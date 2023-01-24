Глава Союза конькобежцев Германии о деле Валиевой: «Лишение титула чемпионки России выглядит как подачка от РУСАДА, чтобы показать, что они хоть что-то делают»

Теги сборная России допинг чемпионат России РУСАДА сборная Германии женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Президент Союза конькобежцев Германии Андреас Вагнер высказался о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Но ее результат, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия пробы) на победном для нее чемпионате России, был аннулирован.

«Я предполагаю, что последует дисквалификация, хоть мне и жаль эту девушку. Лишение национального титула выглядит как подачка от РУСАДА, чтобы показать, что они хоть что-то делают», – заявил Вагнер.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

«Это был наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка». В России радуются оправданию Валиевой

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

Материалы по теме

62 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lol Ko
Ответ Marfa Posadskaya
Он должен был возмущаться? 😁
Ну сейчас же возмущается. Надо всегда указывать на несоблюдение процедуры - немецкая педантичность же.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Ответ Сейлем Сэйберхеген
А в России кто-то послушает CAS?
Никто не послушает - объявят Валиеву олимпийской чемпионкой, на территории Татарии.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ Ярик01
В лаборатории анализы обезличены.
всё равно они не имеют права столько времени их держать непроверенными.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Ответ Oleandra
т.е. когда лаборатория задержала проверку пробы Камилы с ЧР, она тогда не знала, что будет широкий круг участников и на кону будут золотые медали? а когда эти медали действительно были выиграны, о чудо, результаты анализа оказались очень кстати..
В лаборатории анализы обезличены.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ Ярик01
Нет, она не отстранена лишь потому что отстранение на Олимпиаде нарушило бы право на вскрытие пробы Б и на справедливое расследование в срочном порядке апелляции на решение РУСАДА с отказом в отстранении. Нет, право на "секретность" это право не спортсменов, а самих антидопинговых организаций при расследовании признать необязательное публичное обнародование, но при этом нужно принимать во внимание характер и обстоятельства дела - на кону золотые медали Олимпиады и дело затрагивает широкий круг участников.
т.е. когда лаборатория задержала проверку пробы Камилы с ЧР, она тогда не знала, что будет широкий круг участников и на кону будут золотые медали? а когда эти медали действительно были выиграны, о чудо, результаты анализа оказались очень кстати..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ксевитт Никкель
Ответ Alexander X
я тут подумал... немцы, всё таки, практичные и не многословны... а не хочет ли он сказать: "давайте нам головы реальных виновных, а не отмазывайтесь отстранением невиновной девочки"😔🤷
Тоже так подумала, люди не дураки, понимают, что 15-летняя девочка явно не сама решила тмз выпить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Ответ Oleandra
она отстранена как совершеннолетняя, Камиле суд разрешил участвовать, и как несовершеннолетняя она имела право на секретность расследования.. тем не менее её распинают во всех СМИ и требуют наказания.. Халеп сидит спокойно, никакой глава никакой теннисной федерация не требует быстрейшего рассмотрения и лишения её чего бы то ни было.
Нет, она не отстранена лишь потому что отстранение на Олимпиаде нарушило бы право на вскрытие пробы Б и на справедливое расследование в срочном порядке апелляции на решение РУСАДА с отказом в отстранении.

