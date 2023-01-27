Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Туктамышева, Гущина, Захарова и Свириденко покажут короткие программы
28 января на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами.
Чемпионат Санкт-Петербурга-2023
Женщины
Короткая программа
Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале «Студия-38»
Предварительный старт-лист
Агнета Латушкина
Валерия Овчинникова
Арина Кшецкая
Арина Онищенко
Виктория Нестерова
Мария Талалайкина
Людмила Фурсова
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.
Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
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Она у кого сейчас, опять у Рукавицына?