Даша Грм: «Я восторгаюсь Туктамышевой. Но не вижу у нее таких связующих элементов, вращений, как у молодых»
Словенская фигуристка Даша Грм поделилась мнением о чемпионке мира 2015 года Елизавете Туктамышевой.
– Наверное, мы все же должны упомянуть Елизавету Туктамышеву. Наша федерация вам может ответить – у нас есть Туктамышева, что вы хотите? И она прыгает ультра-си и борется с молодыми. Она ваша любимая российская фигуристка, я угадал?
– Я восторгаюсь ею, да. Но опять же, заметна разница. Я не вижу у нее таких связующих элементов, вращений, как у молодых. Их сложно сравнивать.
Она очень эмоциональна, чувствует музыку. Но она стоит перед прыжками, другая скорость. Не так легко ей, как другим. Но отдаю ей должное, слежу за ней с юниоров. Она возвращалась после сложных сезонов, я видела ее победу в Шанхае в 2015-м, было серебро в Стокгольме. Невероятно то, что она делает.
– Говорили с ней?
– Не особенно. У меня к русским большое уважение, но они немного в своей зоне, держатся обособленно, не хочется их отвлекать. Я понимаю русский, не все слова, но кое-что, – сказала Грм.
"...В России очень сложно справляться с давлением не только на соревнованиях, но и на тренировках. В Словении такого нет, можно наслаждаться процессом, в том числе и на тренировках... Меня не волнует, что я не чемпионка мира. Я признаю, что недостаточно хороша, не буду уже лучше технически. У меня нет сил и желания поддерживать тот технический уровень, который был. Для этого нужно делать очень много работы. Но мое тело уже не воспримет ее нормально..."
А Лиза продолжает повышать свой уровень! Даша фигуристка ещё более возрастная, чем Лиза, и она прекрасно понимает, как непросто Лизе соревноваться с 15-18-летними. Ни о какой тяжести восприятия катания Лизы она в своём вью не говорит ни слова!
Объясняю: неуместные жесты кистями рук, вульгарные виляния бедрами и прочая неумелая шаржеподобная цыганщина. А еще такие взгляды, как будто она мужика зазывает.
Но молодые фигуристки это скорость, красота линий, движения, вращения и самих прыжков.
и еще, когда нечего возразить, лучше промолчать
Ну, а вращений и всех связующих элементов никогда у Тук. и не было нормальных , триксель это и все , чем можно восхищаться . И вдруг неожиданно , как заговорили о повышение возраста , ей подняли компоненты , а ведь ничего не изменилось и разница с другими видна невооружённым глазом.
а почему рано уходят и почему не могут соревноваться с более юными девочками звезды ФК-потому что спины изношены, позвоночники практически убиты-продолжать делать правильные по Вашему прыжки закончить инвалидом.
Да и не могут физически соревноваться в том же ритме.Посмотрите,кроме Косторной-ушедшие звезды и ОЧ уже не могут выполнить тройной,да что там двойной прыжок,у многих травмы.
Я тоже за усложнения душой,но разумом понимаю,что это вредно для здоровья спортсмена.
А Лиза-пусть катает Ребенок,радует глаз зрителя.
Постепенно самые ярые критики отдают ей должное,понимание приходит в сравнении и со временем.
Насчёт вращений - да, у нее нет такой гибкости от природы, как у Луны, к примеру, и в целом в 26 лет она не гнётся, как 16 и младше девушки, но из того, что дано природой, она извлекает максимум и умудряется улучшаться. Скорость не самая высокая, зато не вязнет в шагах, нее ковыряется, легко набирает скорость, катит мягко без подпрыжек и перескоков.
Насчёт заходов тоже. Вот в произвольной программе:
https://youtu.be/iIhY4P3MYds
триксели с простого захода, но покажите, кто их прыгает со сложного сейчас? Заход на 2А-1Р-3С обычный, на 3Ф и 3Р с шагов, на 3Л со спирали. На 3Л3Т заход простой, но там такой лутц правильный и красивущий, что покроет все гое от сложного захода на читерские лутцы других.
И кто слепо восхищается? Все всё видят, и только хейтеры не хотят замечать ничего, кроме зреложенского.
Можете опровергнуть слова Даши аргументированно?