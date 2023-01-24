Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Коляда, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
28-29 января пройдет чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
В предварительный список участников турнира входят Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Чемпионат Санкт-Петербурга-2023
Расписание соревнований
28 января, суббота
Женщины, короткая программа
12.00
Мужчины, короткая программа
15.00
Пары, короткая программа
18.00
Танцы на льду, ритм-танец
19.00
29 января, воскресенье
Женщины, произвольная программа
10.00
Мужчины, произвольная программа
13.00
Пары, произвольная программа
16.00
Танцы на льду, произвольный танец
17.15
Показательные выступления
19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Очень надеюсь на заявку Пети! Вроде как намекнул в интервью, что будет.
БК два сезона буксовали. Сейчас справились,. Ждём от них феерии. Тем более рыжиков не будет, кисикам прямая дорога в своём городе.
МГ пока в слабой позиции, перестраивают там что-то. Будем ждать, Им тоже удачи.
Но она ещё ни разу в этом сезоне не прокатала обе программы совсем чисто.
На Кубке 1 канала была троечка после трикселя в КП и косяк на многострадальном 3F в ПП.
Пора. Может быть, удастся сейчас дома.
Поэтому хочется пожелать им что-то хорошее, особенно Насте.
Настенька-замечательная парница, обоятельная, харизматичная и просто уникальная. (Думаю, Саша со мной согласен))).
У вас все получится, никаких ожиданий-просто всегда рада вас видеть!