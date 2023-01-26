Роднина о заявлении МОК: «Это провокация, и мы на нее не пойдем. Потому что будет раздор в обществе и среди спортсменов»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала провокацией заявление Международного олимпийского комитета (МОК) об условиях допуска россиян к международным стартам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что рассмотрит вопрос о выступлении россиян в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

«Думаю, все об этом говорят примерно одно и то же. Что я думаю? Так же, как и все. Это провокация, и мы на нее не пойдем.

Понимаю, больно. Спортсмены переживают, потому что жизнь атлета коротка, но сейчас не тот случай, когда мы можем идти на какие‑то уступки. Потому что это будет раздор в обществе и среди спортсменов», – сказала Роднина «Матч ТВ».

«Это попытка расколоть спортсменов, расколоть общество. Если у нас уже была история, когда мы выступали без флага и без гимна, то мы пошли на это, потому что понимали: у нас были проблемы, было отобрано достаточное количество медалей из-за положительных допинг-проб.

Понимая свою ответственность и вину, мы пошли на такие шаги. Но сейчас, конечно, мерзкая ситуация. Спортсмены вообще ни в чем не виноваты. Плюс в Олимпийской хартии совершенно четко сказано, что неважно, какой паспорт имеет спортсмен», – цитирует Роднину «Газета.Ru».

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие