Навка о заявлении МОК: «Верим, что эти намерения не сломят недруги, которые боятся участия наших спортсменов на Олимпийских играх»

Теги Татьяна Навка сборная России МОК Олимпийская сборная России Политика Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Надежда на возвращение наших спортсменов никогда не падала и не умирала. Все мы должны верить и знать, что справедливость восторжествует.

Спорт не был и не должен становиться причастен к политическим междоусобицам. Конечно, это радостная новость, верим, что эти намерения не сломят недруги, которые боятся участия наших спортсменов на Олимпийских играх», – сказала Навка.

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10 комментариев

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Александр Горлов
Ответ Anatiana
О какой вере говорит эта женщина? Неужели до сих пор не понятно, что сладкие речи и обещания - это главное оружие США. Ну сколько можно на эту удочку прыгать? Мозги как у рыбок штоль? С этими товарищами должна быть одна стратегия: посылать.
У рашки какое "главное оружие"? 3.14здёж?) Мозги как у рыбки чтоль?
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burefan
Почему они думают, что нас кто то боится, а??
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maripous
Нейтральный статус и отказ от своего государства- это справедливость?
Гражданке США Навке- Песковой в этом случае лучше помолчать.
+1
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Anatiana
О какой вере говорит эта женщина?
Неужели до сих пор не понятно, что сладкие речи и обещания - это главное оружие США.
Ну сколько можно на эту удочку прыгать? Мозги как у рыбок штоль?
С этими товарищами должна быть одна стратегия: посылать.
+1
-1
0
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Orange carrot
Ответ sergey-ld
Теперь это называется – "спорт не причастен к политическим междоусобицам".
Но причастен к деньгам федераций😀
+4
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Orange carrot
О, жена любителя испуганных патриотов тут как тут. Танюх, политика там уже не одно десятилетие. Иначе спортсмены выступали бы не от стран, а сами по себе, без помощи федераций и прочего.

Сейчас у Диши с мужем наверное ушки навострились😀
+4
-2
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JL JL
беееееее
+1
-1
0
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sergey-ld
Ответ JSV
Неужели опять собрались прогнуться с нейтральным статусом?
Теперь это называется – "спорт не причастен к политическим междоусобицам".
0
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Wiley Fox
Надежда на возвращение наших спортсменов никогда не падала

-------

Она на русском плохо говорит. Надежда упасть не может
+5
-2
+3
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JSV
Неужели опять собрались прогнуться с нейтральным статусом?
+6
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