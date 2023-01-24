Чемпионат Европы-2023. Грассль, Риццо, Квителашвили, Аймо, Васильев, Сяо Хим Фа выступят с короткими программами

25 января на чемпионате Европы по фигурному катанию мужчины выступят с короткими программами.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Мужчины

Короткая программа

Начало – 18.35 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Фавориты

Даниэль Грассль (Италия)

Маттео Риццо (Италия)

Габриэле Франджипани (Италия)

Денис Васильев (Латвия)

Морис Квителашвили (Грузия)

Кевин Аймо (Франция)

Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Михаил Селевко (Эстония)

Владимир Самойлов (Польша)

Лукас Бричги (Швейцария)

Полный список участников – на сайте ISU.

ПРИМЕЧАНИЕ: состав участников по разминкам будет добавлен позже.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо