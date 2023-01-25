Итальянский фигурист Грассль о решении тренироваться у Тутберидзе: «Спорт – это не политика»

Теги сборная России допинг чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Италии мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Политика FISG Даниэль Грассль Камила Валиева Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль прокомментировал свое решение готовиться к чемпионату Европы под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.

«Спорт – это не политика», – отметил Грассль.

Итальянец решил присоединиться к команде Тутберидзе после провального выступления на национальном чемпионате. Решение было одобрено Федерацией ледовых видов спорта Италии (FISG). Отмечается, что Грассль сам вышел на контакт с командой Тутберидзе.

Также итальянский спортсмен высказался о допинговом деле россиянки Камилы Валиевой, которая тренируется под руководством Тутберидзе.

«Я думаю, что тренер не имеет к этому никакого отношения», – добавил Грассль.

Сегодня фигурист выступит с короткой программой на чемпионате Европы в финском Эспоо.

В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?

Встречаем фигурный Евро: Россия потеряет квоты, но наши люди в деле, а ассистенты Тутберидзе сопровождают итальянца

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75 комментариев

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AlexZas
О, ща на реддите его с го...ом смешают.
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Ирина С
Ответ Активист
А спортивным функционерам в самой России, которые награждают спортсменку с открытым допингом делом лишь потому, что она якобы "жертва Запада"?
Соглассна: это награждение очень спорное, но сейчас это тут причём? Может, оно как-то отразилось на зарубежных фигуристах? Или отстранило их от международных соревнований? Или поставило ФК на черту в какой-то стране? Не могу судить насколько Камила "жертва Запада", но то, что досталось ей по полной - это факт, при этом так никто и не знает, есть ли её вина в этой ситуации или нет.
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vylysypydystychky
Грассль: политика, или не политика, но без грибов в фк очень сложно.
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Cler
Ответ Nataly1991
Мы? А нам то что, на реакцию запада в ситуации бана? Скорее Даниель хочет посмотреть на эту реакцию. Да и прочувствовать, подходит ли ему система тшт. Ждать уже недолго, по результатам евро все решится.
Боюсь я засудят его на этом Евро, а обвинят во всем наш ТШТ…ну что они там ему могли кардинально в лучшую сторону поправить за 1 месяц?! Наши Рыжики и то почти год потратили на то чтобы к ОИ наконец прийти в себя и выдать все то что расширенный ТШТ в них успел вложить…а Грассль в жтом смысле не вундеркинд… Где гарантия сто он потом не обольет нас грязью?
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Darya-yeNoor
Ответ Роман Волков
Шома сбежал не от системы тренировок, а от нашего образа жизни! Япония это вообще Другой Мир для нас, и Мы Другой Мир для них! Это очевидно. Япония для всего Мира - Другой Мир, поэтому они не особенно расселяются по миру, а там куда расселились создают свои Анклавы, так сказать воссоздают Родину. Но Запад им ближе потому, что они им Оккупированы и активно внедряется Западная культура.
Такахаши тренировалься в России, как и Мао, Аракава, Андо и т.д. Так что это не Японии проблема, а Шомина. Он дома хочет быть, на своём диване, с Марин и вагью говядиной.
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Alla Belova
Смелый мальчик. Пока.
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floret
Засудят парня, выиграть точно не дадут.
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Активист
Ответ Ирина С
Спортивным фукционерам на откупе у США не помешало бы прислушаться к словам молодого парня!
А спортивным функционерам в самой России, которые награждают спортсменку с открытым допингом делом лишь потому, что она якобы "жертва Запада"?
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Cler
Ответ juliamart
Вообще смешно, как же западная фигурная тусня боится русских) Ведь они уже повысили возраст, сильные девчонки и так бы не поехали на международные старты. Нет, надо было запретить всем, чтобы и остальные их второсортные фигуристы наконец - то получили до сих пор недоступные для них медальки. Просто в наглую воспользовались общей политической ситуацией чисто в личных корыстных целях, не задумываясь о последствиях, падении популярности, отсутствия развития фигурки. Теннисная федерация как то поумнее выглядит на их фоне. Наши спортсмены ведь продолжают играть в теннис... Ну и как такое общество можно назвать цивилизованным?
О «цивилизованности» нашего мирового сообщества хорошо в фильме «Притяжение» Бондарчука сказано «Из своей 5 тысячелетней истории вы 4тысячи провели в войнах с жестоким истреблением себе подобных…» Кстате воевать и нам приходилось немало НО Россия крайне редко затевала конфликты сама, все больше ее вынуждали (защищаться) и провоцировали защищать (например неблагодарных европейцев от нацистов)… собственно завоевательные войны в своих эгоистических интересах с полным истреблением коренных жителей завоеванных земель вели только определенные государства… НО они почему то снова «все в белом», а мы как всегда «в одежде зла»
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juliamart
Ответ Anastasia1990_
Украина-то уже выразила протест? 😅
😁😃😄
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Viks
«Я думаю, что тренер не имеет к этому никакого отношения», – добавил Грассль. --- Ха-ха-ха! Дедушкин стакан имеет отношение? Непорочный допинг. Он сам в неё вошёл.
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Viks
«Спорт – это не политика» --- Дурачок, ещё какая политика. Российские спортсмены отстранены без политики? Дурашка. И тебе аукнется от субъективных судей - будешь сам потом хныкать, что пострадал от политики.
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Роман Волков
Ответ Nataly1991
И где я писала про результаты? Речь о системе тренировок, от которой Шома бежал сверкая пятками. А про вой на западе просто смешно
Шома сбежал не от системы тренировок, а от нашего образа жизни!
Япония это вообще Другой Мир для нас, и Мы Другой Мир для них! Это очевидно.
Япония для всего Мира - Другой Мир, поэтому они не особенно расселяются по миру, а там куда расселились создают свои Анклавы, так сказать воссоздают Родину. Но Запад им ближе потому, что они им Оккупированы и активно внедряется Западная культура.
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Grads
В смысле как государство финансирует ФК в Италии?
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Grads
Интересно, а как в Италии государство оплачивает ФК?
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Оз
Ответ Храбрая виолончелистка
Крайне странно смотрится в данном случае решение Федры Грузии по Морису, которое стоило ему проваленной серии Гран-при. Данику выдержки и стальных нервов, если решится таки остаться в ТШТ.
А с чего Вы решили что по Морису было решение Федры? Было какое-то интервью? Ника вот спокойно ездил с Дудаковым на каждый этап.
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Iuliia Timofeyeva
О, пошло-поехало. Т.е. тренер не имеет никакого отношения к допингу его несовершеннолетнего спортсмена...все на Камилу в результате повесят, хотя и должны трясти ее окружение в первую очередь. Хотя что там, Шветский уже снова их врачом заделался
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Ортодокс7
Также итальянский спортсмен высказался о допинговом деле Валиевой. «Я думаю, что тренер не имеет к этому никакого отношения», – добавил Грассль.

