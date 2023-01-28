Навка о заявлении МОК: «Верим, что эти намерения не сломят недруги, которые боятся участия наших спортсменов на Олимпийских играх»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.
«Надежда на возвращение наших спортсменов никогда не падала и не умирала. Все мы должны верить и знать, что справедливость восторжествует.
Спорт не был и не должен становиться причастен к политическим междоусобицам. Конечно, это радостная новость, верим, что эти намерения не сломят недруги, которые боятся участия наших спортсменов на Олимпийских играх», – сказала Навка.
«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?
МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
Гражданке США Навке- Песковой в этом случае лучше помолчать.
Неужели до сих пор не понятно, что сладкие речи и обещания - это главное оружие США.
Ну сколько можно на эту удочку прыгать? Мозги как у рыбок штоль?
С этими товарищами должна быть одна стратегия: посылать.
Сейчас у Диши с мужем наверное ушки навострились😀
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Она на русском плохо говорит. Надежда упасть не может