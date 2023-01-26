Даша Грм: «Я восторгаюсь Туктамышевой. Но не вижу у нее таких связующих элементов, вращений, как у молодых»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Даша Грм сборная Словении Фигурное катание

Словенская фигуристка Даша Грм поделилась мнением о чемпионке мира 2015 года Елизавете Туктамышевой.

– Наверное, мы все же должны упомянуть Елизавету Туктамышеву. Наша федерация вам может ответить – у нас есть Туктамышева, что вы хотите? И она прыгает ультра-си и борется с молодыми. Она ваша любимая российская фигуристка, я угадал?

– Я восторгаюсь ею, да. Но опять же, заметна разница. Я не вижу у нее таких связующих элементов, вращений, как у молодых. Их сложно сравнивать.

Она очень эмоциональна, чувствует музыку. Но она стоит перед прыжками, другая скорость. Не так легко ей, как другим. Но отдаю ей должное, слежу за ней с юниоров. Она возвращалась после сложных сезонов, я видела ее победу в Шанхае в 2015-м, было серебро в Стокгольме. Невероятно то, что она делает.

– Говорили с ней?

– Не особенно. У меня к русским большое уважение, но они немного в своей зоне, держатся обособленно, не хочется их отвлекать. Я понимаю русский, не все слова, но кое-что, – сказала Грм.

