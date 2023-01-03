Хендрикс, Куракова, Грассль, Квителашвили, Аймо, Сафина и Берулава, Гиньяр и Фаббри выступят на чемпионате Европы в Эспоо

Стал известен список участников чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в финском Эспоо 23-29 января.

Российские фигуристы отстранены от международных стартов.

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Екатерина Куракова (Польша), Анастасия Губанова (Грузия), Николь Шотт (Германия), Леа Серна (Франция), Линдсей ван Зандерт (Нидерланды), Лара Наки Гутманн (Италия), Кимми Репонд (Швейцария).

Мужчины: Кевин Аймо, Адам Сяо Хим Фа (оба – Франция), Морис Квителашвили, Ника Эгадзе (оба – Грузия), Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Габриэле Франджипани (все – Италия), Денис Васильев (Латвия), Владимир Самойлов (Польша), Владимир Литвинцев (Азербайджан).

Пары: Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини, Сара Конти – Никколо Мачии (все – Италия), Карина Сафина – Лука Берулава, Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия), Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт, Анника Хокке – Роберт Кункель (все – Германия), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция).

Танцы на льду: Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Наташи Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия).

Полный состав участников – здесь.

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