Семененко, Лутфуллин и Ветлугин выступят на чемпионате Санкт-Петербурга
Фигуристы Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин выступят на чемпионате Санкт-Петербурга, который пройдет 28-29 января.
Также в списке участников турнира присутствуют Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Михаил Коляда и Андрей Мозалев, участие которых анонсировалось ранее.
В соревнованиях женщин заявлены Елизавета Туктамышева, Ксения Гущина, Елизавета Нугуманова, Мария Талалайкина, София Захарова, Полина Свириденко и другие фигуристки.
Полный список участников по всем видам можно посмотреть здесь.
Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Коляда, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
а КПК- никто и не догадывался насколько классно Вы можете зажигать,радоваться,веселиться так искренне и классно поддерживать команду, Саша вообще зажигалочка, Дима не отстает.
Успехов Вам Ребята!!!Поддержите там как старшие товарищи Ясмину с Валерием-сами знаете этот дурацкий табель о рангах-пусть в отличии от Вас когда-то они почувствуют поддержку от команды.
Жаль,что опять втаскивают Семененко-для чего-человек отвалялся весь КПК-что изменится к этим соревам,а грибов ему в Питере насыпят, дали бы уже Мишины возможность другим парням заработать и посоревноваться,а не втаскивали этого Семененко.
Второй ЧР?
Нравится КП Андрея,но в ПП Авербух мимо