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67 комментариев

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Татьяна Моисеева
Ответ Nataly1991
"Наверное, мы все же должны упомянуть Елизавету Туктамышеву" - а с чего вдруг должны? что за пиар акция?
Это просто небольшая выборка из полного вью Даши.
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Татьяна Моисеева
Ответ мистер бин
Ну вот, даже фигуристка из Словении отмечаем, что катание Туктамышевой тяжело смотреть.
А вы почитайте, что она говорит про себя!
"...В России очень сложно справляться с давлением не только на соревнованиях, но и на тренировках. В Словении такого нет, можно наслаждаться процессом, в том числе и на тренировках... Меня не волнует, что я не чемпионка мира. Я признаю, что недостаточно хороша, не буду уже лучше технически. У меня нет сил и желания поддерживать тот технический уровень, который был. Для этого нужно делать очень много работы. Но мое тело уже не воспримет ее нормально..."
А Лиза продолжает повышать свой уровень! Даша фигуристка ещё более возрастная, чем Лиза, и она прекрасно понимает, как непросто Лизе соревноваться с 15-18-летними. Ни о какой тяжести восприятия катания Лизы она в своём вью не говорит ни слова!
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Бу!
Ответ private dancer
Какой она претендент ? Не смешите!
на мой взгляд из всех взрослых она - основной претендент. у нее стабильные три трикселя. это лучше нестабильных квадов.
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Лека-Лека
Ответ Maria L
Сразу после того как вы аргументированно объясните мне в чем заключается Лизино айнане из программы в программу 😀
Кстати про айнене Вы написали.
Объясняю: неуместные жесты кистями рук, вульгарные виляния бедрами и прочая неумелая шаржеподобная цыганщина. А еще такие взгляды, как будто она мужика зазывает.
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Rums67
Может Жулину и приятно смотреть на зреложенское катание.
Но молодые фигуристки это скорость, красота линий, движения, вращения и самих прыжков.
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Nataly1991
Ответ Эдуард Григорьев
Не завидуй
я не фигуристка, какая зависть ахахах
и еще, когда нечего возразить, лучше промолчать
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AllaS
Этот вопрос наконец подняла Грм Даша. Не понятно почему нет оценки скорости , ведь четко видно, что Тук и все остальные фигуристки , причём всех поколений, катаются на разной скорости и это четко видно на всех соревнованиях и эти остановки перед прыжками и сама ее тихоходность и это прослеживается всю ее карьеру .
Ну, а вращений и всех связующих элементов никогда у Тук. и не было нормальных , триксель это и все , чем можно восхищаться . И вдруг неожиданно , как заговорили о повышение возраста , ей подняли компоненты , а ведь ничего не изменилось и разница с другими видна невооружённым глазом.
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bolelschiza
Ответ Oleandra
ну если никогда не говорят о недостатках (кроме Грм), значит эталонно получается.
Странная логика
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private dancer
Ответ Бу!
замаячила возможность выступать на международке, наверное. прощупывают почву. Туктамышева очевиднейший претендент. Взрослая, довольно стабильный триксель.
Какой она претендент ? Не смешите!
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Эдуард Григорьев
Ответ Nataly1991
Ну хоть кто-то сказал о вращениях, скорости катания и заходах на прыжки Туктамышевой, а не слепо восхищался ее зреложенским!
Не завидуй
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Дружба11
Ответ Роман Цыренков
Понятно же в каком контексте она говорит - замедление на заходе, потеря скорости, не с шагов многие прыжки...В целом, за это все можно резать GOE. Понятно, что тут проблема в том, что когда ставили технику Лизе, были другие акценты в фигурном катании. Это все было не столь необходимо. А переделать уже трудно.
Роман, ну не так уж Лиза замедляется как хотелось бы некоторым)), Лиза делает классически правильные прыжки, кто может этим похвастаться, а то,что тех.бригады традиционно слепнут на неясных ребрах и недокрутах у тех кто делает именно по Вашему "правильные" прыжки, это не Лизины проблемы,а проблема судейских бригад ориентированных на кого то другого.
а почему рано уходят и почему не могут соревноваться с более юными девочками звезды ФК-потому что спины изношены, позвоночники практически убиты-продолжать делать правильные по Вашему прыжки закончить инвалидом.
Да и не могут физически соревноваться в том же ритме.Посмотрите,кроме Косторной-ушедшие звезды и ОЧ уже не могут выполнить тройной,да что там двойной прыжок,у многих травмы.
Я тоже за усложнения душой,но разумом понимаю,что это вредно для здоровья спортсмена.
А Лиза-пусть катает Ребенок,радует глаз зрителя.
Постепенно самые ярые критики отдают ей должное,понимание приходит в сравнении и со временем.
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Алеся Ткаченко
Ответ Джаспер
Вращений может и нет, а мнение вполне может быть. Её спросили – она ответила 🤷🏻‍♀️
Конечно.Если Лизу ругают,значит свое мнение есть.Если хвалят,значит ничего в ФК не понимают и как вообще можно Лизой восхищаться.Двойные стандарты.
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Oleandra
Ответ Elenavasilevna
Нигде не видела, что её катание эталонно.
ну если никогда не говорят о недостатках (кроме Грм), значит эталонно получается.
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Elenavasilevna
Ответ Oleandra
хвалить, но не перехваливать.. Туктамышеву сейчас просто перехваливают.. типа она без изъянов.
Нигде не видела, что её катание эталонно.
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Роман Цыренков
Ответ Дружба11
она стоит перед прыжками;))да что вы говорите?, Лиза оказывается уникум,чудо-левитацией владеет, стоит-стоит и прыгнет ультра си парочку раз.
Понятно же в каком контексте она говорит - замедление на заходе, потеря скорости, не с шагов многие прыжки...В целом, за это все можно резать GOE. Понятно, что тут проблема в том, что когда ставили технику Лизе, были другие акценты в фигурном катании. Это все было не столь необходимо. А переделать уже трудно.
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Oleandra
Ответ Oleg152762
Так это прекрасно! В этом и заключается спорт.
прекрасно-то прекрасно.. главное, чтобы все поклонники её это понимали..
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Oleandra
Ответ Elenavasilevna
Хвалить надо! Каждый берет тем, чем может: кто то сложностью программ, кто то артистизмом, кто то преданностью ФК. Понятно, что сложнейшие, наполненные шагами, связками , программы хрустальных, Лизе не выкатать, но то, что она до сих пор в обойме, прыгает триксель, интересна зрителю, почему не похвалить за это?
хвалить, но не перехваливать.. Туктамышеву сейчас просто перехваливают.. типа она без изъянов.
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bolelschiza
Ответ Nataly1991
Ну хоть кто-то сказал о вращениях, скорости катания и заходах на прыжки Туктамышевой, а не слепо восхищался ее зреложенским!
Вот только ничего такого ужасного, как обычно описывают поклонники хрустальных детей, у Лизы в катании нет.
Насчёт вращений - да, у нее нет такой гибкости от природы, как у Луны, к примеру, и в целом в 26 лет она не гнётся, как 16 и младше девушки, но из того, что дано природой, она извлекает максимум и умудряется улучшаться. Скорость не самая высокая, зато не вязнет в шагах, нее ковыряется, легко набирает скорость, катит мягко без подпрыжек и перескоков.
Насчёт заходов тоже. Вот в произвольной программе:
https://youtu.be/iIhY4P3MYds
триксели с простого захода, но покажите, кто их прыгает со сложного сейчас? Заход на 2А-1Р-3С обычный, на 3Ф и 3Р с шагов, на 3Л со спирали. На 3Л3Т заход простой, но там такой лутц правильный и красивущий, что покроет все гое от сложного захода на читерские лутцы других.
И кто слепо восхищается? Все всё видят, и только хейтеры не хотят замечать ничего, кроме зреложенского.
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Elenavasilevna
Ответ Oleandra
никого нет, но перехваливать не надо.. у неё есть проблемы в катании.. её программы более бедные, менее насыщенные по сравнению с программами более молодых девчонок..
Хвалить надо! Каждый берет тем, чем может: кто то сложностью программ, кто то артистизмом, кто то преданностью ФК. Понятно, что сложнейшие, наполненные шагами, связками , программы хрустальных, Лизе не выкатать, но то, что она до сих пор в обойме, прыгает триксель, интересна зрителю, почему не похвалить за это?
+3
-2
+1
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Maria L
Ответ Лека-Лека
С чего это объективное мнение является мнением "болел хрусталя"? Можете опровергнуть слова Даши аргументированно?
Сразу после того как вы аргументированно объясните мне в чем заключается Лизино айнане из программы в программу 😀
+6
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Лакс
Самая зреложенская фигуристка Европы высказалась о русской коллеге Лизе. )
+3
-4
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Лека-Лека
Ответ Maria L
Ну хоть кто то разделяет мнение болел хрусталя 😁 Даша, у тебя симпатий после этого прибавится 🤏
С чего это объективное мнение является мнением "болел хрусталя"?
Можете опровергнуть слова Даши аргументированно?
+7
-4
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Дружба11
В подкасте "Чистый хвост" совершенно правильно один из ведущих отметил, что Лиза это легенда и выразил восторг Лизе и сказал интересное видение с которым я солидарен на все тысячипятьсот раз.
+4
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Бу!
Ответ Oleandra
Леонова пробовала, Шотт пробует.. вам интересно на них было и есть смотреть? ну будет рядом с ними Туктамышева с трикселями без связок, как Грм сказала, лучше стало?
Вот я вам и пишу, что Лиза свою долгую карьеру каждой своей волосинкой отработала.
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Бу!
Ответ Tania09**
А они нужны?
к чему этот вопрос? тут речь не о том, нужны они или нет, а о том, что из женщин (реально женщин) у нас только Лиза и для своего возраста она очень хороша.
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-2
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