Нет, право на "секретность" это право не спортсменов, а самих антидопинговых организаций при расследовании признать необязательное публичное обнародование, но при этом нужно принимать во внимание характер и
обстоятельства дела - на кону золотые медали Олимпиады и дело затрагивает широкий круг участников.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pas33pas
Если РУСАДА ничего не делает, то откуда вообще проба взялась?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ Ярик01
Она сдала положительную допинг-пробу в сентябре 2022 года. Если у кого-то почти год прошёл, то стоит прекратить употребление алкоголя. Она и отстранена от спорта на период расследования, а дело находится в первой инстанции ITA.
она отстранена как совершеннолетняя, Камиле суд разрешил участвовать, и как несовершеннолетняя она имела право на секретность расследования.. тем не менее её распинают во всех СМИ и требуют наказания.. Халеп сидит спокойно, никакой глава никакой теннисной федерация не требует быстрейшего рассмотрения и лишения её чего бы то ни было.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marfa Posadskaya
Ответ Lol Ko
А с чего вдруг РУСАДА должна стараться угодить немцам и другим? Когда пробу Валиевой проверяли с нарушением сроков, он что-то не возмущался, почему так долго.
Он должен был возмущаться? 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
grey9610212
ну, что делаете ВЫ, Herr Wagner? Вы же видели этот чемпионский прокат, это - шедевр....и это Вы называете подачкой? Да, в РусАДА погорячились...бывает... как лишили, так и вернут....Я никогда не думал плохо о немцах...
Но с Вашей подачи- начинаю
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Ответ Oleandra
До сих пор идёт разбирательство дела теннисистки Симоны Халеп, уже почти год наверно, её ничего не лишили.. и никого это не волнует почему-то..
Она сдала положительную допинг-пробу в сентябре 2022 года. Если у кого-то почти год прошёл, то стоит прекратить употребление алкоголя.
Она и отстранена от спорта на период расследования, а дело находится в первой инстанции ITA.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Чижов
Ответ Залина Малина
"Чтобы показать, что они хоть что-то делают», – а глава Союза конькобежцев Германии что делает? Там есть фигуристы? Благодаря иностранцам у вас медали-то и были.
Ну у них Клавка 5-ти кратная олимпийская чемпионка, не то, что эти дети, один раз выступили и оплыли жиром
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дружба11
Ответ Ольга Авдеева
Всем было бы проще, если бы дисквалифицировали ее на 2 года, или тренерский штаб, все равно международных стартов нет… уже бы год прошел, да и выглядела бы достойнее, чем сейчас… ведь, признаем, никто на нее сейчас не смотрит теми же глазами восторга, как раньше. Это не ее вина, вина тренеров, вообщем, разобрались бы уже кого сделать виновным и перевернули страницу.
несовершеннолетней -два года -да никогда.пусть катает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дружба11
Да вообще сделали глупость,что лишили титула ЧР.
ну не пустят наших спортсменов на международники в этом формате-так создавайте уже свои международники с китайцами, корейцами,арабами,турками и т.д......
вся эта тяга соревноваться с япошками, европейскими спортсменами-глупость.
с кем там соревноваться девочкам и парам -не с кем.
Малинина нашего и то забивают, при его талантище прыжковом.зачем влезать туда где нас не ждут....понимаю заграничные поездки,но они могут быть и внетурнирные.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alsu89sha
Ответ Ольга Авдеева
Всем было бы проще, если бы дисквалифицировали ее на 2 года, или тренерский штаб, все равно международных стартов нет… уже бы год прошел, да и выглядела бы достойнее, чем сейчас… ведь, признаем, никто на нее сейчас не смотрит теми же глазами восторга, как раньше. Это не ее вина, вина тренеров, вообщем, разобрались бы уже кого сделать виновным и перевернули страницу.
Я смотрю на нее как на человека в высшей степени одаренного на льду - не нужно писать за всех.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alsu89sha
Откуда главе германского конькобежного спорта известен результат? Он в курсе дела? Ему докладывают? Бесит
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Авдеева
Всем было бы проще, если бы дисквалифицировали ее на 2 года, или тренерский штаб, все равно международных стартов нет… уже бы год прошел, да и выглядела бы достойнее, чем сейчас… ведь, признаем, никто на нее сейчас не смотрит теми же глазами восторга, как раньше. Это не ее вина, вина тренеров, вообщем, разобрались бы уже кого сделать виновным и перевернули страницу.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Суходолов
Жаль конечно ребёнка. Да и уже достали с этим допинком
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garovatat
а я предполагаю, что последует справедливое решение арбитража в пользу спортсменки, хоть мне и не верится в институт европейской объективности и непредвзятости. Лишение национального титула не подачка, а закономерное следствие вердикта РУСАДА. Дяденька не знаком с регламентными действиями, соответствующими подобным решениям? И да, не думаю что "партнерам" уже пора потирать ручонки, хотя бы потому, что процесс займет определенное время и вряд ли это будет скорострельным
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander X
Ответ AAPolyansky
лишение титула чемпионки России - прямое выполнение нормы Всемирного антидопингового комплекса (положительная допинг-проба была взята в день произвольной программы), а не подачка, притом, что связь между однократным попаданием запрещенного вещества в декабре и чемпионатом Европы в январе, не говоря уже об Олимпиаде в феврале, никак не просматривается
я тут подумал... немцы, всё таки, практичные и не многословны... а не хочет ли он сказать: "давайте нам головы реальных виновных, а не отмазывайтесь отстранением невиновной девочки"😔🤷
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Огий
Ответ Sat397
РУСАДА сама все и устроило, ведь известно что спорт - это большая политика. Поэтому странно от них ждать, что они будут работать в интересах Камилы . Пчелы против меда не борятся, так и РУСАДА не будет работать против себя. Если бы работали они в интересах Камилы, начнем с того, что они отметили бы её пробу как важную. И тогда по горячим следам можно было бы разобраться, в чем дело. Но они тянули и тянули, и это определенно не отвечает интересам Камилы, находиться постоянно под давлением, а потом ещё и получить дисквалификацию, за бездействие РУСАДА, после целого года мучений, муссирования новостей в пресссе, неопределенности, тогда как если бы все было сделано как нужно, дисквалификация уже подошел бы к концу, или её вообще могло бы не быть, если бы нашли реальных виновников подлога.
1. Так у неё и так нет дисквалификации внутри РФ, а вне она не может выступать. 2. Отсутствие наказания для попавшихся на запрещенке возможно только в случае наличия паспорта одной из двух стран (США и Канада), больше никакой паспорт этого не гарантирует (отстраняли и за кокс в волосах проститутки и за поцелуи с девушками с низкой социальной ответственностью и т.д.). Стоит у тебя быть нужному паспорту, ты можешь пропускать допинг тесты (отделавшись 3мес отстранением), выдумывать истории про колдовское зелье, сено, косметику, бады, обмен жидкостями и т.д.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Огий
Ответ bengalsckyzh
Камила несчастная... А американцы в ожидании официального вердикта, который будет объявлен в годовщину начала военной компании в Украине. Остался ровно месяц.
Не, думаю объявят в годовщину, когда должны были вручить медали в Пекине за командник.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Залина Малина
"Чтобы показать, что они хоть что-то делают», – а глава Союза конькобежцев Германии что делает? Там есть фигуристы? Благодаря иностранцам у вас медали-то и были.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Огий
Ответ пильмень недожаренный
РУСАДА и правда долгое время ничего не делала, лишь тянула резину. Вот и результат
Вообще, никакой разницы, что они в апреле бы выдали то, что выдали, что сейчас, абсолютно одинаковый вердикт wada и cas будет. Одни могут оправдаться тем, что целовались с тем, кто пил зелье от колдуна (реальный кейс, но, конечно, нужно быть строго из двух стран, чтобы такое прокатило), другим за никчемный сердечный препарат угроблена международная карьера.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий