Анастасия Мишина: «Своим прокатом довольны, получилось практически все. Были третьи уровни, будем их исправлять»
Мишина и Галлямов остались довольны прокатом короткой программы на ЧР.
Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, оценила прокат короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге (1-е место).
«Своим прокатом довольны, получилось практически все. Были третьи уровни, будем их исправлять.
Интерактивные борты? Здорово, что так украсили арену, это придает праздничное настроение, выглядит это все очень здорово.
Буду ли в выходной болеть за кого-то на трибунах? Всегда очень тяжело дается просмотр вживую, в сборной все друзья и знакомые, переживаешь за каждого. Легче смотреть по видео и желательно не в прямом эфире», — сказала Мишина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
