Глава Союза конькобежцев Германии о деле Валиевой: «Лишение титула чемпионки России выглядит как подачка от РУСАДА, чтобы показать, что они хоть что-то делают»
Президент Союза конькобежцев Германии Андреас Вагнер высказался о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Но ее результат, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия пробы) на победном для нее чемпионате России, был аннулирован.
«Я предполагаю, что последует дисквалификация, хоть мне и жаль эту девушку. Лишение национального титула выглядит как подачка от РУСАДА, чтобы показать, что они хоть что-то делают», – заявил Вагнер.
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Нет, право на "секретность" это право не спортсменов, а самих антидопинговых организаций при расследовании признать необязательное публичное обнародование, но при этом нужно принимать во внимание характер и
обстоятельства дела - на кону золотые медали Олимпиады и дело затрагивает широкий круг участников.
Но с Вашей подачи- начинаю
Она и отстранена от спорта на период расследования, а дело находится в первой инстанции ITA.
ну не пустят наших спортсменов на международники в этом формате-так создавайте уже свои международники с китайцами, корейцами,арабами,турками и т.д......
вся эта тяга соревноваться с япошками, европейскими спортсменами-глупость.
с кем там соревноваться девочкам и парам -не с кем.
Малинина нашего и то забивают, при его талантище прыжковом.зачем влезать туда где нас не ждут....понимаю заграничные поездки,но они могут быть и внетурнирные.