Лайшев о возможном бойкоте Украиной Олимпиады-2024: «Они пойдут нам навстречу и будут участвовать. Потому что это все бабки, деньги, финансы, которые теряет МОК»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 НОК Украины Политика Ренат Лайшев Самбо-70 деньги Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал призыв главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова к НОК Украины отказаться от идеи бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян.

«Конечно, они пойдут нам навстречу и будут участвовать. И это однозначно, потому что это все бабки, деньги, финансы, которые теряет Международный олимпийский комитет. Это деньги, это экономика.

Все эти бойкоты ничего за собой не имеют. Еще раз повторюсь, все, что происходит – это финансы. Основные плательщики – это телекомпании всего мира, самые известные и легендарные, им нужна конкуренция и зрители, которым было бы это интересно», – сказал Лайшев.

Глава ОКР: «Попытки бойкота Олимпиад никогда не приводили к успеху страны, которая их принимала. Призываем украинских коллег отказаться от подобной практики»

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11 комментариев

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Anneta28
Ответ Tzaichiha
Судя по поведению властей Украины и прибалтийских стран они действуют по принципу «назло маме отморожу уши», т е иррационально. Да и вообще Украина неизвестно в каком виде будет существовать на момент Олимпиады.
Вы все ещё надеятесь завоевать эту страну? Ну мы уже слышали про "Киев за 3 дня". Этой байке скоро год будет.😆
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Антон Чугунов
Спорно
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Iuasamotu
Лайшев, нероссийские телекомпании итак покажут Олимпиаду, будь она с участием российских спортсменов или без них. А с учётом, что российские болельщики уже привыкли и смирились со своей горькой участью, то скорее всего и российские телекомпании будут показывать ОИ, даже без участия россиян, ибо мировой спорт вне политики, как любят говорить в твоей стране)
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Tzaichiha
Судя по поведению властей Украины и прибалтийских стран они действуют по принципу «назло маме отморожу уши», т е иррационально. Да и вообще Украина неизвестно в каком виде будет существовать на момент Олимпиады.
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selso99
Самовнушение, отличный метод
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Dmona1
Думаю, Францию мы пропустим. Насчёт Италии вопросы ещё.
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Wiley Fox
В каком мире он живёт?

Скажите ему, что 70-е закончились давно
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Maxim Vasnechov
На коленях приползут, я думаю.(на самом деле нет).
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tyuiop tyuiop
Омг, у Украины каждый день потери на миллиард рублей от разрушения гражданской инфраструктуры, но вот от бабок с олимпиады не откажутся
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Гамарджоба Генацвале
Так они специально говорят, что хотят бойкотировать, чтобы российских спортсменов в итоге не допустили. Неужели не понятно!
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чацкий.
ну не знаю
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