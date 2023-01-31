Станислав Поздняков: «МОК продолжает консультации с федерациями по вопросу олимпийской квалификации. На эту работу выделен как минимум месяц»
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к соревнованиям.
«Сейчас международными спортивными федерациями ведутся консультации с МОК, на их основе будут выработаны условия и подходы, которые позже МОК опубликует.
В настоящий момент политическая составляющая является неприемлемой для международного олимпийского движения.
МОК продолжает консультации с международными федерациями по вопросу олимпийской квалификации.
В каждом виде спорта уникальная ситуация, поэтому достаточно сложно подойти к универсальному подходу. На эту работу МОК выделил как минимум месяц», – заявил Поздняков.
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