Украине не настоящий народ(искусственный) не имеющий право на самостоятельность?
Это те, кто говорит, что русские там некоренной народ. И преследуют по языковому признаку.
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Sarumian
Ответ Mikas7
сколько ему лет ?обычно пропаганда действует на людей 55+
С возрастом никак не связанно. С интеллектом тоже, что очень печально.
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Sarumian
Александр Тихонов: «Они уже себя показали – это националисты похлеще фашистов»

Это он про хоббита из Шира и его орков ?
+2
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Пенчекряк
Ответ Mikas7
сколько ему лет ?обычно пропаганда действует на людей 55+
Ему 76 лет
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Евгений Румкин
В очередной раз Тихонов прав!
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Viks
Ленин и Ко допустили чудовищную трагическую ошибку при создании СССР в 2022, а Путин в 2014-м, когда Славянск был в его руках...
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Анатолий К
Бойкот закончится баном ещё на 2 Олимпиады, а там уже и ездить туда им не надо будет.
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tyuiop tyuiop
Объясните Тихонову, что националисты, нацисты и фашисты это три очень разных и и во многом взаимоисключающие группы
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Mikas7
сколько ему лет ?обычно пропаганда действует на людей 55+
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Гамарджоба Генацвале
Ещё призывы какие-то звучат.Да вообще плевать. Хотят бойкотировать, пусть.
+5
-7
-2
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Красный чай
Не те ли нацичты кто говорит что в Украине не настоящий народ(искусственный) не имеющий право на самостоятельность?
+19
-6
+13
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