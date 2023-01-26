Даша Грм: «Я восторгаюсь Туктамышевой. Но не вижу у нее таких связующих элементов, вращений, как у молодых»

Словенская фигуристка поделилась мнением о чемпионке мира 2015 года .

– Наверное, мы все же должны упомянуть Елизавету Туктамышеву. Наша федерация вам может ответить – у нас есть Туктамышева, что вы хотите? И она прыгает ультра-си и борется с молодыми. Она ваша любимая российская фигуристка, я угадал?

– Я восторгаюсь ею, да. Но опять же, заметна разница. Я не вижу у нее таких связующих элементов, вращений, как у молодых. Их сложно сравнивать.

Она очень эмоциональна, чувствует музыку. Но она стоит перед прыжками, другая скорость. Не так легко ей, как другим. Но отдаю ей должное, слежу за ней с юниоров. Она возвращалась после сложных сезонов, я видела ее победу в Шанхае в 2015-м, было серебро в Стокгольме. Невероятно то, что она делает.

– Говорили с ней?

– Не особенно. У меня к русским большое уважение, но они немного в своей зоне, держатся обособленно, не хочется их отвлекать. Я понимаю русский, не все слова, но кое-что, – сказала Грм.