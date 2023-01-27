Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Туктамышева, Гущина, Захарова и Свириденко покажут короткие программы

28 января на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами.

Чемпионат Санкт-Петербурга-2023

Женщины

Короткая программа

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале «Студия-38»

Предварительный старт-лист

Елизавета Туктамышева

Ксения Гущина

София Захарова

Агнета Латушкина

Валерия Овчинникова

Арина Кшецкая

Арина Онищенко

Полина Свириденко

Виктория Нестерова

Мария Талалайкина

Людмила Фурсова

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский