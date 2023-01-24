Чемпионат Европы-2023. Грассль, Риццо, Квителашвили, Аймо, Васильев, Сяо Хим Фа выступят с короткими программами

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25 января на чемпионате Европы по фигурному катанию мужчины выступят с короткими программами. 

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Мужчины

Короткая программа

Начало – 18.35 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Фавориты

Даниэль Грассль (Италия)

Маттео Риццо (Италия)

Габриэле Франджипани (Италия)

Денис Васильев (Латвия)

Морис Квителашвили (Грузия)

Кевин Аймо (Франция)

Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Михаил Селевко (Эстония)

Владимир Самойлов (Польша)

Лукас Бричги (Швейцария)

Полный список участников – на сайте ISU. 

ПРИМЕЧАНИЕ: состав участников по разминкам будет добавлен позже.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо

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30 комментариев

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фынский аксель
Ответ Katerina Sunny
Интересно посмотреть, что Даня натренировал в Москве. Чистых прокатов КП Дане, Денису и Мише.
Интересней будет на ЧМ - там вполне рука чехлов Мордера будет видна. Сейчас максимум, что могли сделать - голову на место вернуть, чтоб не как на ЧИ
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Nataly1991
Ответ Спорт_в_массы
вся Россия теперь болеет за Италию))
Разве вся Россия болела за Костнер когда ее тренил Мишин?
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JSV
Даниэлю удачи. Жаль, конечно, что связался с допинговым штабом.
+1
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nina1212
Ответ Tata777
Наши парни это наши парни Но Грассль ....глаз не оторвать....просто лучшее, что могло случиться - это комбо с ТШТ.....любопытно очень
на тренировках уже видны руки Этери)) Чистенько так откатал. Прыжки бы еще чистые были
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Tata777
Ответ Anna Morgan
Не видать грасслю счастья за то, что от магри ушел и скачет по тренерам
Магри это которые в кепках? Крутые парни
+3
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+3
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Anna Morgan
Не видать грасслю счастья за то, что от магри ушел и скачет по тренерам
+3
-2
+1
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Tata777
Ответ Nassta
Просто помечтаю: у нас три квоты, участвуют Гуменник, Семененко и Мозалев (или Лутфуллин), вот топчик был бы турнир
Наши парни это наши парни Но Грассль ....глаз не оторвать....просто лучшее, что могло случиться - это комбо с ТШТ.....любопытно очень
+3
-1
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Nassta
Просто помечтаю: у нас три квоты, участвуют Гуменник, Семененко и Мозалев (или Лутфуллин), вот топчик был бы турнир
+1
0
+1
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Nassta
Ответ Спорт_в_массы
вся Россия теперь болеет за Италию))
Ага щаз, смотреть это будет 1/10 от того что раньше, это в лучшем случае
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Tata777
Круто...мотивировали ТШТ смотреть евро
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AllaS
Последние сезоны болела за Даниэля. Ну, а сейчас вдвойне.Успеха , Удачи ему!
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Этери горячая
Удачи Даниэлю и Морису.

И конечно же Этери Георгиевна.
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Anita Levchenko
Ответ k4rmazin2007
Как у 20 летнего фигуриста может быть основа русской школы, если он в России тренит от силы 3 недели?
Ну, он у многих русских тренеров занимался до этих трёх недель. Так что русской школы там много.
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Nataly1991
Интересно в какой форме Грассль
0
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Madame
Даниэлю победы! Адаму медали, а ещё поболею за Лукаса Брички, у него отличные программы в этом сезоне.
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Лена Самойлова
за Адама и Кевина
+3
0
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Анна Беляева
Морис! Веди себя хорошо! Не только делай прыжки, нои выезжай! В остальном. Всем проехать по своим силам и получить по справедливости.
+2
-3
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k4rmazin2007
Ответ oleg
3 недели идут за три года непонятно где.
Тренируясь "непонятно где" он стал серебряным призером ЧЕ 2022, опередив трех российских фигуристов (если Мориса относить к России)
+6
-1
+5
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Леличек
За Даню и Матюшу! ❤️
+1
-2
-1
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Iuasamotu
Только Кевин Аймо! За эмоциональным французом всегда интересно наблюдать. Он, как осенний листок, которого кружит ветер, может попасть в лужу, а может вознестись до высоких небес.
+7
-1
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oleg
Ответ k4rmazin2007
Как у 20 летнего фигуриста может быть основа русской школы, если он в России тренит от силы 3 недели?
3 недели идут за три года непонятно где.
+4
-5
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k4rmazin2007
Ответ oleg
Грасль, не подведи. Покажи всем как итальянцы на основе русской школы ФК рвут всех.
Как у 20 летнего фигуриста может быть основа русской школы, если он в России тренит от силы 3 недели?
+11
-2
+9
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JL JL
Симпатизирую Маттео, но, совсем не уверена в нем. Мне почему-то кажется, что победит Адам Сяо Хим Фа. Посмотрим, может, и, у Даниэля получится.
+2
-1
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oleg
Грасль, не подведи. Покажи всем как итальянцы на основе русской школы ФК рвут всех.
+9
-7
+2
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Спорт_в_массы
вся Россия теперь болеет за Италию))
+13
-6
+7
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