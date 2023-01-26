Роднина о заявлении МОК: «Это провокация, и мы на нее не пойдем. Потому что будет раздор в обществе и среди спортсменов»
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала провокацией заявление Международного олимпийского комитета (МОК) об условиях допуска россиян к международным стартам.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что рассмотрит вопрос о выступлении россиян в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.
«Думаю, все об этом говорят примерно одно и то же. Что я думаю? Так же, как и все. Это провокация, и мы на нее не пойдем.
Понимаю, больно. Спортсмены переживают, потому что жизнь атлета коротка, но сейчас не тот случай, когда мы можем идти на какие‑то уступки. Потому что это будет раздор в обществе и среди спортсменов», – сказала Роднина «Матч ТВ».
«Это попытка расколоть спортсменов, расколоть общество. Если у нас уже была история, когда мы выступали без флага и без гимна, то мы пошли на это, потому что понимали: у нас были проблемы, было отобрано достаточное количество медалей из-за положительных допинг-проб.
Понимая свою ответственность и вину, мы пошли на такие шаги. Но сейчас, конечно, мерзкая ситуация. Спортсмены вообще ни в чем не виноваты. Плюс в Олимпийской хартии совершенно четко сказано, что неважно, какой паспорт имеет спортсмен», – цитирует Роднину «Газета.Ru».
МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
Единая Россия - уже не единая ?
Помним-помним, "Госдума не место для дискуссий"))
И почему она против Азии?
И не путай страну и государство - то бишь чиновничий аппарат.
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Есть разрыв между спортсменами и обществом
Те же футболисты, у которых есть профсоюз, не желают идти на одну единственную меру, которая похоронит фан айди - объяви профсоюз бойкот играм, пока не отменят этот дурацкий закон, то кремль тут же отменит идиотизм
Потому что за этим законом стоят не политики, а тамбовские, шишкановские и прочие бандиты, которые владеют контрактами футболистов
Именно поэтому футболисты молчат
А после публикаций о расследованиях в отношении них, уровень ненависти по отношению к чиновникам просто запредельный.
Уточните
Вот же гадство! Похоже, у нас будут травить тех, кто всё же станет выступать (