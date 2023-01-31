Глава ОКР: «Попытки бойкота Олимпиад никогда не приводили к успеху страны, которая их принимала. Призываем украинских коллег отказаться от подобной практики»
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о том, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины рассмотрит возможность бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян.
«В первую очередь, я бы хотел отметить, что ОКР в своей деятельности строго соответствует Олимпийской хартии, делает в этой части все необходимое, чтобы основополагающие цели и миссия МОК действовали на территории РФ.
В этой части не в наших традициях давать комментарии на комментарии, но мы исходим из того, что в нашей современной истории любые попытки бойкота Олимпийских игр никогда не приводили к успеху страны, которая их принимала.
Мы призываем украинских коллег отказаться от подобной практики бойкотов», – сказал Поздняков.
И,да:мой пост ничуть не оскорбительный,а абсолютно справедливый.
Спортс как обычно.