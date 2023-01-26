Грм о допинге Валиевой: «Не могу сказать, что потеряла доверие к российским фигуристам. Нельзя экстраполировать это дело на всех»

Теги сборная России допинг женское катание Даша Грм сборная Словении Камила Валиева Фигурное катание

Словенская фигуристка Даша Грм высказалась о допинговом деле россиянки Камилы Валиевой.

– РУСАДА недавно оправдало ее по делу об антидопинговом нарушении. Хочется узнать ваше мнение, мнение в Европе – этот случай подорвал доверие к русским фигуристам?

– Не могу сказать, что я потеряла доверие. Конечно, очень сложная тема. Я читала статьи на английском и, честно говоря, до конца не поняла, виновна ли она, кто виновен и так далее.

– Да мы, в общем, тоже не очень поняли.

– То есть я не в том круге людей, которые хорошо разбираются в ситуации. Меня действительно удивляет, как много они могут тренироваться и как много делают. Но так много фигуристов уже выигрывали, и так много были на допинг-контроле, и они все чисты!

Нельзя экстраполировать это дело на всех. Я верю, что большинство из них чисты. Ну потому, что им необходимо быть чистыми, если они хотят соревноваться на больших стартах! Здесь допинг-тесты постоянно. Я тут не скажу: «Ну все, теперь я знаю, почему они выигрывали!»

– Луна Хендрикс сказала, что у нее как раз появились сомнения.

– Думаю, когда ты начинаешь работать в пять лет, как они, ты можешь столько выучить к 15! Да, в 25 уже будет сложнее. Но в 15 это все можно сделать, – сказала Грм.

Хендрикс о российских фигуристках: «После Олимпиады-2022 появились мысли: «А были бы они настолько сильнее остальных, если бы играли по правилам?»

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

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19 комментариев

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Lena_SP
Ответ Numele Este
Словенская фигуристка звучит, как африканский белый медведь.
Словенская всё-таки не индийская! Кстати, интересно, а что индийские фигуристы думают по поводу дела Валиевой!
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Анна Ше
Ответ Анна Беляева
Во-первых, она, может, в десять лет впервые на каток пришла, а не в три года, ка кнаши спортсменки. Во-вторых, если нет школы, тренеров, то довольно сложно создать фигуристу условия, при которых он сможет максимально сосредоточиться на своем деле и получит максимальную поддержку и максимально квалифицированные рекомендации и планы тренировок. Когда в Словении была хоть какая-то приличная школа фигурного катания?
Я вроде где то читала, что она одно время даже программы сама себе ставила.
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Numele Este
Словенская фигуристка звучит, как африканский белый медведь.
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Lena_SP
Ну слава тебе господи! Хоть ГРМ нам доверяет!
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Анна Беляева
Ответ asusp527
А сама-то что ж не выучила?😂 Пустомеля.
Во-первых, она, может, в десять лет впервые на каток пришла, а не в три года, ка кнаши спортсменки. Во-вторых, если нет школы, тренеров, то довольно сложно создать фигуристу условия, при которых он сможет максимально сосредоточиться на своем деле и получит максимальную поддержку и максимально квалифицированные рекомендации и планы тренировок. Когда в Словении была хоть какая-то приличная школа фигурного катания?
+1
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Анна Беляева
Ответ Akiss75
Кто такая Даша Грм? Я серьёзно? Что она выиграла, какое место в рейтинге фигуристов Мира?
Я так понимаю, вы раньше последней разминки не смотрите фигурное катание?
+4
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Лакс
Ответ Akiss75
Кто такая Даша Грм? Я серьёзно? Что она выиграла, какое место в рейтинге фигуристов Мира?
она действующая "бабушка" женского ФК и старше на 5 с лишним лет Лизы. Через 3 месяца будет 31 год, Глейх моложе её на несколько месяцев.
+7
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frog19
Ремень Грм
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-1
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Залина Малина
О, адекватный человек
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0
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N-fox
Прочитала полностью интервью Даши - искреннее, разумное. Спокойная и рассудительная спортсменка.
+15
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Новый Орлеан
Ответ Pelerin
Даша Грм звучит как Паша Техник... В названии новости можно было бы и пояснить, кто это )
Она не Грм, а Гырм. Согласно правилам прочтения сербохорватского и производного от него языков.
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Shveddka
Хм,сказала Грм
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Блинчик
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-12
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Akiss75
Кто такая Даша Грм? Я серьёзно? Что она выиграла, какое место в рейтинге фигуристов Мира?
+1
-9
-8
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Pelerin
Даша Грм звучит как Паша Техник...

В названии новости можно было бы и пояснить, кто это )
+3
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Alexander X
да, у многих больше вопрос: кто на самом деле виновен😔
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asusp527
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Лемур
Даша фигни не скажет =)
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Nataly1991
Очень разумная девушка, правильные мысли в голове и слова на языке.
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