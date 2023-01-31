Глава ОКР: «Попытки бойкота Олимпиад никогда не приводили к успеху страны, которая их принимала. Призываем украинских коллег отказаться от подобной практики»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР НОК Украины Легкая атлетика

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о том, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины рассмотрит возможность бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян. 

«В первую очередь, я бы хотел отметить, что ОКР в своей деятельности строго соответствует Олимпийской хартии, делает в этой части все необходимое, чтобы основополагающие цели и миссия МОК действовали на территории РФ.

В этой части не в наших традициях давать комментарии на комментарии, но мы исходим из того, что в нашей современной истории любые попытки бойкота Олимпийских игр никогда не приводили к успеху страны, которая их принимала.

Мы призываем украинских коллег отказаться от подобной практики бойкотов», – сказал Поздняков.

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59 комментариев

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Amneris
Ответ artpal
Мне интересно, какую цель преслеудет Поздняков этим заявлением. Неужели он реально думает, что украинцы прочтут это заявление и такие "Все, передумали бойкотировать, убедил ты нас Поздняков". Такие "манифесты" - это пук в лужу по сути
Он просто хочет быть хорошим для всех и усидеться на своей позиции при любом раскладе в будущем. Типа, я занимаюсь олимпийским движением и в политику не лезу, только работаю с реальной повесткой. Но к сожалению для него, никто сейчас таких миротворцев не ценит. Тот же Бубка - неплохой мужик, всегда общался с нашими, не сыпал соль на «допинговую» рану и тд. Но он несамостоятельная фигура и на рожон лезть не будет ради мнимых олимпийских принципов, так что обращение Позднякова ушло в воздух.
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Viks
"Мы призываем украинских коллег" --- Коллега - это человек, с которым ты делаешь общее дело, а какое общее дело у полковника Позднякова с окраинцами?
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Viks
«Попытки бойкота Олимпиад никогда не приводили к успеху страны, --- Ой, а в 1984-м у СССР тоже без успеха?
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заляпут
Ответ fall_of_troy
Точно. Поэтому они и напали на Россию в феврале 2022 года и уже 11 месяцев бомбят жилые дома и госпитали по всей стране.
Ага, только поэтому. Какие дома ? Они все во время воздушных тревог дома сидят, ты углубись в вопрос Девочка. Почитай хотя бы кто такой Ватутин и Ковпак и какая борьба на Украине идёт с этими их героями. Ты хочешь сказать до 24 февраля этой ненависти не было ? Ну ну
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Sergey
Поздняков,не смей позориться!Кого ты призываешь,алё?Безумных бандеровцев,которые убивают женщин и детей 9лет?Не хотят участвовать-прекрасно:меньше будут мелькать их тряпки в виде флага цвета мочи и слёз.
И,да:мой пост ничуть не оскорбительный,а абсолютно справедливый.
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Виктор Ш.
Ответ Nataly1991
вот тоже не поняла. Это Поздняков так выразился или все-таки спортс, как всегда, грамотностью блеснул?
Скорее всего намек на то, что бойкотом испортят игры тем кто их принимает, типа французы будут расстроены, но мысль и правда криво выражена
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timur055
Ответ fall_of_troy
Ага. Потому и напали на нас и бомбят от Калининграда до Владивостока. Нелюди.
Напали на нас. Только не говори, что ты из России
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заляпут
Ответ fall_of_troy
Точно. Поэтому они и напали на Россию в феврале 2022 года и уже 11 месяцев бомбят жилые дома и госпитали по всей стране.
Какие дома ? Какие госпитали ? Ты углубись в вопрос, а не дождь смотри
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Поговорим
И пропуск следующей олимпиады бойкотирующих не смущает, как это - сарай сгорел, гори и хата. Мир сходит с ума, впрочем, это не самые тяжелые проявления этого процесса.
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fall_of_troy
Ответ Alex Legend
Сколько придётся. Для простых людей это просто говорящая голова которую нужно обсуждать. Работа ведётся в кабинетах. И немножко другими людьми.
И мы все видим плоды этой работы - повышение пенсионного возраста, растущие ценники в магазинах, деградирующая инфраструктура, вымирание коренного населения, международная изоляция и т.д. А во главе этих процессах стоит плюгавая фигурка бункерного лилипута.
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steelhard
Ответ frol92
