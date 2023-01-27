Норвежский журналист Салтведт: «Члены МОК позволяют запудрить себе мозги рассказами Томаса Баха. Это делает их полезными идиотами для Кремля»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Ян Петтер Салтведт Лыжи

Журналист норвежского издания NRK Ян Петтер Салтведт оценил заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям.

«В идеале спорт, конечно, должен быть ареной, далекой от политики, но все причастные понимают, что на самом деле все иначе.

Это невероятно печально, и в своем решении МОК руководствуется в какой-то степени чисто циничными рыночными соображениями. Они хотят, чтобы Олимпийские игры в Париже были масштабнее, чем когда-либо, и принесли денег больше, чем когда-либо. Без россиян этого не произойдет.

Тот факт, что они (члены МОК) позволяют запудрить себе мозги, проникнувшись рассказами Томаса Баха (президента МОК), делает их, к сожалению, полезными идиотами для Кремля», – цитирует Салтведта NRK.

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21 комментарий

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irina1980
Мозги запудрили и давно норвежцы,это они болше всех воду мутили и мутят в адрес российских спортсменов и им все подчиняются.
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Елена)))
У норвежцев вообще бомбит не по детски. Все боятся вдруг Клюбо не успеет собрать все кубки, медали, рекорды.
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revol83
Как в песочнице кто громче крикнет)
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And-Rover
ну тогда Салтведт полезный и###т Белого Дома
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Сергей Иванов
Что характерно, на этой теме с МОК и его разводами, второй день плотно сидят боты, прямо не вооруженным взглядом видно, как всё не однозначно...
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Viks
Ответ Ринат Газимьзянов
Юридически проще не допустить совсем,чем с этими ограничениями. Бумажка не имеет юридически силы. Просто перед этим напишут свою бумажку для внутреннего пользования.что все подписи вне не действительны для нашей страны.
Не парься - не будет никаких юридических бумажек. Всё проще: если спортсмена допускают на ОИ, то сие значит, что МОК, международная федерация и весь мир считают его противником военных действий. И вряд ли он рискнёт это оспорить. А содержимое его головы никого не интересует.
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Gregari
Ответ Dmona1
Не будут наши на летних играх это итак понятно. Условием для спортсменов, будет отказ от своей страны. Подписи против страны, Путина итд...
Что значит отказ от страны? Утрируя, большевики перед революцией или антифашисты в Германии тоже отказались от своей страны?
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R Kukhov
И у тебя полезный идиот, и у меня полезный идиот, но есть нюанс (с)
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velesss
Ян Петтер Салтвед - желаю СВО для Норвегии благо сухопутная граница имеется, тото Ян обрадуется.
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Ринат Газимьзянов
Ответ Dmona1
Не будут наши на летних играх это итак понятно. Условием для спортсменов, будет отказ от своей страны. Подписи против страны, Путина итд...
Юридически проще не допустить совсем,чем с этими ограничениями. Бумажка не имеет юридически силы. Просто перед этим напишут свою бумажку для внутреннего пользования.что все подписи вне не действительны для нашей страны.
0
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-1
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Олег Кузнецов
Так я не понял, по норвежски, спорт все-таки вне политики или нет.)
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Dmona1
Не будут наши на летних играх это итак понятно. Условием для спортсменов, будет отказ от своей страны. Подписи против страны, Путина итд...
+4
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Iuasamotu
Есть ещё подлёдное течение. Возможно, каждому члену МОК угрожают расправой неизвестные лица с восточно-славянским акцентом. Вот МОК и решил запустить в небо воздушного змея, чтобы каждый по своему трактовал их виражи с поворотами.
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-7
-6
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Ковид 07.10.52
Вот попали спортсмены...кругом враги спорта...совсем заигрались чиновники всех стран...тьфу...
+6
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Rygeek
Вот вытеснят вас янки с европейского нефтегазового рынка, тогда по-другому запоете.)
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vanek123
Есть у нас такая...родину за дочку продает и не стесняется...я мол оч...спившиеся баба..
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Maxim Vasnechov
Ответ Павел Мельников
Useful idiot - штамп из 20 века. Но дело даже не в нём. Бах делает шаг к допуску россиян, которые не успели себя запачкать разными мероприятиями, казалось бы, допуск - это то, чего ждали многие. Но по факту Баха поливают грязью все вместе - одни за допуск дискриминированных по сути спортсменов, вторые - за недопуск особо политически одарённых, хотят всех и сразу.
За то термины "полезный еврей", и "человек доброй воли" - ещё с библейских времён.
Ничего не поменялось, огромное число людей на западе их лучших, или худших идеологических убеждений готовы уверенно давать манипулировать над собой. Всякие борцы за весь мир и объединение мира вокруг спорта - из этой оперы, понятно что значитеная часть членов МОК - не согласится, понятно что без политических провокаций - не обойдётся. Но об этом они не думают.
+5
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Viks
«Члены МОК позволяют запудрить себе мозги рассказами Томаса Баха." --- В точку!
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Elenavasilevna
Это он сейчас членов идиотами назвал? )))) А вообще , конечно, и спорт и политика всё побоку, когда начинают считать возможные прибыли )))
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Павел Мельников
Useful idiot - штамп из 20 века. Но дело даже не в нём. Бах делает шаг к допуску россиян, которые не успели себя запачкать разными мероприятиями, казалось бы, допуск - это то, чего ждали многие. Но по факту Баха поливают грязью все вместе - одни за допуск дискриминированных по сути спортсменов, вторые - за недопуск особо политически одарённых, хотят всех и сразу.
+5
-5
0
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Bartez1986
Он рассказы Баха читал? Там такая биполярка, что мама не горюй
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