Ирина Роднина: «В ситуации, в которой оказалась Валиева, она не виновна – это ответственность тренера, врача и родителей»

Теги сборная России Ирина Роднина Олимпийская сборная России WADA РУСАДА Олимпиада-2022 Камила Валиева Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопинговое агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в нарушении допинговых правил. Однако ее результат, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия пробы) на чемпионате России, будет аннулирован. Валиева победила на том турнире.

«Хорошая новость. Мы все говорили, что в ситуации, в которой оказалась Валиева, она не виновна. И если были какие‑то претензии к допинг‑пробе, то это ответственность тренера, врача и родителей.

Давайте дождемся дальнейших решений. А потом уже будем смотреть, отдадут ли нашим ребятам медали Олимпийских игр (в Пекине Валиева выиграла золото в командном турнире, но награждение не состоялось из-за начала допинг-расследования – Sports.ru).

Мне кажется, что на Камилу давит не только то, что в ее организме обнаружили запрещенные препараты, но и что от решения зависит судьба командных медалей. Когда медаль только твоя – это одно, а когда касается всего коллектива – совершенно иное. Давление в десять раз больше», – сказала Роднина.

⚡ РУСАДА признало Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге, но аннулировало ее результат на чемпионате России

3 комментария

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ретроградный меркурий
Опять включили пластину "она же ребёнок"? Очень правильно сказала Алёна Косторная, когда её спросили об ответственности - "если ты катаешься во взрослыми, то с тебя и спрашивают как со взрослой". В антидопинговых правилах прописано, что ответственность за непопадание в организм запрещённых препаратов несёт спортсмен. Не врач, не тренер и не родители. Поэтому оправдать Камилу можно только доказав факт неумышленного приёма или загрязнения разрешенного препарата. А не риторикой про ребёнка, который не соображает, что делает.
То есть слова самого "ответственного" человека в ФК перевешивают прописанные антидопинговые законы, по которым возрастную категорию Камилы на тот момент принято не просто освобождать от ответственности, но ещё и защищать анонимностью в случае дела? Я понимаю, что ни того, ни другого так и не случилось, но это не значит, что многозначительная фраза заслуженного нейрохирурга России, относящаяся, скорее, к результатам и качеству прокатов, имеет какой-либо вес🤓
P.S. Что-то я не нашёл такой цитаты, скиньте ссылку. Единственное, что нашлось-это поддержка поднятия возрастного ценза. Который не позволил бы певице взять ЧЕ🤓
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ретроградный меркурий
Опять включили пластину "она же ребёнок"? Очень правильно сказала Алёна Косторная, когда её спросили об ответственности - "если ты катаешься во взрослыми, то с тебя и спрашивают как со взрослой". В антидопинговых правилах прописано, что ответственность за непопадание в организм запрещённых препаратов несёт спортсмен. Не врач, не тренер и не родители. Поэтому оправдать Камилу можно только доказав факт неумышленного приёма или загрязнения разрешенного препарата. А не риторикой про ребёнка, который не соображает, что делает.
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Tata777
Ну сама по себе Ками точно далека от этой истории...со взрослыми вопрос..а ещё больше вопрос с кучкой функционеров.. абсолютно бесполезных мертвых душ
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