Семененко, Лутфуллин и Ветлугин выступят на чемпионате Санкт-Петербурга

Фигуристы Евгений Семененко, и выступят на чемпионате Санкт-Петербурга, который пройдет 28-29 января.

Также в списке участников турнира присутствуют , , Макар Игнатов, и Андрей Мозалев, участие которых анонсировалось ранее.

В соревнованиях женщин заявлены Елизавета Туктамышева, Ксения Гущина, Елизавета Нугуманова, Мария Талалайкина, София Захарова, Полина Свириденко и другие фигуристки.

Полный список участников по всем видам можно посмотреть здесь.

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Коляда, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский