Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Туктамышева, Гущина, Захарова и Свириденко покажут короткие программы

Теги сборная России результаты Елизавета Туктамышева женское катание Мария Талалайкина Арина Онищенко Валерия Овчинникова чемпионат Санкт-Петербурга Полина Свириденко Агнета Латушкина Арина Кшецкая София Захарова Ксения Гущина Людмила Фурсова Виктория Нестерова Фигурное катание

28 января на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами.

Чемпионат Санкт-Петербурга-2023

Женщины

Короткая программа

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале «Студия-38»

Предварительный старт-лист

Елизавета Туктамышева

Ксения Гущина

София Захарова

Агнета Латушкина

Валерия Овчинникова

Арина Кшецкая

Арина Онищенко

Полина Свириденко

Виктория Нестерова

Мария Талалайкина

Людмила Фурсова

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский

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18 комментариев

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Linda
От всей души желаю чистых прокатов - и победы! - прекрасному Лизону. А вот насчет тулупа... хорошо бы, конечно, но мы любим Туктика и без него.
+2
0
+2
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Kareglazaya
Ответ Ягун Ягунини
Надо же, Талалайкина в списках. Сгоняла в Италию, "не понравилось", вернулась на историческую Родину. Она у кого сейчас, опять у Рукавицына?
Да, у него.
0
0
0
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Kareglazaya
Интересно, Талалайкина доедет до этого турнира или будет как с Нугумановой?
+1
0
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aleks007smol
Ответ Алё? Алёна
Лиза, давай пробуй тулуп! Ничем не рискуешь!
Главное не травмироваться
+2
0
+2
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22somebody22
Не ожидал,что Туктик все-таки будет выступать тут.Надеюсь,успела отдохнуть после КПК.Удачи и победы Императрице.
+2
0
+2
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Татьяна Моисеева
Ответ Алё? Алёна
Лиза, давай пробуй тулуп! Ничем не рискуешь!
Да, да! Думаю, это как раз то место и время, когда можно попробовать вставить его в программу. Дай Бог, чтобы всё получилось!..
+1
0
+1
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vanessa2021
Мне понравилась Соня Захарова.. Танцевальная девочка. Буду болеть за нее)))
+4
0
+4
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СемёнСемёныч
Удачи девчонкам нашим, с огоньком откатать. А Лиза смотрится как предводитель, капитан, император ФК.
+5
0
+5
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Skyolker
Лиза, даешь тулуп! Когда, как не сейчас!
+10
0
+10
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Алё? Алёна
Лиза, давай пробуй тулуп! Ничем не рискуешь!
+5
0
+5
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asusp527
Вперед, петербурженки! Покажите уровень усеченной Европе🙂
+1
-1
0
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Додик Аксель
Хоть девочки не подвели и не снялись, все на месте. И радует, что будет трансляция соревнований. Всем удачи !
+4
0
+4
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Crocs
Императрице на расслабоне прокатать и покайфовать, как любит
+7
0
+7
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Дружба11
Храни Вселенная и Оберегай Елизавету Туктамышеву!!!
Лиззи, обязательно всегда применяй меры энерго-информационной защиты.
+7
-1
+6
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Активист
Здорово, что Лиза в списках. Надеюсь, что порадует очередным выступлением и победой, конечно.
+4
0
+4
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olvl
Ура, будет трансляция. Девушкам отличных прокатов с настроением. И удачи.
+5
0
+5
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Ягун Ягунини
Надо же, Талалайкина в списках. Сгоняла в Италию, "не понравилось", вернулась на историческую Родину.
Она у кого сейчас, опять у Рукавицына?
+3
-5
-2
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Нурсултан Хамзаев
о красавица Талалайкина тут))
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-2
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