Семененко, Лутфуллин и Ветлугин выступят на чемпионате Санкт-Петербурга

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Фигуристы Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин выступят на чемпионате Санкт-Петербурга, который пройдет 28-29 января.

Также в списке участников турнира присутствуют Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Михаил Коляда и Андрей Мозалев, участие которых анонсировалось ранее.

В соревнованиях женщин заявлены Елизавета Туктамышева, Ксения Гущина, Елизавета Нугуманова, Мария Талалайкина, София Захарова, Полина Свириденко и другие фигуристки.

Полный список участников по всем видам можно посмотреть здесь.

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Коляда, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский

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58 комментариев

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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
Ответ Дружба11
Поболею за Строптивцев БК и Ясмину с Валерием, за Лизу, у парней-открытие года -Дима Алиев-фантастический парень, за Андрея Мозалева и Мишу Коляду. Жаль,что опять втаскивают Семененко-для чего-человек отвалялся весь КПК-что изменится к этим соревам,а грибов ему в Питере насыпят, дали бы уже Мишины возможность другим парням заработать и посоревноваться,а не втаскивали этого Семененко.
Дааа, что делать чемпиону России по фигурному катанию на каких-то там фигурнокатательных соревнованиях, для чего его везде втаскивают...
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
Жеке реабилитироваться после КПК, Пете и Андрею выступить ещё лучше, чем на КПК, а Мише - показать шикарное Танго. Очень соскучилась по этой проге.
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Дружба11
За Диму Алиева!!!За кружева на льду и его фантастический прокат мастера льда.
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Дружба11
Да, а составчик то у парней и пар достаточно крутой-какой там ЧЕ когда тут такое,да и Лизик-топовая спортсменка,любую из участниц нынешнего ЧЕ перекатает.
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fk_pairs
Всем гладкого льда! За Петю и Женю!
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Дружба11
Ясмина с Валерием-держитесь Ребята,катайтесь достойно, у Вас все впереди.
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Дружба11
Строптивцы Сашенька и Димочка, Вы всех еще более покорили на КПК, а меня многие годы назад, когда не давали Вам эти баллы, гое не додавали и так было за вас обидно-я всегда считал не справедливым этот факт, вы не сдавались,а работали-пахали и очередной заслуженный триумф на ЧР, как все радовались.
а КПК- никто и не догадывался насколько классно Вы можете зажигать,радоваться,веселиться так искренне и классно поддерживать команду, Саша вообще зажигалочка, Дима не отстает.
Успехов Вам Ребята!!!Поддержите там как старшие товарищи Ясмину с Валерием-сами знаете этот дурацкий табель о рангах-пусть в отличии от Вас когда-то они почувствуют поддержку от команды.
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Дружба11
Лизик ты Лизик,ну что-опять квад-пшик))),опять все мимо(((тогда откатай пожалуйста чисто-это не требование конечно Лизик,а просьба постарайся Лизочка.и дальше-работай над растяжками и квадом для проги и усложнением каскадов как бы трудно не было, организм справится, ты же прекрасно знаешь кто был многие годы в Юбилейном рядом с Вами-отсюда и долгожительство Мишина и Москвиной и твое спортивное, так используй возможности.У тебя их по этой причине в миллион раз больше чем у всех девочек вместе взятых-просто вспомни почему у тебя их больше...надеюсь вспомнишь и применишь Солнце.
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Zbra
Ответ floret
Сихарулидзе сделайте трансляцию! Надо уважать своих болельщиков.
Говорят, здесь будет трансляция: https://youtube.com/@38-studio
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Дружба11
Андрей Мозалев!После шикарного проката КП на КПК сам Бог велел катать так и дальше,не волнуйся.
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Дружба11
Мишаня Коляда, надеюсь видел как все фанаты всех переживали именно за твое отсутствие -соберись пожалуйста, все тебя Ждут.Хватит мандража Миша.
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Дружба11
Дима Алиев, пожалуйста, откатай проги как ПП,не волнуйся и борись за себя.Успехов!!!!
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Дружба11
Поболею за Строптивцев БК и Ясмину с Валерием, за Лизу, у парней-открытие года -Дима Алиев-фантастический парень, за Андрея Мозалева и Мишу Коляду.
Жаль,что опять втаскивают Семененко-для чего-человек отвалялся весь КПК-что изменится к этим соревам,а грибов ему в Питере насыпят, дали бы уже Мишины возможность другим парням заработать и посоревноваться,а не втаскивали этого Семененко.
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LoRa
Состав в МО просто 🔝🔝🔝 Чистых прокатов и интересной спортивной борьбы ребятам!! Удачи всем! 😊
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Miro 2018
Ответ Лека-Лека
!!!!!
На ютубе точно будет
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Miro 2018
Ответ j48s9ts2sn
ух ты, ну и составчик огненный на этом турнире!
Ага. В парном и у мужчин вообще как чемпионат России.
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andrej shabanov
ААА! Талалайкина!!!
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Anatiana
Ответ floret
Сихарулидзе сделайте трансляцию! Надо уважать своих болельщиков.
!!!!!!!!!!
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Anatiana
Ответ Светлана Менова
А Семененко туда зачем? Он же в отвратной форме.
Его, похоже, хотят добить
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Anatiana
Тогда буду болеть одного! ЗА МИШУ!!!!!
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Anatiana
Оба-на! все в сборе!
Второй ЧР?
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Леличек
У парней буду болеть просто за всех, у пар - за любимых Козликов. Девам просто удачи 👍
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Mi Vi
Круто! Это я удачно билеты взяла))
+3
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Kareglazaya
Интересно посмотреть на Талалайкину. И на главную надежду всея Руси - на Нугуманову))
+3
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Irina037
А я желаю победы Мише,чтобы вернул уверенность,люблю Петю,Женю,Глеба ,Матвея ,Диму.
Нравится КП Андрея,но в ПП Авербух мимо
+5
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