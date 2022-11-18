Гран-при Японии. Уно, Ямамото, Сяо Хим Фа, Томоно, Чха Чжун Хван, Эгадзе выйдут на лед с произвольными программами
19 ноября на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро мужчины покажут произвольные программы. После короткой лидирует японец Сота Ямамото.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
5-й этап
Гран-при Японии (NHK Trophy)
Саппоро, Япония
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 13.31 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале Skating ISU.
Первая разминка
1. Томоки Хиваташи (США)
2. Маурицио Цандрон (Австрия)
3. Габриэле Франджипани (Италия)
4. Стивен Гоголев (Канада)
5. Конрад Орзел (Канада)
6. Маттео Риццо (Италия)
Вторая разминка
7. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
8. Ника Эгадзе (Грузия)
9. Казуки Томоно (Япония)
10. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
11. Шома Уно (Япония)
12. Сота Ямамото (Япония)
Положение после короткой программы
1. Сота Ямамото (Япония) – 96,49
2. Шома Уно (Япония) – 91,66
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 87,44
4. Казуки Томоно (Япония) – 85,07
5. Ника Эгадзе (Грузия) – 84,47
6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 80,35
7. Маттео Риццо (Италия) – 78,57
8. Конрад Орзел (Канада) – 73,10
9. Стивен Гоголев (Канада) – 69,01
10. Габриэле Франджипани (Италия) – 68,78
11. Маурицио Цандрон (Австрия) – 68,21
12. Томоки Хиваташи (США) – 57,18
Расписание пятого этапа Гран-при NHK Trophy: там выступят Сакамото, Ватанабе, Уно, Чха Чжун Хван, Чок и Бейтс, Миура и Кихара
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