Покатился юноша по наклонной плоскости
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Глокая Куздра
Ответ Роман Волков
Есть в этом Странность и ещё какая! Перешёл то он к Тутберидзе, а не к Мишину или на крайняк к Соколовской! Первое ощущение его мотивов это наши Девчонки! Кто именно покажет время.
Влюбился?
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Валерий Петров
Ответ Роман Волков
Всё равно я его не понимаю и Тутберидзе его не понимает, поэтому и контракта пока нет и заключён он будет только после Евро. Мы, явно, хотим проверить не навалиться ли на него Западное сообщество. Странный конечно выбор для Европейца в нынешней ситуации! Мог бы тренироваться в Америке, но ему там не понравилось, а у нас понравилось, в воюющей с ними же стране. Более чем странное и непонятное, пока, решение.
А чего "европеец" с большой буквы написал? Идолопоклонство что ли?
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Lapo Elkann
Итальянцы вне политики. Они любят все лучшее и хорошее.
Интересно посмотреть работу ТШТ на межд. уровне. А парням удачи. показать все , что умеют.
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Anna Morgan
Ответ Блинчик
«Я думаю, что тренер не имеет к этому никакого отношения» Конечно, ведь тренер должен работать по принципу "ничего не вижу, ничего не слышу". Москвина не видела, как Шляхов каждый день бил Береджную, пока та не оказалась в реанимации. Тутберидзе не интересует, какие таблетки глотают спортсменки. Всё правильно. А если серьёзно, то дедушка Лакерник пообещал Грасслю грибищи, если тот согласится свои медальки приносить нужному тренеру. Вот так и родилось это взаимовыгодное сотрудничество.
вот и я об этом писала вчера, что есть подозрение, что все грибы РФК отойдут Грасслю. Посмотрим
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Ёжик_в_тумане
Ответ Блинчик
«Я думаю, что тренер не имеет к этому никакого отношения» Конечно, ведь тренер должен работать по принципу "ничего не вижу, ничего не слышу". Москвина не видела, как Шляхов каждый день бил Береджную, пока та не оказалась в реанимации. Тутберидзе не интересует, какие таблетки глотают спортсменки. Всё правильно. А если серьёзно, то дедушка Лакерник пообещал Грасслю грибищи, если тот согласится свои медальки приносить нужному тренеру. Вот так и родилось это взаимовыгодное сотрудничество.
А че не Мишин? Уж куда более нужный и выгодный тренер. Лакерник никогда другом Тутберидзе не был, начиная с Липницкой гасил её спортсменок не глядя. Правда потом было перемирие на время тренировок родственницы в ТШТ. Но водное перемирие закончилось.
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Nataly1991
Ответ Роман Волков
Какие можно делать выводы о результатах всего через несколько недель! Он Не идиот, чтобы делать какие-то выводы через настолько короткий промежуток времени. Ну и нам тоже НЕ всё равно если на Западе поднимется вой по этому поводу.
И где я писала про результаты? Речь о системе тренировок, от которой Шома бежал сверкая пятками. А про вой на западе просто смешно
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juliamart
Вообще смешно, как же западная фигурная тусня боится русских) Ведь они уже повысили возраст, сильные девчонки и так бы не поехали на международные старты. Нет, надо было запретить всем, чтобы и остальные их второсортные фигуристы наконец - то получили до сих пор недоступные для них медальки. Просто в наглую воспользовались общей политической ситуацией чисто в личных корыстных целях, не задумываясь о последствиях, падении популярности, отсутствия развития фигурки. Теннисная федерация как то поумнее выглядит на их фоне. Наши спортсмены ведь продолжают играть в теннис... Ну и как такое общество можно назвать цивилизованным?
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