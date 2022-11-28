«Меня прокляли все оппозиционно настроенные граждане, когда я пригласила Шамана». Рудковская об организации ледовых шоу

Продюсер Яна Рудковская рассказала об организации ледовых шоу в России.

«Я вообще всегда рада, когда кто-то двигает фигурное катание вперед. Мы все подняли высокую планку в шоу. Таня Навка делает шикарные шоу, Илья Авербух делает. У них свой контент. У нас идея контента особенная – я создаю шоу с артистами, с балетом!

Меня уже прокляли все оппозиционно настроенные граждане, когда я пригласила [певца] Шамана. Но заметьте, в апреле, когда я его приглашала, артист был известен в узких кругах, а сейчас он выстрелил и звезда в топ-3 в России. Наша стилистика похожа на [шоу] Art On Ice, когда выступают артисты, классные фигуристы, балет.

У Евгения Плющенко и меня есть месседж – если ты пришел к нам в шоу, ты должен прыгать. Исключения мало для кого делаются. Алене Косторной, потому что она восстанавливалась после операции, и мы не могли ее не поддержать. Но мы сказали: «Алена, набирай форму, на следующем шоу ты должна прыгать».

Евгений даже мне сказал, что считает, кто сколько прыгнул четверных: так, Алиев столько, а вот Игнатов, а у Кондратюка было так. В этом фишка – у нас огромное количество ультра-си. Нас и здесь проклинают – мол, обязательно кто-нибудь упадет.

Но в этом есть экстрим, это и есть фигурное катание. Люди хотят смотреть не просто на показательные выступления, все их видели по телевизору, они хотят экшна. И у нас экшн есть», – рассказала Рудковская.