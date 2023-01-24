Глава Союза конькобежцев Германии о деле Валиевой: «Лишение титула чемпионки России выглядит как подачка от РУСАДА, чтобы показать, что они хоть что-то делают»

Президент Союза конькобежцев Германии Андреас Вагнер высказался о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Но ее результат, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия пробы) на победном для нее чемпионате России, был аннулирован.

«Я предполагаю, что последует дисквалификация, хоть мне и жаль эту девушку. Лишение национального титула выглядит как подачка от РУСАДА, чтобы показать, что они хоть что-то делают», – заявил Вагнер.

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