Станислав Поздняков: «МОК продолжает консультации с федерациями по вопросу олимпийской квалификации. На эту работу выделен как минимум месяц»

Глава Олимпийского комитета России ( ) высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к соревнованиям.

«Сейчас международными спортивными федерациями ведутся консультации с МОК, на их основе будут выработаны условия и подходы, которые позже МОК опубликует.

В настоящий момент политическая составляющая является неприемлемой для международного олимпийского движения.

МОК продолжает консультации с международными федерациями по вопросу олимпийской квалификации.

В каждом виде спорта уникальная ситуация, поэтому достаточно сложно подойти к универсальному подходу. На эту работу выделил как минимум месяц», – заявил Поздняков.