Хендрикс, Куракова, Грассль, Квителашвили, Аймо, Сафина и Берулава, Гиньяр и Фаббри выступят на чемпионате Европы в Эспоо

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Стал известен список участников чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в финском Эспоо 23-29 января.

Российские фигуристы отстранены от международных стартов.

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Екатерина Куракова (Польша), Анастасия Губанова (Грузия), Николь Шотт (Германия), Леа Серна (Франция), Линдсей ван Зандерт (Нидерланды), Лара Наки Гутманн (Италия), Кимми Репонд (Швейцария).

Мужчины: Кевин Аймо, Адам Сяо Хим Фа (оба – Франция), Морис Квителашвили, Ника Эгадзе (оба – Грузия), Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Габриэле Франджипани (все – Италия), Денис Васильев (Латвия), Владимир Самойлов (Польша), Владимир Литвинцев (Азербайджан).

Пары: Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини, Сара Конти – Никколо Мачии (все – Италия), Карина Сафина – Лука Берулава, Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия), Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт, Анника Хокке – Роберт Кункель (все – Германия), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция).

Танцы на льду: Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Наташи Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия).

Полный состав участников – здесь.

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37 комментариев

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Додик Аксель
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Оскудела нынче Европа в фигурном катании, но в МО и ЖО можно будет на кого посмотреть и за кого болеть.
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Храбрая виолончелистка
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Ответ Мурманчанин37
И от Грузии только Губанова. Урушадзе все что ли?
А кого вы ещё желаете у дам от Грузии видеть ? Морис, танцоры и парники на месте.
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Храбрая виолончелистка
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У дам Луна, пани Куракова и Настасья...может Петрыкина итчо сможет...У парников могут и Ковалевы в призах быть. Вот такая нынче реальность...Да, Морису удачи.
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Мурманчанин37
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Ответ Мурманчанин37
Странно, в списках участников от Украины - Настя Гожва, которая весной-летом, судя по соцсетям, была в Москве
И от Грузии только Губанова. Урушадзе все что ли?
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Мурманчанин37
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Странно, в списках участников от Украины - Настя Гожва, которая весной-летом, судя по соцсетям, была в Москве
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andrej shabanov
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Ответ Бедоносец
Какое же унылое зрелище намечается без наших девчонок.🤦🤢
и без пар тоже
без МиГи, БоКо, ТаМо...
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andrej shabanov
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Ответ Тайга86
Ну как ни при чем? Одно дело быть первыми за нашими, а другое вообще быть первыми с медалью и пожизненным объявлением что он(она, они) ЧЕ. И кого там не было(как говорит Леша Я.) абсолютно нещитово, главное результат) А чемпионат России у нас теперь надолго по ходу...И еще неизвестно кто быстрее вымрет...
в России с фигуркой всё нормально)
ЧР в очередной раз МОЩЬ!
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Мурманчанин37
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Ответ Храбрая виолончелистка
Ставлю на Адама франко-вьетнамского)
С такими программами на него грех не поставить))
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andrej shabanov
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Ответ Kontiolahti
Фигурное катание в Европе на грани вымирания.. 😳 и даже отсутствие наших спортсменов тут особо ни при чем. Не отстранили бы наших - просто было бы два чемпионата России - домашний и выездной. Ну, кроме танцев конечно.
имннно что при чём!
Деградация НАПРЯМУЮ с этим связана!
Но у кореоса во главе ИСУ видимо глаза из жопы растут! Или хороший куш от Баха идёт
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andrej shabanov
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Ответ Shveddka
Кто же победит в парах? Никаких топов нет… Танцы-итальянцы,либо британцы.Мужчины-скорее всего итальянец,женщины-Хендрикс
у женщин вообще шлак, там близко никого нет
Репонд, это вообще смешно...
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andrej shabanov
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Ответ мистер бин
Почему от России никого нет?
потому что быдлам из ИСУ важнее неучастие России, чем развитие спорта и здоровая конкуренция!
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Ева Майская
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Даниэлю и Морису удачи! Очень хочется увидеть их на пьедестале! Дане желаю победы: собраться и отлично отпрыгать все свои старшие квады. Когда он в ногах, то его крутка и вращения очень хороши!
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Елена
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Смотреть не буду
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andrej shabanov
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А чё, Агамову не подвезли турки????
Чё, у Турции нет квоты? НЕ ВЕРЮ!!!!
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ВИван
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С удовольствием посмотрю на Луну, Грассля, Васильевса.
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andrej shabanov
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Ответ Iuasamotu
С удовольствием посмотрим)
ну смотри на шлак, давай
на турнир уровнем не выше этапа Кубка России, где участвуют Онищенко, Яметова итд...
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andrej shabanov
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ВАЛИЕВА?" ТУКТАМЫШЕВА?!!! МУРАВЬЁВА?!!!
КИСЕЛЬ?! САФОНОВА?!
БОЙКОВА КОЗЛОВСКИЙ?! МИШИНА ГАЛЛЯМОВ?! ТАРАСОВА МОРОЗОВ?!
ХУДА БАЗИН?! ХАВРОНИНА ЧИРИЗАНО?!
СЕМЕНЕНКО?! ГУМЕННИК?! МОЗАЛЁВ?!!!!

Я слепой, что не вижу их?
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andrej shabanov
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Е*АТЬ, ГДЕ СБОРНАЯ РОССИИ?!!!!!!!!1111
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JL JL
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Для меня Чемпионат Европы, это Чемпионат Европы, пусть даже общий уровень будет ниже, и не только потому что не будет заблокированных участников, но, и, потому что это послеолимпийский сезон. Если дадут такую возможность посмотреть, то, смотрю однозначно.
А свои местечковые соревнования сами глядите. Я не хочу. Вот только тут заголовки почитываю. Хотя, возможно, отдельные выступления посмотрю. Только не девиц. Ох уж эти перчаточки, колготы от лезвий до затылка. Прыжки меня мало интересуют, а, композиции явно уступают мировым тенденциям.
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Храбрая виолончелистка
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Ответ Shveddka
Кто же победит в парах? Никаких топов нет… Танцы-итальянцы,либо британцы.Мужчины-скорее всего итальянец,женщины-Хендрикс
Ставлю на Адама франко-вьетнамского)
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private dancer
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Ответ fewral
Луна выиграет.
Поболею за Губанову. Даже за Куракову поболею)
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private dancer
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Ответ Храбрая виолончелистка
Эх, не взяли Николку итальянского...
Думаю, его теперь на ЮЧМ увидим.
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мистер бин
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Почему от России никого нет?
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Этери горячая
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Смущающий стандарт для женщин. Кто будет смотреть, кроме как посмеяться?

Удачи Морису.
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private dancer
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У мальчиков будет на кого посмотреть ! Явного фаворита нет, что делает соревнования более интересными.
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