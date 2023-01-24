Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Коляда, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

28-29 января пройдет чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию. 

В предварительный список участников турнира входят Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Чемпионат Санкт-Петербурга-2023

Расписание соревнований

28 января, суббота

Женщины, короткая программа

12.00

Мужчины, короткая программа

15.00

Пары, короткая программа

18.00

Танцы на льду, ритм-танец

19.00

29 января, воскресенье

Женщины, произвольная программа

10.00

Мужчины, произвольная программа

13.00

Пары, произвольная программа

16.00

Танцы на льду, произвольный танец

17.15

Показательные выступления

19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

50 комментариев

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Ольга Кли
Кто в теме, подскажите, пожалуйста, где билеты покупаете. Я так поняла, что это спорт школа ФК на Комендантском, а билеты не погу найти ни на кассире, ни на странабилетов. Или покупать только на входе в день мероприятия?
0
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Анаис_Анаис
С 2001-го года впервые иду на фигурное катание уиии! Тогда смотрела ещё Бережную-Сихарулидзе и Плющенко, и было мне 14 лет.
Очень надеюсь на заявку Пети! Вроде как намекнул в интервью, что будет.
+1
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Красная Звезда
Ответ Kovka Gnutik
Обожаю Лизу! Но она ещё ни разу в этом сезоне не прокатала обе программы совсем чисто. На Кубке 1 канала была троечка после трикселя в КП и косяк на многострадальном 3F в ПП. Пора. Может быть, удастся сейчас дома.
Она только после болезни вышла, еще не набрала форму
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Батсмара ОК
Миша,как мы ждем тебя! Пусть все получится! Красота-это то,что нам всем так необходимо и так не хватает!
+4
0
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Биатлонная зима
Удачи всем и новые программы посмотрим
+2
0
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Alex@82
Ура!!!!! Мишаня 💓💓💓
+5
0
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Anatiana
А Мозалёв - тоже, вроде бы, питерский. Что-то не выступает. А хотелось бы зарубы. От Алиева вероятность зарубы не велика, хоть и хорош чертовски.
+1
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fk_pairs
Ответ Екатерина Ивановская
Не совсем так. В каком смысле они "все" выиграли? Личного золота ОИ у них нет, золота ФГП у них нет. Пока идут только внутрироссийские соревнования самое время пробовать новое, чтобы выйти на международные соревнования более сильными, а они даже не пытаются усложниться, в отличие от БК.
Мы всей кухни не знаем. Может там травма была, может пол работы не хотят показывать, может проблеммы психологические после ОИ или любовные дела. Это ж пара, а не одиночники, там все дольше.
БК два сезона буксовали. Сейчас справились,. Ждём от них феерии. Тем более рыжиков не будет, кисикам прямая дорога в своём городе.
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fk_pairs
Ждём феерии от БК, давайте, ребята покажите уже, наконец, два чистых проката, как в былые времена.
МГ пока в слабой позиции, перестраивают там что-то. Будем ждать, Им тоже удачи.
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galik55
Ответ Defender64
Если МГ там не попробуют хоть какой-то новый элемент, мне станет удивительно, зачем они там? БК то ясно - новый каскад отработают лишний раз, проверят, как там выброс флип. А у МГ всё ждёшь, ждёшь... 3С-о-3С всё равно. Уже и погорели на нём на ЧР - и всё равно. Ну или хотя бы 3Л пусть попробуют.
3Л, но тогда у Саши была травма.
+2
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fk_pairs
Ответ Defender64
Если МГ там не попробуют хоть какой-то новый элемент, мне станет удивительно, зачем они там? БК то ясно - новый каскад отработают лишний раз, проверят, как там выброс флип. А у МГ всё ждёшь, ждёшь... 3С-о-3С всё равно. Уже и погорели на нём на ЧР - и всё равно. Ну или хотя бы 3Л пусть попробуют.
Как бы четверными дело не кончилось, не к добру МГ ошибаются на первом тройном уже в который раз.
+1
0
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Мария Соловьева
Ответ Alinochka
Какое счастье, любимый Миша в списках! Успехов Мишенька! Ждем!!!
Согласна, без Коляды соревнования не смотрю. Удачи , здоровья и болеем за тебя!!
+12
-1
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andrej shabanov
где можно найти списки?
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Додик Аксель
Ответ UVR
Особенно вы правы насчёт трансляции. Очень хочется посмотреть.
Как-то в Питере нас не балуют трансляциями местных соревнований и турниров, а ведь есть на кого посмотреть. Надо показывать и популяризировать фигурное катание в городе.
+4
0
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UVR
Ответ Додик Аксель
Было бы интересно провести открытый чемпионат Санкт-Петербурга с приглашением танцоров и представительниц в ЖО катании, где пока нет должной конкуренции в Питере. И необходимо организовать трансляцию для любителей фигурной катании.
Особенно вы правы насчёт трансляции. Очень хочется посмотреть.
+2
0
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Linda
Ответ Kovka Gnutik
Обожаю Лизу! Но она ещё ни разу в этом сезоне не прокатала обе программы совсем чисто. На Кубке 1 канала была троечка после трикселя в КП и косяк на многострадальном 3F в ПП. Пора. Может быть, удастся сейчас дома.
Мне тоже хочется пожелать Лизе чистых прокатов. Дома и стены помочь должны.
+5
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andrej shabanov
Талалайкина будет? Не знаете?
+1
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Alinochka
Какое счастье, любимый Миша в списках! Успехов Мишенька! Ждем!!!
+13
0
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Lammas
Ответ fk_pairs
Сердцем чую, что МГ переживают не самые простые времена. (А на пары у меня всегда чуйка). Поэтому хочется пожелать им что-то хорошее, особенно Насте. Настенька-замечательная парница, обоятельная, харизматичная и просто уникальная. (Думаю, Саша со мной согласен))). У вас все получится, никаких ожиданий-просто всегда рада вас видеть!
"Настенька-замечательная парница, обаятельная, харизматичная и просто уникальная" - из всего перечисленного я соглашусь только с тем, что парница она, действительно, замечательная. Со всем остальным, увы...
+7
-3
+4
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тучка60
Ответ Дарья Куликова
Вчера хоть наконец кто-то сказал это во всеуслышание!
Я думала, что одной мне казалось.
0
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Kovka Gnutik
Обожаю Лизу!
Но она ещё ни разу в этом сезоне не прокатала обе программы совсем чисто.
На Кубке 1 канала была троечка после трикселя в КП и косяк на многострадальном 3F в ПП.
Пора. Может быть, удастся сейчас дома.
+2
-2
0
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Додик Аксель
Было бы интересно провести открытый чемпионат Санкт-Петербурга с приглашением танцоров и представительниц в ЖО катании, где пока нет должной конкуренции в Питере. И необходимо организовать трансляцию для любителей фигурной катании.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fk_pairs
Ответ Алё? Алёна
Питер-это пары! Питер-это парни! Все наши лидеры, эх, трансляцию бы еще!
Питер - это Лиза!
+15
-3
+12
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fk_pairs
Сердцем чую, что МГ переживают не самые простые времена. (А на пары у меня всегда чуйка).
Поэтому хочется пожелать им что-то хорошее, особенно Насте.
Настенька-замечательная парница, обоятельная, харизматичная и просто уникальная. (Думаю, Саша со мной согласен))).
У вас все получится, никаких ожиданий-просто всегда рада вас видеть!
+8
-2
+6
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olvl
С удовольствием будем смотреть. Если, конечно, покажут.
+2
0
+2
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