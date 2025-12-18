21

Дмитрий Козловский: «Желтый костюм по-настоящему яркий и очень хорошо подчеркивает идеальную фигуру Саши Бойковой»

Козловский: желтый костюм хорошо подчеркивает идеальную фигуру Бойковой.

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский объяснили, почему партнерша сменила костюм к короткой программе на чемпионате России. 

«Он выглядит очень смачно и по-киношному. Черный костюм — стандартный, базовый и абсолютно понятный. Желтый костюм по-настоящему яркий и очень хорошо подчеркивает Сашину, по моему мнению, просто идеальную фигуру», – сказал Козловский в эфире Первого канала. 

«Считаю, что новый костюм очень заметный. Ведь желтый цвет очень яркий, и его не так часто можно увидеть в фигурном катании. И он привлекает больше внимания к себе. С этой стороны он выигрышнее в чем-то.

Но черный костюм я тоже люблю, потому что это прямо кутюрная работа. Это платье вдохновлено Жан-Полем Готье и его коллекцией 2000 года. Поэтому мне два костюма нравятся. Просто в определенных ситуациях мы подбираем определенные костюмы. Сейчас нужно было особое внимание, поэтому желтый», – добавила Бойкова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
