Грм о допинге Валиевой: «Не могу сказать, что потеряла доверие к российским фигуристам. Нельзя экстраполировать это дело на всех»

Словенская фигуристка высказалась о допинговом деле россиянки .

– РУСАДА недавно оправдало ее по делу об антидопинговом нарушении. Хочется узнать ваше мнение, мнение в Европе – этот случай подорвал доверие к русским фигуристам?

– Не могу сказать, что я потеряла доверие. Конечно, очень сложная тема. Я читала статьи на английском и, честно говоря, до конца не поняла, виновна ли она, кто виновен и так далее.

– Да мы, в общем, тоже не очень поняли.

– То есть я не в том круге людей, которые хорошо разбираются в ситуации. Меня действительно удивляет, как много они могут тренироваться и как много делают. Но так много фигуристов уже выигрывали, и так много были на допинг-контроле, и они все чисты!

Нельзя экстраполировать это дело на всех. Я верю, что большинство из них чисты. Ну потому, что им необходимо быть чистыми, если они хотят соревноваться на больших стартах! Здесь допинг-тесты постоянно. Я тут не скажу: «Ну все, теперь я знаю, почему они выигрывали!»

– Луна Хендрикс сказала, что у нее как раз появились сомнения.

– Думаю, когда ты начинаешь работать в пять лет, как они, ты можешь столько выучить к 15! Да, в 25 уже будет сложнее. Но в 15 это все можно сделать, – сказала Грм.

Хендрикс о российских фигуристках: «После Олимпиады-2022 появились мысли: «А были бы они настолько сильнее остальных, если бы играли по правилам?»

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?