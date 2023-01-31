Станислав Поздняков: «МОК продолжает консультации с федерациями по вопросу олимпийской квалификации. На эту работу выделен как минимум месяц»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к соревнованиям. 

«Сейчас международными спортивными федерациями ведутся консультации с МОК, на их основе будут выработаны условия и подходы, которые позже МОК опубликует.

В настоящий момент политическая составляющая является неприемлемой для международного олимпийского движения.

МОК продолжает консультации с международными федерациями по вопросу олимпийской квалификации.

В каждом виде спорта уникальная ситуация, поэтому достаточно сложно подойти к универсальному подходу. На эту работу МОК выделил как минимум месяц», – заявил Поздняков. 

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4 комментария

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Viks
Какая квалификация? Что за бред. Нет точно сформулированных условий допуска, нет согласия российского государства с этими условиями.
+1
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+1
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Rio de Janeiro
Надеюсь получится договориться и уверен абсолютное большинство россиян будет поддерживать наших ребят ещё больше чем в обычное время
0
-1
-1
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expertmer2020
Прощай надежда на зимние старты
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
На эту работу выделен месяц и полмиллиарда импортных денег.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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