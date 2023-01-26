Татьяна Тарасова: «Возможность участвовать в азиатских турнирах – очень хороший знак. Пусть через Азию, пусть через Африку наши спортсмены возвращаются»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила решение Олимпийского совета Азии предложить России и Беларуси участвовать в Азиатских играх.

«Нужно пользоваться возможностями. Спортсменам нужно участвовать в международных соревнованиях. То, что появилась возможность участвовать в азиатских турнирах, это очень хороший знак», – цитирует Тарасову ТАСС.

«Обязательно нужно принять это приглашение. У нас вообще соревнований нет. Пусть через Азию, пусть через Африку наши спортсмены возвращаются на соревнования», – сказала Тарасова Metaratings.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие