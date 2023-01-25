Итальянский фигурист Грассль о решении тренироваться у Тутберидзе: «Спорт – это не политика»
Итальянский фигурист Даниэль Грассль прокомментировал свое решение готовиться к чемпионату Европы под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.
«Спорт – это не политика», – отметил Грассль.
Итальянец решил присоединиться к команде Тутберидзе после провального выступления на национальном чемпионате. Решение было одобрено Федерацией ледовых видов спорта Италии (FISG). Отмечается, что Грассль сам вышел на контакт с командой Тутберидзе.
Также итальянский спортсмен высказался о допинговом деле россиянки Камилы Валиевой, которая тренируется под руководством Тутберидзе.
«Я думаю, что тренер не имеет к этому никакого отношения», – добавил Грассль.
Сегодня фигурист выступит с короткой программой на чемпионате Европы в финском Эспоо.
В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?
Встречаем фигурный Евро: Россия потеряет квоты, но наши люди в деле, а ассистенты Тутберидзе сопровождают итальянца
Япония это вообще Другой Мир для нас, и Мы Другой Мир для них! Это очевидно.
Япония для всего Мира - Другой Мир, поэтому они не особенно расселяются по миру, а там куда расселились создают свои Анклавы, так сказать воссоздают Родину. Но Запад им ближе потому, что они им Оккупированы и активно внедряется Западная культура.
Покатился юноша по наклонной плоскости
Интересно посмотреть работу ТШТ на межд. уровне. А парням удачи. показать все , что умеют.