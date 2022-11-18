Кубок Варшавы. Аймо, Грассль, Бричги, Самойлов, Наумов выступят с произвольными программами
19 ноября в Польше на Кубке Варшавы по фигурному катанию мужчины представят произвольные программы. После короткой лидирует француз Кевин Аймо.
Польша, Варшава
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 16.40 по московскому времени.
Четвертая разминка
16. Люк Майерхофер (Австрия)
17. Корнел Витковски (Польша)
18. Даниэль Мартынов (США)
19. Люк Экономид (Франция)
20. Иван Шмуратко (Украина)
Пятая разминка
21. Наоки Росси (Швейцария)
22. Максим Наумов (США)
23. Даниэль Грассль (Италия)
24. Владимир Самойлов (Польша)
25. Лукас Бричги (Швейцария)
26. Кевин Аймо (Франция)
Положение после короткой программы
1. Кевин Аймо (Франция) – 89,60
2. Лукас Бричги (Швейцария) – 86,51
3. Владимир Самойлов (Польша) – 77,69
4. Даниэль Грассль (Италия) – 76,44
5. Максим Наумов (США) – 76,17
6. Наоки Росси (Швейцария) – 75,46
7. Иван Шмуратко (Украина) – 74,41
8. Люк Экономид (Франция) – 73,37
9. Даниэль Мартынов (США) – 71,75
10. Корнел Витковски (Польша) – 71,70
Расписание Кубка Варшавы: там выступят Куракова, Шотт, Грассль, Аймо, Наумов, Гиларди и Амброзини
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