...любые попытки бойкота Олимпийских игр никогда не приводили к успеху страны, которая их принимала. Вот этого не понял немного. Как то некорректно выстроено предложение. Какие страны? Которые принимали решение о бойкоте или страны, принимающие Олимпийские игры? Если последнее, то слышать весьма странно учитывая бойкот Олимпиады в Москве американцами в 1980 году. Получается олимпиада не была успешной для СССР?
Которая принимала попытки бойкота Олимпийских игр. Что тут непонятного?
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Alex Legend
Ответ fall_of_troy
То есть это нормально, что бункерный уже 23 года раздает обещания, выполнять которые не собирается? И сколько его еще терпеть?
Сколько придётся. Для простых людей это просто говорящая голова которую нужно обсуждать. Работа ведётся в кабинетах. И немножко другими людьми.
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fall_of_troy
Ответ Ильнур Хасанов
Они с 14 года орут что москалей надо резать.
Ага. Потому и напали на нас и бомбят от Калининграда до Владивостока. Нелюди.
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fall_of_troy
Ответ Alex Legend
Всем же известно что Москва и Питер отдельный мирок, вот он и живёт в нём ориентируясь на внешнюю политику.
То есть это нормально, что бункерный уже 23 года раздает обещания, выполнять которые не собирается? И сколько его еще терпеть?
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Ильнур Хасанов
Ответ fall_of_troy
Точно. Поэтому они и напали на Россию в феврале 2022 года и уже 11 месяцев бомбят жилые дома и госпитали по всей стране.
Они с 14 года орут что москалей надо резать.
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Alex Legend
Ответ fall_of_troy
Так а чего бункерный лилипут не решает проблемы внутри страны-то? Обещает только из года в год...
Всем же известно что Москва и Питер отдельный мирок, вот он и живёт в нём ориентируясь на внешнюю политику.
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TOSHIBA
Ответ KMR
Ещё расскажите про Шойгу и вундервафли вроде Арматы и Рогозина с батутами
Расскажи лучше про волшебные байрактары, что-то о них не слышно совсем, Залужный хорошо попилил бюджет? 😁
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fall_of_troy
Ответ Alex Legend
За простой народ я в курсе. И что высокая социальная поляризация в России я тоже знаю. Но в таких странах по другому не бывает. И армия для чего-то большего чем просто служба по полтора там содержится.
Так а чего бункерный лилипут не решает проблемы внутри страны-то? Обещает только из года в год...
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fall_of_troy
Ответ Kapitan Klos
Поздняков лукавит. По телевизору четко сказали, что чем больше санкций против России, тем лучше для России и россиян. Так что все эти санкции-шманкции только на пользу российскому спорту, и надо заниматься исконно российскими видами спорта, такими как лапта (которую американцы называют "бейсбол"), городки (которую американцы называют "little towns"), прятки, хороводы там разные - а не это вот все. Не прав Поздняков, ой, не прав!
Видимо по этому у каждого уважающего себя российского чиновника есть недвижимость, а то и ВНЖ или даже гражданство в стране блока НАТО. У заместителя МинОбороны с говорящей фамилией Криворучко так вообще дети там родились, граждане страны-вероятного противника. Ну и недвига в Майми, естественно, как без этого путинскому патриоту?
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Alex Legend
Ответ fall_of_troy
Ну оно и видно. Ты видимо украинец или из Европы/США. Заметно, что тебя их дела беспокоят, а не наши.
За простой народ я в курсе. И что высокая социальная поляризация в России я тоже знаю. Но в таких странах по другому не бывает. И армия для чего-то большего чем просто служба по полтора там содержится.
0
-2
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Lennuci
"... "наша история показывает, что любая попытка бойкота никогда не приводила к успеху ту страну, которая призывала к этому. Я призываю Украину отказаться от всякого рода бойкота", - заявил Поздняков журналистам".

Спортс как обычно.
+3
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fall_of_troy
Ответ Alex Legend
Не совсем
Ну оно и видно. Ты видимо украинец или из Европы/США. Заметно, что тебя их дела беспокоят, а не наши.
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Alex Legend
Ответ fall_of_troy
Ну ты сам подумай. Ты русский вообще?
Не совсем
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fall_of_troy
Ответ Alex Legend
Я в курсах. Так какое решение можно им подсказать?
Ну ты сам подумай. Ты русский вообще?
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Alex Legend
Ответ fall_of_troy
России нужно о себе думать, Саш. О своих людях. А не об окружении бункерного лилипута.
Я в курсах. Так какое решение можно им подсказать?
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