Татьяна Тарасова: «Возможность участвовать в азиатских турнирах – очень хороший знак. Пусть через Азию, пусть через Африку наши спортсмены возвращаются»

Теги Татьяна Тарасова сборная России МОК Олимпийский совет Азии Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила решение Олимпийского совета Азии предложить России и Беларуси участвовать в Азиатских играх.

«Нужно пользоваться возможностями. Спортсменам нужно участвовать в международных соревнованиях. То, что появилась возможность участвовать в азиатских турнирах, это очень хороший знак», – цитирует Тарасову ТАСС.

«Обязательно нужно принять это приглашение. У нас вообще соревнований нет. Пусть через Азию, пусть через Африку наши спортсмены возвращаются на соревнования», – сказала Тарасова Metaratings.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

21 комментарий

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polinarmax
Действительно, очень хорошее предложение. Надо соглашаться, так у нас появится возможность соревноваться
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Саша Кутузова
Как это «вообще соревнований нет»? А миллионы на что потратили?
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KMR
Ответ Karina kolesnikova
За другими зимними видами особо не слежу, но возможно, для них Азия тоже лучше, чем ничего
Для каких лучше,кроме ФК?
Биатлон,лыжи,хоккей,...
Где там азиаты? А это топ виды!
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Liar85
Ну и хорошо. Новый лидер в пустыне лыжню проложил. Все на лыжи!...😀😀😀
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sergey-ld
Ответ Назар Игорь
Через Азию, через Африку, может ещё через анус?
Через анус – это твой путь...
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sergey-ld
Куда они должны возвращаться? – в ГейЕвропию или в Америкосию? Что они там забыли? – во всяком случае в америкосии они своих валенок не оставляли и возвращаться им незачем... И потом – зачем же так врать: "У нас вообще соревнований нет", –да вы задолбали уже всех любителей футбола и лыж с биатлоном своими соревнованиями и размером ваших призовых и гонораров – великие Большунов с Непряевой бегают на первых местах за 100тр и довольны, а ваши покатальщицы по канатам за миллионы лазают... Совесть надо иметь, в конце концов, тем более уже в достаточно преклонном возрасте – на вас же дети смотрят.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Karina kolesnikova
Возможно, с азиатскими фигуристами соревноваться даже интереснее. В Европе меньше соперников высокого уровня.
среди девушек эта сразу станет Чемпионатам Мира)
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Karina kolesnikova
Ответ KMR
Только зимние виды это не только ФК...
За другими зимними видами особо не слежу, но возможно, для них Азия тоже лучше, чем ничего
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justbored
Ответ oleg
Комментарий удален пользователем
Очепятка на пять ))
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KMR
Ответ Karina kolesnikova
Возможно, с азиатскими фигуристами соревноваться даже интереснее. В Европе меньше соперников высокого уровня.
Только зимние виды это не только ФК...
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KMR
Через Южную Америку можно. Там такой кокос,что даже МИД скоро сборную по фк сформирует
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justbored
Ответ Назар Игорь
Через Азию, через Африку, может ещё через анус?
ну в приличном цивилизованном обществе вам персонально точно не место с подобными сравнениями
+6
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Karina kolesnikova
Возможно, с азиатскими фигуристами соревноваться даже интереснее. В Европе меньше соперников высокого уровня.
+8
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Alla Belova
Ответ oleg
Комментарий удален пользователем
Нагих или наших, стесняюсь спросить?)
+3
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Назар Игорь
Через Азию, через Африку, может ещё через анус?
+2
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Валерий Петров
Перезвоните ТАТ через полчаса, вполне вероятно она скажет всё наоборот.
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oleg
Комментарий удален
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Лакс
дело не только в участии вообще, а в том чтобы законно перейти и далее отбираться на ОИ без угроз бойкотов западных соседей.
А в ФК при этом поднять статус ЧЧК почти до уровня ЧМ, что будет приветствоваться азиатскими спонсорами, которые в свою очередь будут оказывать давление на ИСУ.
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Wiley Fox
Надо через Антарктиду заходить

Пингвины нам помогут
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Геннадий Тимченко
Ответ Gornostaev
Через Африку - это сильно! 😂 Пути Господни неисповедимы...
Так вот зачем Лавров с Королевством Эсватини (до 2018 года — Свазиленд) подписал соглашение о введении безвизового режима - чтобы футболистам удобнее было👏👏👏
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pele_kan
хоть тушкой, хоть чучелом...)
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Gornostaev
Через Африку - это сильно! 😂 Пути Господни неисповедимы...
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