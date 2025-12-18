Анастасия Мишина: «Своим прокатом довольны, получилось практически все. Были третьи уровни, будем их исправлять»

Мишина и Галлямов остались довольны прокатом короткой программы на ЧР.

Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, оценила прокат короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге (1-е место).

«Своим прокатом довольны, получилось практически все. Были третьи уровни, будем их исправлять.

Интерактивные борты? Здорово, что так украсили арену, это придает праздничное настроение, выглядит это все очень здорово.

Буду ли в выходной болеть за кого-то на трибунах? Всегда очень тяжело дается просмотр вживую, в сборной все друзья и знакомые, переживаешь за каждого. Легче смотреть по видео и желательно не в прямом эфире», — сказала Мишина.