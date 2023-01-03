Хендрикс, Куракова, Грассль, Квителашвили, Аймо, Сафина и Берулава, Гиньяр и Фаббри выступят на чемпионате Европы в Эспоо
Стал известен список участников чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в финском Эспоо 23-29 января.
Российские фигуристы отстранены от международных стартов.
Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Екатерина Куракова (Польша), Анастасия Губанова (Грузия), Николь Шотт (Германия), Леа Серна (Франция), Линдсей ван Зандерт (Нидерланды), Лара Наки Гутманн (Италия), Кимми Репонд (Швейцария).
Мужчины: Кевин Аймо, Адам Сяо Хим Фа (оба – Франция), Морис Квителашвили, Ника Эгадзе (оба – Грузия), Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Габриэле Франджипани (все – Италия), Денис Васильев (Латвия), Владимир Самойлов (Польша), Владимир Литвинцев (Азербайджан).
Пары: Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини, Сара Конти – Никколо Мачии (все – Италия), Карина Сафина – Лука Берулава, Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия), Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт, Анника Хокке – Роберт Кункель (все – Германия), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция).
Танцы на льду: Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Наташи Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия).
Полный состав участников – здесь.
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без МиГи, БоКо, ТаМо...
ЧР в очередной раз МОЩЬ!
Деградация НАПРЯМУЮ с этим связана!
Но у кореоса во главе ИСУ видимо глаза из жопы растут! Или хороший куш от Баха идёт
Репонд, это вообще смешно...
Чё, у Турции нет квоты? НЕ ВЕРЮ!!!!
на турнир уровнем не выше этапа Кубка России, где участвуют Онищенко, Яметова итд...
КИСЕЛЬ?! САФОНОВА?!
БОЙКОВА КОЗЛОВСКИЙ?! МИШИНА ГАЛЛЯМОВ?! ТАРАСОВА МОРОЗОВ?!
ХУДА БАЗИН?! ХАВРОНИНА ЧИРИЗАНО?!
СЕМЕНЕНКО?! ГУМЕННИК?! МОЗАЛЁВ?!!!!
Я слепой, что не вижу их?
А свои местечковые соревнования сами глядите. Я не хочу. Вот только тут заголовки почитываю. Хотя, возможно, отдельные выступления посмотрю. Только не девиц. Ох уж эти перчаточки, колготы от лезвий до затылка. Прыжки меня мало интересуют, а, композиции явно уступают мировым тенденциям.
Удачи Морису.