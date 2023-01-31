Александр Тихонов: «Сомневаюсь, что после призыва Позднякова украинцы откажутся от идеи бойкота. Они уже себя показали – это националисты похлеще фашистов»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал призыв главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова к НОК Украины отказаться от идеи бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян.

«Я сомневаюсь, что даже после призыва Позднякова украинцы откажутся от идеи бойкота. Другой вопрос, что такое Украина? Они уже себя показали – это националисты похлеще фашистов. Мы их всех прекрасно знаем.

Не стоит обращать внимания на того, на кого не стоит обращать! Надо жить по принципу Тихонова: когда стучат в дверь, я сначала стреляю, потом открываю. Нам не страшен никто из них! Я бы с ними никогда не договаривался!» – сказал Тихонов.

Глава ОКР: «Попытки бойкота Олимпиад никогда не приводили к успеху страны, которая их принимала. Призываем украинских коллег отказаться от подобной практики»