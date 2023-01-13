Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопинговое агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в нарушении допинговых правил. Однако ее результат, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия пробы) на чемпионате России, будет аннулирован. Валиева победила на том турнире.

«Хорошая новость. Мы все говорили, что в ситуации, в которой оказалась Валиева, она не виновна. И если были какие‑то претензии к допинг‑пробе, то это ответственность тренера, врача и родителей.

Давайте дождемся дальнейших решений. А потом уже будем смотреть, отдадут ли нашим ребятам медали Олимпийских игр (в Пекине Валиева выиграла золото в командном турнире, но награждение не состоялось из-за начала допинг-расследования – Sports.ru).

Мне кажется, что на Камилу давит не только то, что в ее организме обнаружили запрещенные препараты, но и что от решения зависит судьба командных медалей. Когда медаль только твоя – это одно, а когда касается всего коллектива – совершенно иное. Давление в десять раз больше», – сказала Роднина.

⚡ РУСАДА признало Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге, но аннулировало ее результат на чемпионате России