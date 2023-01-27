Норвежский журналист Салтведт: «Члены МОК позволяют запудрить себе мозги рассказами Томаса Баха. Это делает их полезными идиотами для Кремля»
Журналист норвежского издания NRK Ян Петтер Салтведт оценил заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям.
«В идеале спорт, конечно, должен быть ареной, далекой от политики, но все причастные понимают, что на самом деле все иначе.
Это невероятно печально, и в своем решении МОК руководствуется в какой-то степени чисто циничными рыночными соображениями. Они хотят, чтобы Олимпийские игры в Париже были масштабнее, чем когда-либо, и принесли денег больше, чем когда-либо. Без россиян этого не произойдет.
Тот факт, что они (члены МОК) позволяют запудрить себе мозги, проникнувшись рассказами Томаса Баха (президента МОК), делает их, к сожалению, полезными идиотами для Кремля», – цитирует Салтведта NRK.
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Ничего не поменялось, огромное число людей на западе их лучших, или худших идеологических убеждений готовы уверенно давать манипулировать над собой. Всякие борцы за весь мир и объединение мира вокруг спорта - из этой оперы, понятно что значитеная часть членов МОК - не согласится, понятно что без политических провокаций - не обойдётся. Но об этом они не думают.