Навка о заявлении МОК: «Верим, что эти намерения не сломят недруги, которые боятся участия наших спортсменов на Олимпийских играх»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Надежда на возвращение наших спортсменов никогда не падала и не умирала. Все мы должны верить и знать, что справедливость восторжествует.

Спорт не был и не должен становиться причастен к политическим междоусобицам. Конечно, это радостная новость, верим, что эти намерения не сломят недруги, которые боятся участия наших спортсменов на Олимпийских играх», – сказала Навка.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие