Роднина о заявлении МОК: «Это провокация, и мы на нее не пойдем. Потому что будет раздор в обществе и среди спортсменов»

Теги сборная России допинг Ирина Роднина МОК Олимпийская сборная России Матч ТВ Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала провокацией заявление Международного олимпийского комитета (МОК) об условиях допуска россиян к международным стартам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что рассмотрит вопрос о выступлении россиян в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

«Думаю, все об этом говорят примерно одно и то же. Что я думаю? Так же, как и все. Это провокация, и мы на нее не пойдем.

Понимаю, больно. Спортсмены переживают, потому что жизнь атлета коротка, но сейчас не тот случай, когда мы можем идти на какие‑то уступки. Потому что это будет раздор в обществе и среди спортсменов», – сказала Роднина «Матч ТВ».

«Это попытка расколоть спортсменов, расколоть общество. Если у нас уже была история, когда мы выступали без флага и без гимна, то мы пошли на это, потому что понимали: у нас были проблемы, было отобрано достаточное количество медалей из-за положительных допинг-проб.

Понимая свою ответственность и вину, мы пошли на такие шаги. Но сейчас, конечно, мерзкая ситуация. Спортсмены вообще ни в чем не виноваты. Плюс в Олимпийской хартии совершенно четко сказано, что неважно, какой паспорт имеет спортсмен», – цитирует Роднину «Газета.Ru».

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

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51 комментарий

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Evincive
А помощник президента РФ Игорь Левитин назвал успехом заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном участии россиян в международных соревнованиях.
Единая Россия - уже не единая ?
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Olga.t
Обсуждение различных точек зрения Роднина называет раздором в обществе.
Помним-помним, "Госдума не место для дискуссий"))
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Viks
Раздора среди спортсменов не будет - они бессловесные, поступят так, как велят Левитин с Поздняковым.
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Zbra
Ответ Сергей Орлов
Нет никакой СВО, есть война, причем абсолютно бессмысленная.
Что бессмысленная, а еще деструктивная и для РФ, и для Украины - согласна полностью, а как это называть - монопенисуально, что есть, то есть.
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Джа-Джа Бинкс
Ответ МТБ
Терюшков ничего не решает, он нелепый балабол, который старается кричать громче всех
Лол, а Роднина решает. И не несет чушь громче всех. Два депутата-акробата.
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Виталий Желтоусов
Давайте Байдена тоже в гос думу продвинем. Он тоже гражданин США. Почему Родниной можно, а ему нет.
И почему она против Азии?
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МТБ
Ответ Джа-Джа Бинкс
Почему сразу старики? Терюшков, к примеру, весьма молод.
Терюшков ничего не решает, он нелепый балабол, который старается кричать громче всех
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Лека-Лека
Ответ Alestern
А то, что при этом твою страну как бы унижают, тебе совершенно безразлично?
А то, что твоя страна унизила тебя до предела и продолжает это делать - тебе это совершенно безразлично?
И не путай страну и государство - то бишь чиновничий аппарат.
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Оскар Муравьев
Мы Николай 2)
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МТБ
Общество колоть не надо, уже есть чёткое разделение на нормальных людей, не поддерживающих войну, пусть и не всегда говорящих об этом и дураков-зомбойдах, которым можно лить в уши что угодно. Есть ещё те, кто просто пристроился к кормушке и после смерти фюррера будет гиперактивно переобуваться. Первые не говорят со вторыми, третьи не говорят ни с кем
+3
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Lena_SP
Ответ maddantist maddantist
Раздор в обществе между кем и кем и почему. Уточните
Потому, что одни умирают, а другие будут развлекать тех, кто их убивает!
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Lena_SP
Ответ Alealeale
Ну ты не иди, а адекватные спортсмены пойдут
"Адекватные" мать родную продать готовы, не то, что Родину!
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Wiley Fox
Потому что будет раздор в обществе и среди спортсменов

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Есть разрыв между спортсменами и обществом

Те же футболисты, у которых есть профсоюз, не желают идти на одну единственную меру, которая похоронит фан айди - объяви профсоюз бойкот играм, пока не отменят этот дурацкий закон, то кремль тут же отменит идиотизм

Потому что за этим законом стоят не политики, а тамбовские, шишкановские и прочие бандиты, которые владеют контрактами футболистов

Именно поэтому футболисты молчат
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Сергей Орлов
Ответ Zbra
Увы, она не так уж неправа. С учетом наших реалий. И надо учитывать, что, если наши спортсмены пойдут на эти условия (особенно по поводу СВО), это будет все равно что кусать длань дающую. И как на это отреагируют власти, Минспорта и руководство федераций, непонятно.
Нет никакой СВО, есть война, причем абсолютно бессмысленная.
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Санитар-волк
Общество расколола едрошайка давно, и развязала войну. Роднина лишний раз показала, что продала душку за депутатский паёк. А "пойдём" мы в кильватер за известным кораблём.
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Екатерина Ивановская
Чья бы корова мычала, а корова Родниной бы помолчала. Депутатша с гражданством США, хех :)
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Alestern
Ответ Лека-Лека
Чушь собачья. Не для того спортсмены гробят свое здоровье, чтобы в усладу Родниной и иже с ней выступать на местных водокачках. Во многих видах спорта мы - сильнейшие в мире и справедливо должны стоять на верхних ступеньках пьедесталов почета с золотом и другими медалями на груди. А статус, флаг и гимн - дело второстепенное. И так весь мир знает, что это РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ.
А то, что при этом твою страну как бы унижают, тебе совершенно безразлично?
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AndreyBSC
Общество расколото давным давно. Между чинушами и обычными людьми пропасть.
А после публикаций о расследованиях в отношении них, уровень ненависти по отношению к чиновникам просто запредельный.
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Alealeale
Ну ты не иди, а адекватные спортсмены пойдут
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bengalsckyzh
Тем кто решится, придётся и заявление сделать и бумагу подписать. И такие будут.
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Noname999
В чем раздор, если спортсмен выскажет свою нейтральную позицию, что-то вроде "я спортсмен, живу этим, в политику не лезу, заявлений делать не собираюсь, позвольте мне заниматься тем, к чему я шел всю жизнь" . Не думаю, что такого спортсмена бы осудили бы обычные люди.
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maddantist maddantist
Раздор в обществе между кем и кем и почему.
Уточните
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dimonivanov
Сама съездила на Олимпиаду. Пусть поговорит со своими коллегами по летним видам, которые в 84 пропустили игры
+2
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comewhatmay
Какой еще раздор? Вроде ж в России настоящие свобода и демократия, в отличие от всяких загнивающих. Так почему каждый спортсмен не имеет права на свое мнение?
+4
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Pelerin
"Это провокация, и мы на нее не пойдем"

Вот же гадство! Похоже, у нас будут травить тех, кто всё же станет выступать (
+5
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