Лайшев о возможном бойкоте Украиной Олимпиады-2024: «Они пойдут нам навстречу и будут участвовать. Потому что это все бабки, деньги, финансы, которые теряет МОК»

Президент « » прокомментировал призыв главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова к НОК Украины отказаться от идеи бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян.

«Конечно, они пойдут нам навстречу и будут участвовать. И это однозначно, потому что это все бабки, деньги, финансы, которые теряет Международный олимпийский комитет. Это деньги, это экономика.

Все эти бойкоты ничего за собой не имеют. Еще раз повторюсь, все, что происходит – это финансы. Основные плательщики – это телекомпании всего мира, самые известные и легендарные, им нужна конкуренция и зрители, которым было бы это интересно», – сказал Лайшев.

Глава ОКР: «Попытки бойкота Олимпиад никогда не приводили к успеху страны, которая их принимала. Призываем украинских коллег отказаться от подобной практики»