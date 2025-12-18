Дмитрий Козловский: «Прокат получился нормальным. Мы получили приличные баллы и находимся в борьбе»

Козловский: мы получили приличные баллы за короткую и находимся в борьбе.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оценили прокат короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

После первого дня соревнований они идут вторыми с результатом 77,42 балла, лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов (79,03).

« В короткой программе меньше элементов, поэтому не так сложно себя собрать после ошибки. Просто, к сожалению, не получается получить такое удовольствие от проката, которое хотелось бы», – сказала Бойкова в эфире Первого канала.

« Могу сказать, что прокат получился нормальным. Да, была допущена одна ошибка. Но в остальном он получился хорошим. За него мы получили приличные баллы и находимся в борьбе. В определенный диапазон баллов мы попали», – добавил Козловский.