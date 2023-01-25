Итальянский фигурист прокомментировал свое решение готовиться к чемпионату Европы под руководством российского тренера .

«Спорт – это не политика», – отметил Грассль.

Итальянец решил присоединиться к команде Тутберидзе после провального выступления на национальном чемпионате. Решение было одобрено Федерацией ледовых видов спорта Италии (FISG). Отмечается, что Грассль сам вышел на контакт с командой Тутберидзе.

Также итальянский спортсмен высказался о допинговом деле россиянки , которая тренируется под руководством Тутберидзе.

«Я думаю, что тренер не имеет к этому никакого отношения», – добавил Грассль.

Сегодня фигурист выступит с короткой программой на чемпионате Европы в финском Эспоо.

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